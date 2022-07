Oroscopo Paolo Fox Weekend 30 e 31 Luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox Weekend Leone

La tua identità sociale, cioè quello che si dice di te, e la reputazione che hai di fronte agli altri, diventa per te una priorità in questo periodo del mese. La Luna Nuova nel tuo segno è un regalo di compleanno che ti dà quindici giorni per dare forma a tutti quei progetti personali che hai alla porta.

Oroscopo Paolo Fox Weekend Vergine

Questa Luna Nuova avrà il compito di portare alla luce le cose che ti sono state nascoste. È un periodo di due settimane che ti favorisce per allentare i legami, disintossicare o completare un periodo della vita. Chiudi i capitoli e preparati perché qui inizia il debug prima del tuo prossimo compleanno.

Oroscopo Paolo Fox Weekend Bilancia

La Luna Nuova, con la quale salutiamo il mese, ti apre la strada per avvicinarti a un nuovo gruppo di amici o collaboratori. Il tuo segno di solito è molto sociale e nelle prossime due opportunità avrai più di un’opportunità per mostrare il tuo fascino sociale.

Oroscopo Paolo Fox Weekend Scorpione

Ti senti molto energico e benedetto sotto questa Luna Nuova. Nei prossimi giorni le persone al lavoro potrebbero cercare la tua azienda o consigli, i capi e le persone autorevoli si accorgono di più che, nel bene e nel male, sei sotto i riflettori.