Programmi Tv Stasera lunedì 26 Settembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.20 Ungheria-Italia Pochi giorni dopo la sfida di Milano contro l’Inghilterra, la nostra Nazionale è attesa da un nuovo impegno in Nations League. Stavolta gli azzurri di Roberto Mancini (57) giocano alla Puskas Arena di Budapest, dove affrontano la formazione magiara. All’andata, il 7 giugno scorso, l’Italia vinse per 2-1.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Stasera tutto è possibile Dall’Auditorium Rai di Napoli Stefano De Martino (32) presenta l’ottava edizione dello show a base di giochi bizzarri. Confermati gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Tra le novità, una stanza buia, visibile grazie alle camere a infrarossi, che viene usata come penitenza.

Stasera su Rai Tre Presa diretta Dopo una settimana di pausa per lasciar spazio alle tribune politiche, torna Riccardo Iacona (65) con una puntata speciale interamente dedicata ai risultati delle elezioni di ieri. Senza dimenticare le preoccupazioni degli italiani per l’aumento delle bollette di gas e luce e dei beni di primo consumo.

Stasera su Rete 4 Quarta Repubblica Giusto il tempo di concedersi qualche ora di sonno, dopo la lunga diretta di domenica notte, ed ecco che Nicola Porro (52) torna in onda, stavolta nella sua collocazione tradizionale. Partendo dai risultati, il giornalista raccoglie i commenti di politici e addetti ai lavori per immaginare il futuro governo.

Stasera su Canale 5 Grande Fratello Vip Per i nuovi «vipponi» di Cinecittà comincia la seconda settimana all’interno della Casa, spiata 24 ore su 24 dalle telecamere di Canale 5 e dai milioni di spettatori che seguono la diretta su Mediaset Extra. Stasera Alfonso Signorini fa il punto della situazione con Orietta Berti (79) e Sonia Bruganelli.

Stasera su Italia 1 Jack Ryan – L’iniziazione Jack Ryan (Chris Pine, 42) è un giovane analista che lavora sotto copertura a Mosca per conto della Cia. Quando scopre che il suo capo, Viktor Cherevin (Kenneth Branagh), è implicato in un complotto ai danni degli Stati Uniti, Jack decide di affrontarlo, anche a costo di mettere a repentaglio la sua vita.

Stasera su La 7 alle 21.20 SPECIALE PROPAGANDA LIVE Non sono passate neppure 24 ore dalla chiusura dei seggi, e inevitabilmente in tv si parla solo delle elezioni. A portare un contributo di ironia e disincanto provvede, anche con questa puntata speciale, Diego Bianchi, in arte Zoro.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 GOMORRA – LA SERIE «Fede» con Salvatore Esposito Patrizia ha incontrato i capi dei “confederati”, ma Genny scopre che Azzurra e Pietrino sono nel mirino dei suoi nemici. Per salvarli è costretto a elaborare un piano disperato. Segue «Per sempre».

Stasera su Nove alle 21.25 LITTLE BIG ITALY Prosegue la nuova stagione del reality. Dopo New York, Francesco Panella prosegue il suo viaggio negli Stati Uniti e arriva a Washington. Il ristoratore romano vuole cercare la vera cucina italiana anche nella capitale degli Usa.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 TUTTI PAZZI PER L’ORO (Usa ‘08) con Matthew McConaughey, Kate Hudson Per recuperare un favoloso tesoro sommerso, un avventuriero chiede aiuto all’ex moglie. All’impresa partecipano anche un miliardario e la sua annoiata figlia.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 PRIMAL – ISTINTO ANIMALE (Usa ‘19) con Nicolas Cage LMM Frank, cacciatore e collezionista di animali rari ed esotici, cattura un inestimabile giaguaro bianco da rivendere a uno zoo dietro lauta ricompensa. Ma le cose non vanno come vorrebbe.

Stasera su Iris alle 21.00 OCEAN’S TWELVE – IL GIOCO CONTINUA (Usa 2004) con George Clooney Benedict esige la restituzione dei soldi che Ocean ha rubato dai suoi casinò. Per trovare la somma, Danny si reca in Europa con la banda per mettere a segno un furto sensazionale.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 PER UN PUGNO DI DOLLARI (Italia 1964) di Sergio Leone con Clint Eastwood Nella città di San Miguel, il potere è detenuto da due famiglie in perenne lotta tra loro: i Rojo e i Baxter. L’arrivo di Joe, un pistolero solitario, sconvolge gli equilibri.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 DUNCANVILLE (1ª st., ep. 8) «Giudice Annie» Annie va in tribunale per la contestazione di una multa e si dimostra più competente del giudice incaricato del caso. Le viene così offerta l’occasione di fare il giudice in Tv. Segue ep. 9 «Figli indipendenti».

Stasera su La 5 alle 21.10 INCONTRO CON IL PASSATO (Ger. ‘17) con Paula Schramm, Raphaël Vogt Siena, separata dal marito che la tradiva, è innamorata di Oscar. Quando questi le chiede di sposarlo, la donna va dall’ex per chiedergli il divorzio. Ma lui ha un motivo per rifiutare…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 VACANZE AI CARAIBI – IL FILM DI NATALE (It. ‘15) di N. Parenti con Christian De Sica Mario, a un passo dalla bancarotta, fa di tutto per impedire che la figlia Anna Pia sposi Ottavio, molto più grande di lei. Tutto cambia quando scopre che l’uomo è ricchissimo…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 IL TUTTOFARE (It. ‘18) di Valerio Attanasio con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi Antonio Bonocore, praticante legale, sogna un contratto nel prestigioso studio del suo mentore, il principe del foro Salvatore “Toti” Bellastella. Per lui Antonio farebbe di tutto, ma…

Stasera su Rai Premium alle 21.20 THE GOOD DOCTOR (2ª st., ep. 5) «Nutrire il cuore» con Nicholas Gonzalez Claire vorrebbe sperimentare un intervento per salvare una paziente anoressica ma Melendez si oppone. Lea non vuole avere una relazione con Shaun. Segue «Tirare troppo la corda»

Stasera su Real Time alle 21.20 SORELLE AL LIMITE Chris non può esimersi dall’ultimo controllo del peso prima di venire sottoposto all’intervento chirurgico che lo aiuterà ulteriormente a dimagrire. Nel frattempo, Amy e Michael prendono una decisione per loro molto importante.

Stasera su Giallo alle 21.10 THE CHELSEA DETECTIVE (1ª st., ep. 3) «Il gigante gentile» con S. Henry, A. Scarborough Una guardia privata, persona amata da tutti, viene assassinata. Indagando, Max e Pryia scoprono che il passato dell’uomo non era immacolato come il presente.

Stasera su Top Crime alle 21.10 THE MENTALIST (7ª st., ep. 9) «Un proiettile di rame» – con Simon Baker, Robin Tunney Peterson cerca di incastrare Abbott per il crimine di Rio Bravo e Jane tenta a sua volta di smascherare Peterson per appropriazione indebita. Segue ep. 10 «Non c’è oro che tenga».

Programmi Tv su Rai 1

Programmi Tv su Rai 2

Programmi Tv su Rai Tre

Programmi Tv su Rete 4

Programmi Tv su Canale 5

Programmi Tv su Italia 1

Programmi Tv su La 7

Programmi Tv su Tv 8

Programmi Tv su Nove

Programmi Tv su Mediaset 20

Programmi Tv su Rai 4

Programmi Tv su Iris

Programmi Tv su Rai Movie

Programmi Tv su Italia 2

Programmi Tv su La 5

Programmi Tv su Cine 34