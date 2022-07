Padre 86enne muore annegato per salvare figlia disabile: era finita in un canale con la carrozzina

Un padre è morto nel tentativo di salvare la figlia disabile dopo che questa era caduta nel canale di Bude, in Cornovaglia. Lawrence Casey, 86 anni, si è tuffato in acqua dopo che sua figlia Jessica, 27 anni, aveva perso il controllo della sua sedia a rotelle elettrica per disabili intorno alle 17.20 del 1° settembre dello scorso anno. Ma mentre cercava disperatamente di tirarla fuori dall’acqua, il signor Casey è morto mentre Jessica è stata salvata dagli astanti e portata in ospedale.

In un rapporto della Coroner’s Court, si afferma che nessuno ha assistito all’ingresso in acqua di Jessica, affetta da paralisi cerebrale. Nel frattempo, passanti che facendo jogging si sono tuffati salvare Jessica e poi hanno tentato la rianimazione cardiopolmonare sul padre privo di sensi. I servizi di emergenza, compresa un’ambulanza aerea, sono precipitati sulla scena, ma l’86enne è stato dichiarato morto poco dopo.

Jessica, che utilizza una sedia a rotelle ed è aiutata nella comunicazione da un tablet, ha raccontato alla madre di essere caduta nel canale mentre era in sella al suo scooter. La madre ha detto che Jessica non sapeva nuotare, ma il padre era un nuotatore molto forte.

David Flay, che si è tuffato nel canale per cercare di salvare il signor Casey, ha detto di aver fatto del suo meglio per salvargli la vita. “Presumo che sia finita in acqua e che il maschio, suo padre, fosse andato dietro di lei per salvarla. Non sono mai stato coinvolto in niente di simile prima”.

“Non sono addestrato al pronto soccorso, ma ho fatto tutto il possibile per salvare la vita di quell’uomo e sono davvero dispiaciuto che non siamo stati in grado di farlo”, ha aggiunto.

L’esame post mortem ha indicato la causa della morte del signor Carey come annegamento.