Oroscopo Paolo Fox domani 28 novembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi: Sembrerà che tu non abbia il tempo necessario per finalizzare tutti i dettagli per realizzare i tuoi programmi per la giornata. Amore: dona te stesso completamente al tuo partner. I giorni dei disaccordi sono finiti, approfitta di questo buon momento per appianare le asperità. Ricchezza: inizierai a riguadagnare la capacità di sviluppare determinate attività che non svolgevi da molto tempo. Essere pazientare. Benessere: ci sono momenti in cui è meglio accettare ciò che il destino ha in serbo per noi e andare avanti senza voltarsi indietro. Non fare domande.