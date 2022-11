Oroscopo Paolo Fox settimanale fino al 17 novembre 2022, le previsioni

Ariete

Non puoi da solo e per questo hai un team schierato per delegare e che puoi prendere altri progetti per crescere professionalmente. In amore, non essere sopraffatto dai problemi familiari, ognuno deve fare la sua parte e trovare la soluzione.

Toro

Organizza e pianifica il lavoro in modo che non si accumuli e non devi correre durante la settimana perché qualcosa non è andato bene. In amore, lascia lo scoraggiamento che presto avrai quella persona speciale che desideri al tuo fianco. Se cambi il tuo atteggiamento, vedrai che tutto migliorerà.

Gemelli

Devi essere paziente perché i cambiamenti generano molto stress. Hai più responsabilità, ma ciò non significa che dovresti fare tutto per ora. Dagli con calma. In amore, non portare a casa problemi di lavoro. Questo è il vostro tempio d’amore e dovete prendertene cura.

Cancro

Devi essere ai piedi del canyon con le strategie che vengono applicate per far progredire il business. È tua responsabilità e la tua promozione dipenderà da questo. In amore, lasciatevi trasportare dall’intuizione e dalle emozioni. Se pensi che sia la persona speciale, vai avanti.

Leone

Hai molti problemi da risolvere al lavoro per rendere l’ambiente più piacevole. La pazienza e la tolleranza sono ciò di cui avrai bisogno per uscirne presto. In amore, ti avvicinerai alla vita con più incoraggiamento ed energia, grazie ai quali otterrai progressi.

Vergine

Sei in una fase molto creativa. Vuoi trovare idee per portare avanti i progetti. Bene, fallo, non aspettare oltre e proponi l’obiettivo. Tutto andrà molto bene. In amore, sarai al centro dell’attenzione dei tuoi amici oggi, quindi approfitta di questa gita e divertiti.

Bilancia

Avrai un incontro importante dove ti daranno buone notizie che saranno di grande crescita professionale. Sforzati di risparmiare un po ‘di più per il futuro. In amore, rinnova il tuo aspetto e vedrai che il tuo umore cambierà e ti sentirai molto bene. Senti con il tuo partner e risolvi le differenze.

Scorpione

Devi provare un po ‘di più questa settimana per soddisfare tutti i progetti proposti. Farai molto bene, hai l’energia per raggiungerlo. In amore, avrai notizie di un grande amico che non vedi da molti anni. Sarai molto felice.

Sagittario

Da molto tempo ormai, l’idea di avviare un’attività in proprio è in circolazione nella tua testa. È tempo di farlo senza lasciare il tuo lavoro. Vedrai che tutto andrà molto bene. In amore, hai una vena emotiva molto buona, quindi cogli l’occasione per uscire e conquistare quella persona che ha messo gli occhi addosso.

Capricorno

Hai diverse proposte di lavoro che ti tornano utili, ma devi pensare a mente fredda al passo che farai in modo da decidere cosa ti si addice davvero. In amore, aggiorna la tua immagine, un nuovo look, un taglio di capelli ti farà sentire bella e felice.

Acquario

Hai tutto a tuo favore per rischiare in quel business che significherà il tuo miglioramento professionale. Salva che in futuro farai un investimento importante. In amore, qualcuno ti guarda e tu non ti guardi intorno. Concediti la possibilità di cambiare la tua vita emotiva.

Pesci

Inizi una nuova fase sul posto di lavoro in cui avrai maggiori responsabilità. Spetterà a te sforzarti e delegare alla squadra in modo che tutto scorra con la migliore energia. In amore, incontrerai nuove persone e la tua vita sociale prenderà una piega molto interessante che ti farà vibrare.