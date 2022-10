Oroscopo Paolo Fox weekend 15-16 ottobre 2022, le previsioni i dodici segni

Ariete

Un rinnovato senso dello spirito viene a voi che vi aiuterà a mantenere i vostri obiettivi. Dovrebbero imparare a mantenere il buon umore, a stabilizzarsi. Cercare di essere più pazienti e più ottimisti è meglio. Momento di colore: prugna.

Toro

L’idea di crescita è potenziata. Il bisogno di crescere spiritualmente entra nella loro vita. Cerca di non interrompere i tuoi piani per motivi esterni che ti ostacolano o ti danno insicurezza. A volte cerchiamo scuse per paura di affrontare nuove sfide. Momento del colore: mandarino.

Gemelli

Riescono a superare un inconveniente che si verifica a casa. I cambiamenti prodotti dentro di te ti daranno la chiave per iniziare a vedere la possibilità di essere più felice con ciò che hai. Finalmente comprendiamo i messaggi che la vita vuole darci. Momento colore: viola.

Cancro

Uno spazio che dedicheranno a riconnettersi con la loro parte interiore. Luce che arriva attraverso poche parole di qualcuno che li ama facendogli vedere una realtà che hanno negato. Accettare che gli altri ci suggeriscano cose aiuta molto. Momento colore: rame.

Leone

La ricerca della perfezione sul posto di lavoro li porterà ad un eventuale esaurimento psicofisico sconsigliato. Cerca di goderti i tuoi risultati e lascia che le cose accadano nel tuo tempo. Sii paziente. Momento colore: turchese.

Vergine

Sentiranno interiormente il desiderio di un cambiamento nella loro vita. Impariamo anche dalla nostra stanchezza, cerchiamo il segno che ci dà. Il punto è fare le cose con piacere e non con angoscia o ansia. Momento del colore: ciliegia.

Bilancia

Sii prudente e attendi quelle chiamate. Buon momento per dimostrare le capacità innate che si aggiungono alla buona predisposizione. Sapere cosa si può dare e farlo notare. Giornata con tanta energia, lucidità e voglia di crescere. Momento colore: dorato.

Scorpione

Inizia una nuova fase di crescita intellettuale. Avranno voglia di coltivare di più la loro conoscenza. Cerca di rispettare le loro preoccupazioni, desideri e ambizioni. L’ambiente affettivo con buon spirito e molto armonioso. Momento colore: oliva.

Sagittario

Saresti sconvolto da un atteggiamento spiacevole di qualcuno dall’ambiente di lavoro, ma non prendere le cose troppo sul serio sarebbe l’opzione migliore. Chiarezza e armonia riflesse nelle coppie che le compenseranno per questa giornata un po ‘complicata. Momento colore: rossastro.

Capricorno

Un ciclo è completato nelle loro vite affettive. Le sensazioni stanno mostrando le sfumature dei bisogni. Connettiti con ciò che senti. Un progetto di lavoro può accadere. Non perdere le cose che ti motivano, segui l’impulso della tua razionalità. Momento colore: ocra.

Acquario

Proverai un po ‘di delusione per un progetto che per ora ti potrebbe essere detto che non sarebbe stato realizzato. L’intenzione di continuare ad arricchire le relazioni dovrebbe manifestarle senza paura. Amore pieno. Momento colore: Calypso.

Pesci

Sono in un buon momento che non dovrebbe essere mescolato con l’angoscia causata dalle esperienze passate. Imparare a porre fine ai brutti tempi, a permettere che le cose del passato vengano portate via dallo stesso passato è evolvere. Momento di colore: viola.