Oroscopo Paolo Fox domani 7 dicembre 2022: le previsioni complete

Paolo Fox 7 dicembre Ariete

Marte, il suo sovrano, si oppone a Mercurio. C’è bisogno che tu esprima le tue idee e affronti convinzioni e visioni del mondo, specialmente quelle di altre persone. Tuttavia, ricorda che il movimento retrogrado del tuo sovrano ti chiede di riflettere e interiorizzare prima di verbalizzare. Sii obiettivo in ciò che hai da dire, ma evita litigi e discussioni inutili.

Paolo Fox 7 dicembre Toro

Oggi ti porta la necessità di ricercare il proprio valore di fronte alle idee altrui o in situazioni di condivisione o intimità. Ma dovresti considerare attentamente di non essere aggressivo nel modo in cui definisci il tuo valore personale. Cerca di riflettere attentamente su ciò che dovrebbe o non dovrebbe essere condiviso e di cui parlare. Ascolta gli altri, ma ricorda la fedeltà a te stesso.

Paolo Fox 7 dicembre Gemelli

Mercurio, il suo sovrano, si oppone a Marte. C’è un forte stimolo interattivo, cerchi una comunicazione aperta nelle relazioni e con l’altro. Tuttavia, devi stare attento a non essere troppo aggressivo o imponente. L’altro non deve essere d’accordo con te o aderire alla tua visione. Usa la tua naturale capacità di riflettere e discutere per far fluire la comunicazione.

Paolo Fox 7 dicembre Cancro

Oggi può farti oscillare tra realtà oggettive e soggettive. C’è un forte stimolo a essere coinvolti in compiti di routine, al presente. Tuttavia, i problemi subconsci sono attivi e richiedono anche la tua attenzione. Alcune persone possono presentarti tali domande e renderti più facile la comprensione di realtà più grandi. Cerca di essere attento a ciò che ti presentano.

Paolo Fox 7 dicembre Leone

Sei molto incoraggiato ad esprimerti e verbalizzare ciò che sei e credi. Tuttavia, devi stare attento a contatto con gli altri. Non tutti possono essere d’accordo con le tue opinioni, ma dovresti evitare discussioni eccessive, specialmente nei gruppi, su Internet o in altri contesti collettivi. Cerca un giusto peso e sii fedele alla tua coscienza.

Paolo Fox 7 dicembre Vergine

Mercurio, il suo sovrano, si oppone a Marte. Ci sono forti stimoli all’azione e alla comunicazione in termini di lavoro così come nella vita personale. Evita conflitti eccessivi con figure autoritarie. Devi esprimere ciò che senti, ma non insistere su un terreno sterile. Idem per le discussioni in famiglia. Cerca di considerare l’equilibrio tra vita personale e pubblica.

Paolo Fox 7 dicembre Bilancia

La giornata di oggi vi porta forti stimoli per discussioni di idee e comunicazione. Tuttavia, dovresti stare attento, specialmente quando entri in argomenti come credenze, religione, politica e simili. La necessità di lottare per il tuo punto di vista è alta, ma ci vorrà molto pensiero. Evita di essere eccessivamente orgoglioso della comunicazione, usando la tua naturale capacità di riflettere.

Paolo Fox 7 dicembre Scorpione

Marte, il suo sovrano, si oppone a Mercurio. C’è un forte stimolo a cambiamenti e trasformazioni emotive profonde, ma che possono essere affrontate da valori più radicati (i tuoi e soprattutto quelli degli altri). Cerca di riflettere, evita di forzare la barra perché avvengano trasformazioni. Razionalmente mostra a te stesso e agli altri che il cambiamento può essere qualcosa di positivo e benefico.

Paolo Fox 7 dicembre Sagittario

Mercurio nel tuo segno (solare o ascendente) ti rende molto più eloquente e disposto a comunicare i tuoi principi e le tue visioni. Tuttavia, potrebbe esserci resistenza da parte di altri. Usa il tuo naturale senso dell’umorismo e la spensieratezza per far capire i tuoi punti, ma evita di spingere troppo. Le discussioni con gli altri possono essere produttive, ma gli eccessi egoistici devono essere evitati.

Paolo Fox 7 dicembre Capricorno

Oggi può farti oscillare tra realtà oggettive e soggettive. C’è un forte stimolo ad agire in campo materiale, ma anche un altro forte stimolo mentale che ti mette in contatto con il soggettivo. Cerca di prenderti il ​​tempo per ascoltare queste realtà sottili, inconsce e spirituali, evitando di spingerti con la routine, le comunicazioni di lavoro o il corpo fisico. Sappi ascoltare la saggezza sottile.

Paolo Fox 7 dicembre Acquario

La giornata di oggi ti stimola molto a comunicare con i gruppi, online e in contesti collettivi. Ma deve stare attento a non lasciarsi trasportare dalle sue opinioni personali. Difendi ciò in cui credi, ma cerca anche di essere flessibile, riflessivo e di ascoltare gli altri. La reattività nella comunicazione può essere piuttosto impegnativa in questo momento. Sii calmo su te stesso e su ciò in cui credi.

Paolo Fox 7 dicembre Pesci

Oggi vi porta riflessioni sulla vita personale e pubblica. Potresti sentirti emotivamente più duro e voler discutere contro situazioni oppressive e autoritarie. Bisogna però stare attenti a non cadere in inutili discussioni. Usa la saggezza emotiva per sapere quando e come comunicare. Equilibrio che si presenta con il ritirarsi dalla scena.