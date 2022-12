Oroscopo Paolo Fox oggi lunedì 19 dicembre 2022: hai letto lo zodiaco al TOP

ARIETE

Bisogna lavorare sulle proprie emozioni, soprattutto per quanto riguarda le energie collettive. Sappiate avere uno sguardo più maturo, sobrio e razionale su questo settore, ma senza perdere sensibilità. Saper trovare un equilibrio tra l’accoglienza e il porre limiti alle relazioni con le amicizie, i gruppi e le vibrazioni della comunità. Questo è il momento di pensare a freddo prima di impegnarti in ideali o cause. La consapevolezza di essere chi sei richiede cambiamenti nelle aree dei valori finanziari, materiali e personali. Gli alti e bassi in questa sfera in fondo ti chiedono di rinnovare la tua vita materiale. Impara a usare la tua creatività per mobilitare i tuoi guadagni. La vita ti chiede coraggio per fare cose nuove nel regno materiale.

TORO

In questi giorni, stai attraversando un bisogno di maturare le tue emozioni e cercare di più della tua autorità, di essere più responsabile di te stesso e di essere una base forte per te stesso e, di conseguenza, per gli altri. Le questioni lavorative richiedono uno sguardo professionale e un uso più oggettivo delle emozioni in questo senso. Sensibilità matura applicata al mondo.Una chiara consapevolezza dei tuoi sentimenti ed emozioni ti chiede di cambiare il tuo atteggiamento. Tendi ad apprezzare la stabilità, ma devi uscire dalla tua zona di comfort se non vuoi il dolore emotivo. Scopri che l’innovazione e il cambiamento possono essere altamente costruttivi e aggiungere valore. Agisci con innovazione dalla connessione interna, liberandoti.

GEMELLI

C’è bisogno di affinare le tue emozioni riguardo a credenze, religione, politica e anche i tuoi impulsi. Anche sentendo un grande slancio, cerca la tua naturale capacità di analizzare e riflettere. Matura il tuo punto di vista e questo ti aiuterà ad essere più te stesso, ma libero e autentico, ma con un tono leggero, razionale e una mente aperta Il Sole in Leone ti ha portato chiarezza mentale e idee più audaci e audaci. Usa quella forza per affrontare problemi inconsci ed emotivi. La tua razionalità sarà un alleato nell’esplorazione di questo regno a volte così soggettivo. Saranno benvenute ricerche terapeutiche, meditazione, preghiera e qualsiasi pratica che ti aiuti a rivoluzionare le tue emozioni.

CANCRO

Le tue emozioni sono profonde e intense a causa della posizione della Luna, il tuo sovrano. Bisognerà però sapersi astenere quando necessario, analizzare, digerire, razionalizzare e meditare. Attraversi un movimento di riciclaggio emotivo e devi assumerti questo impegno. Se necessario, cerca più introspezione per elaborare queste energie e liberarti.Il Sole ti ha dato il potere di rafforzare il tuo senso di autostima, dimostrandoti che hai molto da offrire. Tale consapevolezza, tuttavia, ti ricorda anche che non sei un’isola e che il mondo intorno a te ha bisogno dei tuoi talenti unici. Ora puoi rivoluzionare il collettivo e le amicizie. Usa il tuo coraggio per contribuire e brillare.

LEONE

Le emozioni sono mobilitate oggi, soprattutto quelle che si riferiscono alle collaborazioni, all’altro. Ci sarà intensità emotiva, ma va maturata, lucidata e analizzata. Cerca di districare le emozioni insieme a razionalità, maturità ed evita la reattività. Questo momento ti chiede equilibrio e la capacità di metterti nei panni dell’altro. Il Sole, il tuo sovrano, ha rafforzato tutte le tue qualità di luminosità, carisma, luce e creatività. Ma questo è messo in discussione dalla necessità di innovare alcune strutture nella tua vita. Dovrai uscire dalla tua zona di comfort per innovare e brillare nella tua carriera. È anche sfidato ad avvicinare i suoi talenti al livello materiale e al successo professionale. Osa rivoluzionare le strutture a partire dalla connessione con la loro essenza.

VERGINE

Le tue emozioni oggi passano attraverso il bisogno di pensiero critico, pragmatismo, maturità e razionalità. Le questioni relative al lavoro, alle attività di routine, alla salute e alla vita materiale sono in aumento, ma richiedono una canalizzazione pratica e realistica. Cerca di dedicarti ai compiti in modo responsabile come un modo per trasformare e lapidare le emozioni.La consapevolezza dei problemi emotivi che erano subconsci è portata in primo piano dal Sole. Osa entrare in contatto con l’ignoto, con lo spirituale e con ciò che non si vede. Tutto questo ti sfida a infrangere rigidi dogmi e convinzioni. Impara ad essere più morbido, fidati di più nella vita e sfuggi alle voglie di controllo. Fluidità e leggerezza per risolvere qualsiasi esigenza.

