Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 22 al 28 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

È il momento di prendersi cura del proprio modo di esprimersi e di evitare contraddizioni e incomprensioni con persone che fanno parte del proprio ambiente professionale. SENTIMENTI: sarà una giornata molto appassionata, quindi puoi cogliere l’occasione per divertirti con la persona che ami di più. AZIONE: vorresti controllare tutto quello che fai, ma devi prendere una decisione e delegare anche ad altri. FORTUNA: la fortuna e la tua capacità di vedere ti aiuteranno a raggiungere il successo in tutto ciò che intraprendi.

TORO

È un giorno fortunato avere un incontro o una conversazione con la persona che ami di più e goderti la sua compagnia per chiarire situazioni del passato. SENTIMENTI: è una giornata ideale per chiarire con il proprio partner o con persone che la pensano allo stesso modo una situazione che è rimasta in sospeso nel passato. AZIONE: è importante che tu abbia cura dei tuoi beni e delle tue aziende, per investire correttamente. FORTUNA: la tua situazione sarà speciale ogni volta che aiuti qualcuno nel tuo ambiente che ha bisogno del tuo sostegno e del tuo affetto.

GEMELLI

La tua grande sensibilità e perspicacia ti aiuteranno a portare avanti con più calma le faccende familiari e ad investire le risorse in modo agile e vantaggioso. SENTIMENTI: Oggi avrai voglia di prenderti cura di te e del tuo benessere. Inoltre, con questo esternalizzerai la tua gioia agli altri. AZIONE: dovrai raggiungere accordi vantaggiosi e sostanziali per tutte le persone che compongono le tue associazioni e accordi. FORTUNA: È un giorno speciale per godere dell’affetto degli altri. e loro della tua grande creatività e capacità artistica.

CANCRO

Avrai la fortuna in questo giorno di incontrare una persona speciale che entrerà nella tua vita per accompagnarti e condividere con te momenti speciali. Divertirsi. SENTIMENTI: è un momento speciale per godersi una giornata idilliaca o romantica, a seconda dei giorni. AZIONE: potresti aiutare molte persone intorno a te che hanno bisogno del tuo supporto emotivo e dei tuoi consigli. FORTUNA: vi godrete questa giornata in compagnia della famiglia e degli amici fidati.

LEONE

Dovresti mantenere la capacità di metterti nei panni degli altri, in ogni momento della giornata e prestare grande attenzione; e soprattutto per evitare di uscire dalle tue scatole. SENTIMENTI: è necessario chiarire alcune questioni con i parenti stretti in un dialogo piacevole e impegnato. AZIONE: la tua grande attività e capacità di comando ti aiuteranno ad organizzare la giornata. ma anche prendere in considerazione l’opinione degli altri. FORTUNA: è un giorno per mantenere una grande tranquillità ed evitare parole fuori luogo.

VERGINE

La grande capacità artistica e creativa, unita alle vostre iniziative imprenditoriali, vi aiuteranno ad organizzare questa giornata in modo brillante e molto produttivo. SENTIMENTI: Sarà una giornata divertente per conversazioni e incontri con amici stretti e fidati. AZIONE: è tempo di gettare le basi, sia in termini di risorse che di affetti in casa e con le persone vicine. FORTUNA: devi donare il tuo amore in modo luminoso e allo stesso tempo simpatico. Approfittate di questa giornata per impegni formali.

BILANCIA

La tua stupenda percezione e il grande entusiasmo che proverai ti aiuteranno ad elaborare oggi, con il tuo grande talento e potenziale, le migliori opzioni in ogni momento e in ogni luogo. SENTIMENTI: bisogna organizzare con le persone coinvolte le risorse dei beni e dell’economia familiare. AZIONE: sarai in grado di utilizzare il tuo grande ingegno e la tua acuta percezione per risolvere problemi con grandi capacità organizzative. FORTUNA: il tuo grande dinamismo e capacità organizzativa sarà il miglior aiuto che avrai durante questa giornata.

SCORPIONE

Oggi hai un grande potenziale per mantenere alto il tuo entusiasmo per tutto, che ti aiuterà principalmente a mantenere quella gioia e creatività che ti caratterizzano nelle tue azioni. SENTIMENTI: è tempo di mostrare la tua vera capacità di leader nei momenti difficili che possono presentarsi. AZIONE: tutto l’amore che offrite in questo momento vi sarà restituito e moltiplicato. FORTUNA: riuscirai a sbarazzarti delle vecchie abitudini che non ti servono più in questo momento della tua vita.

SAGITTARIO

La tua grande vitalità ti avvicinerà agli obiettivi che vuoi raggiungere grazie al tuo talento e alla tua creatività. usa la tua percezione sottile per avere successo in ogni decisione di questo giorno. SENTIMENTI: è necessario chiarire alcune questioni del passato con le persone vicine in modo che tutto scorra in modo diverso. AZIONE: vorrai organizzare e iniziare nuove azioni di attività personali che ti piacciono. FORTUNA: i tuoi amici dimostreranno l’amore che hanno per te e questo ti renderà molto felice.

CAPRICORNO

Per raggiungere i tuoi obiettivi devi bilanciare il modo in cui li realizzi e allo stesso tempo essere in grado di unire il tempo che dedichi ad altre attività e principalmente prima della famiglia SENTIMENTI: è bene che tu risolva certe questioni ritardate per toglierti il ​​peso dalle spalle e avere più libertà. AZIONE: è importante risolvere i problemi scaduti per lasciarsi alle spalle tutto ciò che è di un’altra epoca. FORTUNA: brillerai in modo speciale perché saprai metterti nei panni degli altri in ogni momento.

ACQUARIO

L’originalità che manterrai in questa giornata insieme alla simpatia e cordialità con gli altri, saranno le chiavi affinché le tue azioni siano benefiche e fruttuose per tutti. SENTIMENTI: riceverai molto affetto dalle persone intorno a te che ti sono molto vicine. AZIONE: I tuoi amici fidati ti aiuteranno a organizzare i tuoi nuovi progetti e insieme vi divertirete un sacco. FORTUNA: è il momento di poter realizzare le proprie speranze e i propri sogni in modo sereno e ben organizzato.

PESCI

Durante questa giornata avrete la fortuna di poter condividere progetti divertenti e diversi con amici fidati che rallegreranno queste giornate e l’unione tra di voi. SENTIMENTI: ti distinguerai per simpatia e cordialità con tutte le persone intorno a te. AZIONE: la tua luminosità sarà incredibile grazie alla tua simpatia e al tuo grande senso dell’umorismo. Goditi questo giorno. FORTUNA: potrai organizzare i tuoi investimenti e beni condivisi in modo preciso e semplice.