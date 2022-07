Oroscopo Paolo Fox domani 31 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio Leone

Oggi ti sveglierai con la voglia di fare cose nuove, correre un rischio o un’avventura, uscire dal tuo solito ambiente e scoprire altri mondi o altre persone. È una giornata favorevole per te, ma soprattutto una giornata ideale per rompere la monotonia e impazzire un po’. Molto buono per viaggiare.

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio Vergine

In molte occasioni ti senti felice nei giorni lavorativi, quando hai la mente sui tuoi doveri e poi senti che la tua vita ha un senso e sei portatore di una missione. Ma quando arrivano i fine settimana si sente spesso un vuoto o è più facile cadere nella malinconia, anche se non ce n’è motivo.

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio Bilancia

Sei preoccupato per il denaro o la ricchezza. Hai molti progetti che vorresti realizzare in questa vacanza, ma sei preoccupato di spendere più di quanto sarebbe prudente. Ecco perché oggi trascorrerai una giornata un po’ irrequieta, oscillando tra ciò che vorresti di più fare e ciò che è veramente conveniente per te.

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio Scorpione

Tutto indica che oggi si alzeranno delle nuvole nella tua vita sentimentale o familiare. Senti che la vita non ti dà ciò di cui hai veramente bisogno, ciò che hai e ciò che vorresti sono due cose diverse. È uno di quei giorni in cui vorresti buttare tutto all’inferno e andare alla ricerca della vita che hai sempre sognato.