Oroscopo Paolo Fox weekend 5 e 6 novembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi: non puoi aspettarti di avere ragione in ogni opinione che dai. Metti da parte il tuo orgoglio e accetta gli errori che ti saranno segnati. Amore: valuta la tua condotta durante il fine settimana prima di presentare reclami al tuo partner. Sii corretto quando la giudichi. Ricchezza: non lasciare che il tempo ti sfugga dalle dita. Usa ogni secondo che hai a portata di mano nel modo più ottimale. Benessere: evita di incorrere in comportamenti che sai risveglieranno in te il desiderio di ricadere in abitudini che stai cercando di abbandonare definitivamente.