Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 27 ottobre al 3 novembre 2022, le previsioni complete

ARIETE



Oggi ti chiede di essere più aperto ad ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. Questo può essere un processo molto curativo, ma dovrebbe evitare la reattività. Parlare del proprio dolore o delle proprie difficoltà può avere buoni risultati. Sii aperto a riflettere e riflettere, cercando punti di vista alternativi e adattandoti a ciò che accade.

TORO



Oggi ti chiede un’integrazione tra il campo materiale e quello emotivo sottile. La mente è focalizzata sul progresso del mondo materiale, ma, proprio da questo, possono emergere problematiche psicologiche, soggettive ed emotive. Devi meditare, sentire e meditare. Buongiorno per capire meglio i rapporti di lavoro e ascoltare anche il proprio corpo.

GEMELLI



Mercurio, il suo sovrano, riceve un aspetto provocatorio da Chirone. Sei concentrato sull’ascoltarti e sul parlare dal tuo punto di vista personale. Tuttavia, le questioni relative al collettivo, alle amicizie, ai gruppi o alla vita online potrebbero richiederti. Cerca di essere aperto all’ascolto del punto di vista dell’altro, ma sii onesto e fedele alla tua essenza. Porta la razionalità e sai fino a che punto puoi andare con le altre persone.

CANCRO



La tua mente è ora concentrata sulla tua vita personale, familiare ed emotiva. Tuttavia, questioni di lavoro, autorità o vita esterna potrebbero richiederti. Cerca la saggezza e la premura della tua sensibilità. Trattare con persone autorevoli e/o autoritarie richiede un sano uso della premura e dell’affetto. Cerca di ascoltare le tue esigenze personali prima di accettare gli impegni.

LEONE



Il tuo campo mentale è ben stimolato in questo momento. Tuttavia, deve essere un po’ più riflessivo, diplomatico e imparziale, soprattutto se deve affrontare questioni come la fede, la politica, la filosofia e gli obiettivi futuri. Cerca di essere flessibile e adattabile, ricorrendo anche al buonumore e all’obiettività se necessario. Considera molto bene prima di comunicare qualsiasi cosa.

VERGINE



Mercurio, il suo sovrano, riceve un aspetto provocatorio da Chirone. La tua mente si rivolge al pragmatismo, alla vita finanziaria, al valore personale e alla stabilità. Tuttavia, problemi emotivi, beni condivisi, sessualità, emozioni profonde e trasformazioni possono richiederti. Cerca di avere un aspetto più calmo, premuroso e pacifico per affrontare queste sfumature emotive.

BILANCIA



Mercurio nel tuo segno (solare o ascendente) ti porta grande eloquenza, flessibilità e bisogno di verbalizzare te stesso. L’opposizione a Chirone può portarti la necessità di affrontare le ferite di altre persone. Cerca la tua naturale diplomazia, imparzialità ed empatia per aiutare gli altri. Il tuo discorso sarà in qualche modo curativo, aiutando a guarire le individualità.

SCORPIONE



Oggi ti aiuta a comprendere e decodificare problemi emotivi, spirituali, psicologici e/o subconsci da problemi, ferite o difficoltà sul piano materiale. Avrai chiarezza della relazione corpo materiale/corpo psichico. Affermazioni e meditazioni possono facilitare i processi di guarigione per te e per gli altri. Porta il balsamo dal piano sottile a quello fisico.

SAGITTARIO



La tua mente si rivolge a questioni collettive, gruppi, amicizie e vita online. Tutto questo è positivo, ma può mostrarti ferite nella tua stessa espressione. Cerca di dosarti, evitando gli eccessi. Essere aperti ad ascoltare punti di vista alternativi può facilitare la guarigione e l’integrazione di aspetti sconnessi di te stesso. Equilibrio ed equilibrio nell’espressione di sé.

CAPRICORNO



Il tuo campo mentale ora è molto concentrato su questioni di lavoro, carriera, impegni e vita là fuori. Tuttavia, possono emergere ferite emotive, problemi di vita personale, emotiva o familiare, che richiedono guarigione e integrazione. Uno sguardo attento e obiettivo a tali problemi emotivi sarà positivo, consentendo la guarigione.

ACQUARIO

La giornata di oggi ti chiede di prestare attenzione al tuo uso della parola, della mente e della comunicazione. La tua mente è collegata a idee, filosofie, credenze, visioni del mondo e fede superiori. Tuttavia, dovresti stare attento a non rendere aggressivo il tuo discorso quando discuti di tali argomenti. Cerca di essere di mentalità aperta e flessibile in modo che la tua comunicazione sia un veicolo per la vera guarigione.

PESCI



Oggi ti porta in connessione con gli strati più profondi di te stesso e il tuo campo emotivo. Ferite legate al campo del valore materiale, finanziario o personale possono spingerti in questa ricerca di una vera trasformazione. Ma ricorda, dovresti usare la premura e la razionalità della Bilancia per affrontare meglio problemi così profondi.