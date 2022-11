Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 14 al 21 novembre 2022, le previsioni

Ariete

Sei in un periodo molto produttivo per gli affari, dove vedrai la tua economia crescere notevolmente e dove devi approfittare per risparmiare. In amore, non lasciare che ciò che accade intorno a te influenzi la tua relazione. Prenditi cura di lei.

Toro

Le attività lavorative aumentano perché è necessario raggiungere l’obiettivo fissato nel mondo degli affari. In amore, con il tuo cattivo umore e il tuo cattivo carattere non risolverai le differenze che hai con la famiglia. Calma e pazienza.

Gemelli

Lei è chiaro che sono stati commessi errori sul lavoro, ma l’importante è emendarlo, voltare pagina e ricominciare da capo. In amore, se qualcosa ti preoccupa, comunicalo al tuo partner. Avrai la comprensione e il supporto di cui hai bisogno.

Cancro

I problemi che stavano influenzando le prestazioni del team negli affari, a poco a poco, stanno passando. Sii tollerante perché non tutti la pensano come te. In amore, non aspettare oltre per risolvere quelle differenze che ci permettono di andare avanti nella relazione.

Leone

Non diffidate della vostra capacità lavorativa, le strategie e lo sforzo che mettete in tutto ciò che fate sono sufficienti per sentirvi bene con il vostro dovere compiuto. In amore, sei stanco della gelosia del tuo partner, quindi prenderai una decisione finale che all’inizio fa male, ma il tempo dirà che ne è valsa la pena.

Vergine

Sei il ponte tra i superiori e il team per risolvere i problemi che hanno bloccato i progetti. Puoi e avrai successo in questa situazione. In amore, devi prendere una decisione definitiva con quella persona perché se non vuoi impegno, è meglio andartene.

Bilancia

Riceverai denaro che ti aiuterà a consolidare alcune attività che pensavi fossero perse. In amore, devi decidere cosa vuoi fare della tua vita amorosa, non puoi giocare con due persone che ti amano.

Scorpione

Le buone relazioni ti aiuteranno a far progredire gli affari. Non lasciare che pettegolezzi e commenti negativi danneggino il tuo percorso verso il successo. In amore, sii calmo e paziente con il tuo partner. Aiutalo a capire che la gelosia può portare alla stanchezza e alla rottura.

Sagittario

Cambiamenti importanti e positivi ti arrivano nel piano professionale e con esso miglioramenti economici che ti aiuteranno a raccogliere ciò di cui hai bisogno per quel terreno. In amore, devi uscire dalla routine, accettare inviti dai tuoi amici perché da casa al lavoro non otterrai l’essere speciale che desideri per te stesso.

Capricorno

Ti faranno un’offerta e dovrai negoziarla a mente fredda. Ricorda che dove sei ti sono state date molte opportunità e valutato il tuo sforzo, quindi metti in equilibrio i pro e i contro. In amore, la tua famiglia, i tuoi amici e il tuo partner sono al tuo fianco sostenendo tutto ciò che decidi di intraprendere.

Acquario

Sei in un’ottima fase per progredire e ricevere interessanti opportunità di cambiamento sul posto di lavoro. In amore, la gelosia non è un buon consigliere, quindi rinnova la tua fiducia e appoggiati al tuo partner.

Pesci

Hai appena iniziato un nuovo lavoro in cui devi fare del tuo meglio per ottenere la fiducia di un nuovo team e dei nuovi capi. In amore, qualcuno che incontri a una festa farà di tutto per conquistarti. Osare.