Oroscopo Paolo Fox domani 5 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre Ariete

Oggi proverai un certo disagio perché sarai molto consapevole della dolorosa differenza tra sogni e illusioni, che oggi sentirai molto forte, rispetto all’amara realtà che ti lega alle realtà e agli obblighi del presente. La tua natura è sempre impaziente, ma per realizzare i tuoi sogni devi saper aspettare.

Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre Toro

Questo sarà per te uno di quei giorni che iniziano grigi e un po’ tristi, uno di quei giorni in cui tutto intorno a te ti dà fastidio e non hai quasi voglia di parlare con nessuno. Ma molto presto le cose cambieranno e ti sembrerà che il Sole sorga per te, perché la verità è che alla fine avrai una buona giornata di lavoro e felice in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre Gemelli

Avrai una giornata un po’ emotivamente instabile, soprattutto legata alla tua vita intima. Un’instabilità che in realtà deriva da un nervosismo o da un disagio interiore che non sai perché ti sta travolgendo. Negli affari mondani non passerai una brutta giornata e nel tuo lavoro andrai bene, è solo una cosa emotiva.

Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre Cancro

L’amore è per te come l’aria che respiri, il tuo partner, la tua famiglia o i tuoi migliori amici sono le colonne che sostengono la tua vita, ma non dovresti sentirti insicuro perché anche loro hanno bisogno di te ancor più di quanto tu abbia bisogno di loro, della tua gentilezza e della tua sensibilità sono magnifici tesori che solo tu puoi portare loro e che bramano.