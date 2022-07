Oroscopo Paolo Fox domani 31 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio Sagittario

Possibili conflitti con la tua famiglia o con i tuoi cari ti minacciano, ultimamente hai un temperamento particolarmente arrabbiato e non sopporti l’ipocrisia o la falsità. Sei troppo coinvolto nelle cose, anche se non ti accompagnano. Le tue intenzioni sono le migliori, ma devi rilassarti e cercare la pace.

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio Capricorno

Oggi hai la possibilità di vivere una giornata felice o quasi felice, soprattutto di rilassarti e sentirti al sicuro tra chi ti ama di più, e se il panorama non fosse così idilliaco, almeno dentro sentirai una grande pace e te lo dimenticherai tutte le preoccupazioni e le paure. L’amore ti porterà anche dei momenti indimenticabili.

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio Acquario

Anche se dentro di te sei sempre animato dalle migliori intenzioni, però, sei molto testardo e quando ti metti qualcosa in testa non dai un solo millimetro per quanto grandi possano essere le conseguenze. Ti sei portato molti problemi a causa di quel modo di essere radicale e oggi potresti essere attratto da altri.

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio Pesci

A volte i tuoi pochi momenti di svago, in cui puoi godere di una pace autentica, non sono proprio perché senza che tu possa impedirlo ti assalgono dolorosi ricordi familiari o sentimentali del passato, ferite che non si sono mai chiuse e che si riaprono quando meno te ne accorgi aspettatelo. È probabile che ti succeda oggi.