Paolo Bonolis è diventato nonno per la seconda volta: le parole della moglie Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis è appena diventato nonno per la seconda volta. Sonia Bruganelli ha recentemente condiviso alcune foto del marito Stefano, da cui ha avuto un figlio dal precedente matrimonio con l’americana Diane Zoeller, per festeggiare il loro neonato.

Secondo l’opinionista del Grande Fratello Vip, oggi questo splendido ragazzo sta per diventare papà, e sembra proprio come quando teneva in braccio la sorellina sui pattini. Stefano Bonolis sarà un ottimo padre e Adele Bonolis diventerà zia per la seconda volta, ha scritto. Il secondo figlio di Paolo Zoeller e Zoeller, Martina, è nato due anni dopo il loro matrimonio. Il secondo figlio di Zoeller, Stefano e Candice Hansen, è nato tre anni dopo il matrimonio. Poco tempo fa, Zoeller ha presentato al mondo il piccolo Sebastian e ha fatto gli auguri a mamma e papà.

Paolo Bonolis sul nipotino in arrivo

Nella sua ultima intervista a Verissimo, Paolo Bonolis ha parlato del figlio Stefano e della dolce attesa della moglie per un altro figlio, Sebastian. “Un altro maschio, Sebastian”, ha scherzato, riferendosi alla figlia Belle come a un personaggio dei cartoni animati se fosse una femmina, “Sono al settimo cielo, è meraviglioso. C’è più gioia paterna che tristezza paterna”, ha detto. La chiacchierata ha toccato anche diversi aspetti della sua vita, tra cui quello della moglie Sonia Bruganelli e della sua convivenza a causa della loro relazione.