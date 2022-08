Oroscopo Paolo Fox domani 31 agosto 2022: le previsioni su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto ARIETE

Oggi è un giorno in cui dovresti evitare qualsiasi tipo di impulso improvviso o forte eccitazione. Si consiglia di mantenere i propri sogni, ed essere una persona pratica e affettuosa, con un’attenzione costante e cercando per il benessere comune. SENTIMENTI: È un giorno per iniziare una fase positiva e benefica per la tua professione e guadagni. AZIONE: È una giornata per sfruttare l’energia in più, ma allo stesso tempo evitare malintesi dovuti al modo in cui ti esprimi nella tua professione. FORTUNE: Sarà una giornata piacevole e amorevole nelle tue relazioni e molto pratica nella tua professione. In materia d’amore parla col cuore, ma senza rimproveri. Se qualcosa ti infastidisce nella tua relazione, questo è il momento di dirlo e finirlo. Continuando con quella spina bloccata, ti causerà solo più dolore. La tua sfida sarà come comunicare quei sentimenti senza causare un confronto.

PAROLA SANTA: Sfida

NUMERI FORTUNATI: 22, 8, 9

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto TORO

È una giornata in cui sarà interessante per te dedicarti alla creazione di un ambiente armonioso intorno a te, soprattutto con i tuoi cari e il tuo partner. Evita incomprensioni e contrasti di idee esagerate. SENTIMENTI: Stai affrontando una giornata in cui sarai in grado di usare la tua simpatia e pragmatismo per risolvere problemi passati. AZIONE: È un giorno in cui devi correggere il modo in cui tieni le conversazioni con il tuo partner o le persone vicine. FORTUNE: È un giorno per sviluppare le tue basi e divertirti a dare il tuo amore con sensibilità e tenerezza. Ti piacerà trascorrere il tuo tempo libero con gli amici o in qualche attività di gruppo. La tua parola è potente. Le vostre energie devono essere dirette ad unirsi e non a seminare disunità nelle attività politiche, sociali o personali. Non tutti la pensano come te e a volte è difficile per te accettarlo.

PAROLA SANTA: Sfida

NUMERI FORTUNATI: 22, 8, 9

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto GEMELLI

È un giorno per gettare le basi in modo pratico e semplice. I tuoi nuovi piani ti aiuteranno a essere una persona previdente ed evitare di lasciare alle spalle affari in sospeso. SENTIMENTI: È un giorno per organizzare con calma e attenzione i progetti con gli amici intimi. AZIONE: È importante evitare tensioni dovute alla conclusione di diverse questioni importanti in sospeso. FORTUNE: È un giorno in cui avrai fortuna nel modo di comunicare e porre le basi per i tuoi progetti. Un nuovo progetto o un’idea molto creativa ti motiverà e ti ecciterà verso un nuovo obiettivo. Il tuo intuito ti porterà sulla strada giusta, ma non fare un solo passo senza prima aver consultato esperti del settore. Il tuo fascino personale viene messo in evidenza rendendoti un essere irresistibile.

PAROLA SANTA: Sfida

NUMERI FORTUNATI: 22, 8, 9

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto CANCRO

Oggi la tua chiave principale sarà usare la tua simpatia e gentilezza per realizzare i tuoi sogni ed essere in grado di pianificare piani con persone di cui ti fidi con amore e in un ambiente armonioso. SENTIMENTI: devi mettere in atto le tue intuizioni per raggiungere i tuoi obiettivi e renderli utili. AZIONE: Gestisci con cura le parole che pronunci con le persone con cui hai piani e progetti per evitare confronti. FORTUNE: È una giornata in cui è importante calcolare le spese necessarie per realizzare i propri obiettivi in ​​modo fattibile. Viene enfatizzato il tuo desiderio di eccellere in tutto ciò che fai, di competere, di essere un leader e vedere i tuoi obiettivi realizzarsi a poco a poco. Le tue capacità creative sono esaltate aiutandoti a raggiungere tutto ciò che ti sei prefissato di fare in questo momento. Guarda bene i tuoi passi, sei nel mirino di molti.