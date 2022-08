Oroscopo Paolo Fox domani 29 agosto 2022: lo zodiaco per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto SAGITTARIO

Sei in un momento ideale per organizzare i tuoi obiettivi con precisione e gioia. È un momento speciale per aiutare gli altri e soprattutto il tuo partner o le persone che ami. SENTIMENTI: È un giorno in cui divertirti a mantenere la tua generosità e ad avere la maggior parte dei tuoi amici nei tuoi obiettivi. AZIONE: Sarà un giorno molto speciale in cui le tue amicizie e i tuoi obiettivi saranno favoriti dalle persone che ti amano. FORTUNA: È un momento ideale per godere dell’affetto degli altri e per provare appagamento e gratitudine per esso. Una nuova situazione sorge nella tua vita, un viaggio, una rinascita del tuo essere, accade qualcosa di gratificante che ti apre un mondo di nuove possibilità. Divertiti, distrai la mente, scarta tutto ciò che ti limita a goderti situazioni nuove e diverse. La tua affermazione oggi: “Grazie per tutto quello che posso godere nel mio presente”.

PAROLA SANTA: Fede

NUMERI FORTUNATI: 3, 5, 8

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto CAPRICORNO

Sei in un momento in cui puoi organizzare un piccolo viaggio che è stato nei tuoi sogni per molto tempo. È importante che tu lo realizzi concordando con il tuo partner e/o amici. SENTIMENTI: Oggi puoi organizzare un viaggio con le persone che ami e di cui ti fidi di più. AZIONE: È un giorno in cui usare la tua grande esperienza per brillare delle tue idee e del tuo grande cuore. FORTUNE: È una giornata in cui il tuo modo di organizzare la casa sarà fondamentale affinché tutti ottengano un maggiore benessere. Domenica di guarigione personale. Programmati per ricevere energia positiva. La tua casa è piena di gioia. Senti e vedi chiaramente che ti godrai una vita equilibrata, piena di amore e benedizioni. Nutri la tua fede, i tuoi desideri e fai del bene. Ama te stesso molto, prenditi cura di te, proteggi il tuo essere. La tua affermazione di oggi: “Vivo sotto la protezione dei miei angeli custodi”.

PAROLA SANTA: Protezione

NUMERI FORTUNATI: 56, 39, 49

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto ACQUARIO

Oggi è il momento di usare il tuo grande intuito e imparare a consolidare le basi familiari e i benefici che deriverebbero separatamente dalla proprietà comune. SENTIMENTI: È un giorno per godere della capacità di visione che avrai per organizzare la tua casa e i tuoi beni familiari. AZIONE: È tempo per te di gettare le basi dei tuoi accordi, principalmente quelli relativi alla proprietà coniugale e immobiliare. FORTUNE: È una giornata in cui potrai intuire in modo speciale come usare il tuo ingegno e il tuo modo di rivolgerti agli altri. Sebbene nasciamo con un piano divino, abbiamo il potere di vivere questo tempo terreno come desideriamo viverlo. Rinuncia alla sofferenza per ciò che pensi di aver dovuto vivere a causa delle tue azioni passate. Puoi superare e fare ammenda per qualsiasi danno fatto a te stesso o agli altri. La tua affermazione oggi: “Io perdono, lascio andare e amo”.

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto PESCI

Oggi è una giornata per vivere un piacevole e dinamico incontro con amici fidati. È importante che ti diverta e organizzi piani comuni. SENTIMENTI: Oggi sentirai che è un giorno in cui i tuoi fidati amici ti circonderanno di amore e un giorno felice e festoso. AZIONE: È un momento in cui è necessario raggiungere accordi armoniosi e piacevoli con le persone con cui si hanno accordi e accordi. FORTUNE: Potrai mantenere la capacità di organizzare i tuoi accordi in modo generoso e molto pratico allo stesso tempo. L’energia planetaria ha un potere enorme e cambia, si muove, si evolve. Quello stesso potere è dentro di te. Sei un universo pieno di possibilità, una creazione perfetta, che puoi fare meraviglie su questo piano terreno per essere felice ed evolvere come essere umano. La tua affermazione di oggi: “Io sono parte della perfezione e della grandezza dell’Universo”.