Paul Newman, 20 curiosità sull’uomo più bello della storia del cinema

Oggi sono passati 12 anni da quando gli occhi azzurri più famosi di Hollywood si sono chiusi per sempre. Paul Newman, che oggi avrebbe 95 anni , ha lasciato un segno indelebile come uno dei più grandi attori di tutti i tempi e, senza dubbio, il più bello.

Quasi un secolo dopo la sua nascita, rimane senza rivali quando si tratta di bellezza maschile . Un’attrattiva che non capisce l’orientamento sessuale. Accanto a Brad Pitt , il nome di Paul Newman è sempre la risposta quando a un eterosessuale viene chiesto con quale celebrità dello stesso sesso avrebbe una relazione . Ha anche vinto, con la maggioranza , il sondaggio che NIUS ha preso un anno fa sugli uomini scomparsi più sexy del ventesimo secolo, davanti ad altri mitici “Adone” come Marlon Brando o James Dean.

La sua leggenda del sex symbolè stata forgiata negli anni ’60 con Brando o Robert Redford. Nei suoi oltre 50 film ha interpretato e trionfato in tutti i generi. Sapeva fare altrettanto bene come rubacuori, detective, gangster, hustler, cowboy, giocatore di biliardo … e corteggiare e baciare le donne più desiderate di Hollywood, come Liz Taylor, Sofia Loren, Eva Marie Saint o Elke Sommer.