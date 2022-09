Oroscopo Paolo Fox domani 26 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre Sagittario

Oggi le influenze planetarie ti saranno molto favorevoli e riceverai aspetti armonici e fortunati del Sole, della Luna e del benefico Giove, per questo motivo potrai avere una giornata molto fortunata e felice con poco che metti da parte tua , soprattutto ti sentirai pieno di ottimismo e convinto che il successo arriverà da te.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre Capricorno

Una giornata che potrebbe essere piacevole e festosa, e in linea di principio comincerà così, a poco a poco finirà per complicarsi per problemi imprevisti o delusioni nella vita intima, o entrambi. Sarà una giornata di sorprese, ma questa volta non saranno piacevoli. Devi stare attento con lesioni o incidenti.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre Acquario

Oggi più che mai hai bisogno di fare quello che senti e stare da solo con quelle persone con cui stai davvero bene, porti tanta tensione e tanta fatica psichica di questi ultimi giorni e se non puoi fare quello che vuoi oppure stare con la persona che ami di più poi a te è conveniente isolarti un po’ dall’ambiente che ti circonda.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre Pesci

Ti sveglierai con molto slancio e pieno di desiderio di fare le cose. Sarà un’ottima giornata se vuoi praticare un po’ di sport o fare un’escursione o un breve viaggio. Ma devi anche stare attento perché oggi sarai molto litigioso e litigherai con una certa facilità, quindi è conveniente per te stare a tuo piacimento e cercare la pace della natura.