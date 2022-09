Oroscopo: questi sono i segni zodiacali che hanno la peggior fortuna

Credi nella sfortuna ? Ebbene, ci dispiace dirvi che esiste, in genere ci sono persone che hanno meno fortuna di altre, questo è dovuto in parte all’influenza del segno zodiacale sotto il quale sono nate.

In genere succede di tutto a chi è nato sotto questi segni zodiacali , come direbbero le nonnine “sembra che siano salati”, ma non preoccupatevi, questo non significa che la loro vita sia una brutta cosa dopo l’altra; Successivamente, spieghiamo il motivo di queste situazioni spiacevoli.Torniamo alla lista, sito specializzato in Astrologia che questa volta ci presenta i segni zodiacali più sfortunati, verifica se il tuo è nella lista!

CANCRO

Il cancro è la persona tipica che crede che tutto ciò che è brutto accada solo a lui, quello che succede davvero è che vuole avere tutto sotto controllo che quando succede qualcosa che non aveva contemplato, sente che il mondo sta crollando. Invece di continuare nonostante i tempi difficili, il Cancro non reagisce e si nasconde dietro la sfortuna.

CAPRICORNO

Al Capricorno piace fare uno sforzo per raggiungere i propri obiettivi, tuttavia credono di essere sfortunati perché non accade nulla di straordinario per aiutarli a raggiungere i propri obiettivi; ma in realtà non porta sfortuna, devi ricordare che le cose non vengono da sole, devi lavorare sodo per loro.

PESCI

I Pesci, piuttosto che essere sfortunati, sono estremamente distratti, motivo per cui generalmente si mettono in pericolo, quindi se sei un Pesci, ti suggeriamo di prestare maggiore attenzione a ciò che fai in modo che non ti succedano cose spiacevoli. Quello che ti succede non è sfortuna, ma distrazione.