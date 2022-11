Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 7 al 13 novembre 2022, le previsioni complete

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 novembre Ariete



Il tuo sovrano, Marte, ti porta maggiore intensità nel campo mentale e comunicativo. Le tue idee saranno veloci e intense. Sarai anche più disposto a difendere le tue idee e punti di vista. Sii flessibile in questo periodo, cercando alternative e considerazioni prima di agire. Un periodo che richiederà delle scelte, avere un atteggiamento ed essere adattabile nella propria linea di azione.

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 novembre Toro



Questo periodo ti porterà molta azione a livello pratico e finanziario. Sarai più intenso e assertivo nell’uso dei tuoi talenti e risorse. Attenzione alla spesa impulsiva. Buon momento per lasciare andare i beni inutilizzati. La tua azione avrà una ricerca di comfort e crescita materiale. Ricerca assertiva di miglioramenti materiali e comunicazione dei propri valori e talenti.

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 novembre Gemelli



L’ingresso di Marte nel tuo segno (solare o ascendente) ti rende più assertivo, indipendente e territoriale. Cerca di essere quello che sei in questo periodo, agendo secondo la tua percezione personale. Il suo naturale talento comunicativo prende slancio, spingendolo a cercare scambi e informazioni intellettuali. Periodo che sottolinea il rafforzamento dell’individualità.

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 novembre Cancro



Questo periodo richiede un’azione più emotiva e sottile. Spesso non agire esternamente e cercare la soluzione energetica e/o spirituale può essere l’ideale e questo momento te lo fornisce. Cerca di agire in questo periodo con altruismo, per il benessere di tutti e in sintonia con la tua sensibilità. Azione magnetica e backstage in aumento.

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 novembre Leone



La tua azione sarà ora molto più focalizzata sul collettivo. Cerca la leadership nei gruppi e nelle amicizie. Il tuo bisogno di informare te stesso e gli altri sarà grande. Ricorda di agire in base ai tuoi ideali, cercando miglioramenti per il futuro. Cerca di stare tra le persone, ma senza perdere la loro individualità e idee uniche.

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 novembre Vergine



In questo periodo la sua azione si volge alla carriera e al raggiungimento delle sue ambizioni. Ci vorrà molto lavoro, tenacia e tenacia per scalare la strada del successo. La tua iniziativa sarà importante per aprire le porte nel mondo. Proietta un’immagine di autonomia ed efficienza. Un periodo che ti rafforza nel raggiungimento dei tuoi obiettivi professionali e della tua autorità.

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 novembre Bilancia



Questo periodo ti chiede di agire in base ai tuoi principi. Saper essere flessibile, ma senza rinunciare a ciò che è fondamentale ed etico. La sua azione richiede più fede e ottimismo. Periodo di intensa fede. Avrai anche una maggiore voglia di libertà, di luoghi ampi, di nuove culture e di conoscenze. Azioni grandiose, audaci e adattabili.

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 novembre Scorpione



Il tuo sovrano, Marte, ora ti mobilita nell’assertività e nell’intensità dell’esperienza affettiva e/o sessuale. Approfitta di questa energia extra non solo per la sessualità, ma per muovere qualsiasi area della tua vita con il suo forte magnetismo. Azione basata sulla profondità emotiva e magnetica. Momento di trasformazioni e approfondimento emotivo.

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 novembre Sagittario



Questo periodo ti chiede più azioni congiunte. Sii un partner, prendi l’iniziativa nelle relazioni. Cerca un’azione ponderata, flessibile e ragionata. Combatti per la giustizia. Sarà importante che ci sia veridicità nei rapporti sociali e umani; sii te stesso, ma collabora anche al bene dell’altro. Azioni basate sulla ponderazione e sulla razionalità.

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 novembre Capriconro



Marte in questo periodo aumenta la tua forza verso il lavoro e lo svolgimento dei tuoi compiti di routine. Avrai molta iniziativa e proattività al lavoro. Più individualità nel rapporto con i colleghi. Molta energia per il corpo, quindi cerca attività fisiche per incanalare questa energia. Forza ed energia per agire nel campo materiale e realizzare ciò che è necessario.

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 novembre Acquario



Questo periodo ti mette più al centro della tua vita. Cerca sempre di agire guidato da ciò che dice la tua coscienza. Consenti a te stesso di essere un po’ più al centro dell’attenzione, soprattutto a livello intellettuale. Possono verificarsi storie d’amore intense e frenetiche. Concentrati sulla creatività. Sport, giochi e divertimento ti portano anche forti stimoli.

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 novembre Pesci



La tua azione in questo momento deve essere molto più interiore. Cerca la tua connessione con le tue radici, i tuoi sogni e la tua vita personale. Potresti avere a che fare con vecchie rabbie e risentimenti, che devono essere razionalizzati e compresi. Maggiore indipendenza e rispetto per le persone nell’ambiente familiare. Saper delimitare il proprio spazio in modo più netto, ma anche con adattabilità.