Oroscopo Paolo Fox weekend 22 e 23 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete

Riprenderai le tue iniziative e idee del passato per dare una possibilità a un progetto che è stato interrotto. Anche se ciò può generare tensione, con i giorni le cose miglioreranno. Chiederai risposte immediate e rifiuterai ritardi e indecisioni, quindi questi sono giorni di grande pazienza.

Toro

È essenziale che presti particolare attenzione alle tue finanze personali, oltre a influenzare le tue comunicazioni sul lavoro. Ascolta e pensa molto attentamente prima di rispondere. Fai attenzione all’amore e alle infedeltà in questa fase. Si consiglia in questo periodo di essere calmi e senza alterazioni.

Gemelli

I problemi familiari saranno fortemente influenzati, quindi cerca di misurare attentamente ciò che dici o le affermazioni che fai per evitare di ferire qualcuno. La tua vita sociale si fermerà un po’ ma con i giorni migliorerà. I progetti continueranno il loro avanzamento, un po’ lentamente ma con pazienza tutto scorrerà.

Cancro

La comunicazione di lavoro ne risentirà notevolmente. Analizza molto bene quando presenti le tue strategie o idee sul lavoro. Il tuo intuito sarà attivo al 100%, il che ti aiuterà a osservare attentamente il comportamento del tuo partner. Aspetta con calma per poter agire.

Leone

Esamina molto bene i passaggi che farai per applicare quelle strategie che avevi già pianificato. Non è il momento, quindi aspetta qualche giorno e prova. Verrà meglio. Avrai alcuni problemi di comunicazione con il tuo partner, ma nulla che non possa essere risolto con una conversazione.

Vergine

Mercurio influenzerà le tue finanze ma niente che non abbia soluzione. Sospendi qualsiasi investimento per alcuni giorni finché il tuo intuito non ti dice che è il giorno. Ci sono amicizie che si allontanano ma non sarà per sempre. Fai attenzione alla gelosia perché possono causare una rottura.

Bilancia

Sei uno dei pochi segni che non sarà direttamente influenzato da Mercurio, tuttavia sii chiaro in quello che dici per evitare malintesi. Il tuo rapporto con il tuo partner entrerà in una routine che solo tu, con la tua creatività e ingegno, potrai spezzare.

Scorpione

Fai attenzione alle questioni legali. Tutto quello che devi firmare, leggilo soprattutto le lettere minuscole per evitare problemi in futuro. Il tuo partner richiederà più attenzioni da te che non sarai in grado di fornire a causa del superlavoro. Prova che i pochi momenti che hai sono di qualità.

Sagittario

Devi ripensare ai tuoi piani e progetti perché qualcosa non sta andando bene. Rifletti e agisci per evitare problemi. Non è il momento di prendere una decisione riguardo alla relazione. Aspetta qualche giorno per parlare con calma.

Capricorno

La comunicazione con i tuoi superiori sarà molto complicata, quindi ti consigliamo di pensarci molto prima di chiedere o chiedere qualcosa in questo momento. Fai attenzione al tuo carattere e alla gelosia perché potrebbe portare a una rottura di cui potresti pentirti.

Acquario

Sarai il segno più colpito da Mercurio perché influenzerà non solo gli affari ma anche i tuoi rapporti interpersonali con i colleghi che potrebbero generare momenti irritanti. Fai attenzione al tuo atteggiamento nei confronti del tuo partner e dei tuoi parenti perché puoi ferire qualcuno con le tue azioni.

Pesci

Mercurio sta influenzando i tuoi legami romantici. Muoviti con attenzione e cerca di evitare gli impulsi. Prestare attenzione alla firma di questioni legali e contratti. Le decisioni che prendete come famiglia saranno di vitale importanza durante questo ciclo.