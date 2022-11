Oroscopo Paolo Fox domani 3 novembre 2022: Sagittario, Capriconro, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 3 novembre Sagittario

Dovrai affrontare grandi difficoltà nel tuo lavoro o in altri affari mondani, anche un possibile tradimento o inganno. Ma la fortuna è sempre dalla tua parte, in un modo o nell’altro, e alla fine potrai uscire dalla prova, anche se ti costerà dei brutti momenti. L’importante è che la giornata finisca molto bene.

Oroscopo Paolo Fox 3 novembre Capricorno

Ti aspetta una giornata piena di lotte e ostacoli da superare, e in molti momenti ti sembrerà di navigare controvento. Ma la tua grande volontà e capacità di affrontare le situazioni più difficili ti faranno superare tutto con successo. Non dovresti fidarti di nessuno, procedi come meglio credi, che ti piaccia o no.

Oroscopo Paolo Fox 3 novembre Acquario

Nessuno meglio di te sa come guardare al futuro e tracciare nuove strade, tuttavia, in questo momento è molto difficile per te lasciare andare il passato, almeno per quanto riguarda alcuni aspetti della tua vita amorosa. Ma è essenziale che tu lo faccia se vuoi che la tua vita abbia quel cambiamento favorevole che tanto cerchi.

Oroscopo Paolo Fox 3 novembre Pesci

Devi andare avanti e non voltarti indietro, superare la tua tristezza emotiva e il senso di vulnerabilità, che oggi cercheranno di spaventarti e paralizzarti. Ma la realtà è che le strade del destino ti sono aperte e questo sarebbe il momento ideale per combattere e anche per correre dei rischi, anche se per te non sarà facile.