Oroscopo Paolo Fox domani 31 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 31 ottobre Leone

È il momento di chiarire le situazioni in sospeso che rappresentano una sfida nella tua vita. Devi prenderti cura della tua salute e goderti le cose nuove che stanno per entrare nella tua vita. La serenità e la percezione acuiranno i tuoi sensi. SENTIMENTI: è un giorno per organizzare beni e finanze ed evitare alti e bassi emotivi. AZIONE: sarà importante che la tua simpatia e il tuo “buon lavoro” portino benessere e momenti felici nella tua vita. FORTUNA: Sarai in grado di mantenere il tuo altruismo verso gli altri, il che migliorerà rapidamente la fortuna nella tua vita.



Oroscopo Paolo Fox 31 ottobre Vergine

Devi mantenere il buon senso e il pragmatismo nelle tue risorse per prenderti cura della tua salute e allo stesso tempo delle tue emozioni, che vanno come uno zio vivente. Felicità e divertimento sono la chiave in questo momento. SENTIMENTI: è un momento speciale per stringere accordi in un’atmosfera piacevole e quell’armonia che regna intorno a te. AZIONE: è una fase in cui la tua sincera generosità deve essere al primo posto. Quindi qualunque argomento affronterai sarà fortunato. FORTUNE: È un momento in cui la tua gioia e il tuo romanticismo saranno fondamentali. Quindi goditi tutto.



Oroscopo Paolo Fox 31 ottobre Bilancia

La tua grande intuizione e introspezione ti aiuteranno a navigare in situazioni complicate e contorte. Se sai come dare la giusta svolta a una situazione familiare, vincerete tutti. SENTIMENTI: È un momento in cui devi sentirti al 100% se vuoi che le tue attività e il tuo mondo emotivo funzionino perfettamente. AZIONE: oggi è un giorno per usare la tua grande energia e iniziativa in questioni che sono molto importanti per tutti. FORTUNE: è un momento per cercare tranquillità e relax. Questo ti darà il tempo di pensare chiaramente a come affrontare le sfide in sospeso.



Oroscopo Paolo Fox 31 ottobre Scorpione

È il momento di concentrare la tua attenzione sulle tue emozioni contrastanti e chiarire questioni del passato per molto tempo. La sobrietà e il pragmatismo saranno di grande aiuto. E la sensibilità e il sesto senso saranno la chiave di tutto questo. SENTIMENTI: oggi puoi goderti una giornata felice e piacevole, purché ti lasci alle spalle problemi emotivi e cambiamenti comportamentali imprevisti. AZIONE: sarai in grado di risolvere problemi del passato che sono nell’aria e che è importante risolverli per sbarazzartene. FORTUNA: Potrai godere di incontri piacevoli e armoniosi se eviterai i tuoi impulsi eccessivi.