BILANCIA

Le tue emozioni sono egocentriche e intense per quanto riguarda la tua percezione di te stesso e di ciò che ti circonda. Egli è però chiamato a maturare queste emozioni e ad assumersi la vera responsabilità di se stesso, delle sue scelte e posizioni nella vita. I romanzi e gli amori richiedono un mix di accettazione e limiti. Esprimi la tua irriverenza con maturità. La tua coscienza sociale è illuminata dal passaggio del Sole attraverso il Leone. Il contatto con le persone sarà significativo, ma richiederà anche una rivoluzione emotiva. Anche se non sei molto abile nell’analisi emotiva, sarà estremamente importante, poiché le persone ti sfideranno in questa profondità. Osa mostrare di più le tue emozioni.

SCORPIONE

Le tue emozioni sono intense, ma devi saperti porre dei limiti e anche fermarti quando necessario. I problemi emotivi, familiari e personali possono metterti alla prova. Ma ricorda che è tua responsabilità occupartene. Ora devi accoglierti e vederti oltre i tuoi problemi emotivi con più freddezza e obiettività.La consapevolezza della tua autorità e carriera è al suo apice, portandoti ambizione e opportunità. Ma questo, però, richiede trasformazioni nel campo delle relazioni. Essere in una posizione di maggiore autorità richiede più obiettività nel trattare con le persone. Il tuo senso di collaborazione è anche messo in discussione dalla consapevolezza del tuo potenziale unico, quindi impara a trattare con l’altro in modo più obiettivo.

SAGITTARIO

La tua mente è molto sensibile alle emozioni, ma non devi cedere alla rabbia. Cerca di verbalizzare ciò che senti con calma, freddezza e obiettività. Lo stesso vale per l’ambiente circostante e le relazioni intime. Cerca l’obiettività, la mobilità e vedi entrambi i lati dei problemi. Maturazione e lucidatura di idee vecchie e logore. La tua capacità di immaginare nuovi potenziali e nuovi orizzonti è ai massimi storici con il Sole in Leone. Vedi mille possibilità e la tua fede è accesa. Tuttavia, tutto questo ti sfida a rivoluzionare la tua routine, il tuo lavoro e la tua salute. Dovrai avere il coraggio di rompere le vecchie abitudini e routine. Uscire dalla zona di comfort materiale per vivere il tuo pieno potenziale. Anche la guarigione della fede è stata molto mobilitata.

CAPRICORNO

Le emozioni sono mobilitate, soprattutto nell’area finanziaria e materiale. Il processo qui richiede la tua disciplina naturale dal tuo sovrano, Saturno, alleato alla tua sensibilità attraverso la Luna. Assumiti la responsabilità di nutrire, prendersi cura e valorizzare te stesso nella giusta misura. Visualizza le questioni materiali e finanziarie in modo più obiettivo e senza reattività.La consapevolezza delle tue emozioni profonde viene attivata dal passaggio del Sole in Leone. Chiarezza emotiva, affettiva, sessuale. Anche la consapevolezza dei valori comuni. Tale consapevolezza ti sfida a rompere i rigidi schemi di espressione. Non essere duro e inflessibile, ti perderesti molto. Le tue emozioni ti sfidano a liberare di più il tuo bambino interiore, a esprimerti e ad essere autentico.

ACQUARIO

La Luna Piena nel tuo segno (solare o nascente) ti porta una fioritura emotiva e soggettiva. Tuttavia, devi anche cercare maturazione, moderazione e freddezza dalla presenza di Saturno qui. Sappi misurare la tua espressione emotiva con la tua naturale capacità di analisi fredda e distaccata. Cerca di comprendere le tue emozioni in modo obiettivo. Il Sole in Leone vi ha portato la consapevolezza della collaborazione, della vita sociale, della giustizia e dell’equilibrio. Creatività nelle relazioni. Tuttavia, questa consapevolezza ti sfida a rilasciare vecchie emozioni e condizionamenti. Le nuove relazioni non devono essere una ripetizione del passato se cambi il tuo schema vibrazionale. Anche nelle relazioni più antiche, il tuo cambiamento nella postura emotiva causerà trasformazioni.

PESCI

La luna piena mobilita emozioni profonde, soggettive e persino inconsce. Tuttavia, devi affrontarli con razionalità, maturità e moderazione. Impegnati a capire quali meccanismi psicologici vengono elaborati, lasciando il posto della vittima e ponendoti come trasmutatore delle tue problematiche interne con calma e obiettività.Il Sole in Leone ti ha ricordato di portare più creatività nella tua routine, mettendo più del tuo cuore nel tuo lavoro e nella vita materiale. Tutto ti sfida a rompere i rigidi schemi mentali. La tua capacità di servire può e deve essere qualcosa di gioioso e naturale. Cambia la tua visione del mondo materiale rivoluzionando le tue idee.