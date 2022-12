Sapete chi è Lucrezia Lante della Rovere? Età, film, patrimonio, marito e figli

Lucrezia Lante della Rovere è nata a Roma il 19 luglio 1966 e ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo come modella a 15 anni. Nel 1986, Mario Monicelli la nota e la fa recitare nel film Speriamo che sia femmina con Stefania Sandrelli, Catherine Deneuve, Giuliana De Sio e Liv Ullmann. Il successo di questo film permette alla giovane attrice di debuttare ufficialmente nel mondo del cinema. In seguito, ha lavorato con registi come Puti Avati. Nel 1997, Lucrezia ha fatto la sua prima apparizione sul palcoscenico nello spettacolo Casanova Spa.

All’alba del XXI secolo, recita in lungometraggi come La carbonara di Luigi Magni e in serie televisive come Tre casi per Laura C, Orgoglio e Attenti a quei tre. Vincenzo Salemme la dirige in SMS – Sotto mentite spoglie e ha il ruolo di protagonista in Donna detective. Ha partecipato anche alla terza stagione di Tutti pazzi per amore, ai film Viola di mare e Benedetta follia e alle serie televisive Tutta la musica del cuore e La strada di casa. Nel 2012 ha partecipato a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, classificandosi al sesto posto.

Vita privata, marito e figli

Lucrezia Lande della Rovere ricevette il titolo nobiliare dal padre, il duca Alessandro Lante della Rovere, discendente dell’illustre famiglia Lante Montefeltro della Rovere. In particolare, due papi – Sisto IV e Giulio II – erano entrambi membri della famiglia. Quest’ultimo papa è noto anche per aver commissionato a Michelangelo gli affreschi della famosa Cappella Sistina.

Non si è mai sposata, ma ha avuto una relazione durata oltre due decenni con l’attuale presidente del CONI Giovanni Malagò. La coppia ha avuto due figlie gemelle, Ludovica e Vittoria, nel 1988. In seguito, è stata legata sentimentalmente all’attore Luca Barbareschi, al pittore Marco Tirelli, al regista Gianpaolo Tescari e al giornalista de Il Fatto Quotidiano Emiliano Liuzzi, scomparso per un infarto nel 2019. Sono emersi pettegolezzi su una potenziale relazione tra lei e il ballerino professionista Simone Di Pasquale, dato che i due avevano fatto coppia in uno spettacolo.