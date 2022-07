Paura in strada, rissa a Lignano Sabbiadoro: giovane colpito alla testa, è grave

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una discussione sfociata in una rissa in strada, alla quale avrebbero partecipato diverse persone.

Sul litorale friulano di Lignano Sabbiadoro, un alterco si è trasformato in una rissa di strada in cui sarebbero rimaste coinvolte diverse persone e un giovane è rimasto gravemente ferito. Secondo il rapporto della polizia, si è trattato di una rissa di massa in cui i contendenti si sarebbero affrontati per lunghi e interminabili minuti, sferrando pugni e calci e utilizzando bastoni di fortuna fatti di cocci di bottiglia e pezzi di vetro.

Secondo quanto riferito dai locali, all’arrivo dei militari sul posto c’erano solo l’uomo ferito e i suoi amici. Lo strano incidente si è verificato nelle strade di Lignano Pineta, vicino al lungomare Kechler della frazione di Lignano Sabbiadoro, intorno alle 5 del mattino di domenica, dopo che pare sia scoppiata una lite tra i clienti di un locale notturno friulano.

Un individuo è rimasto gravemente ferito in una maxi rissa in strada a Udine, in Friuli-Venezia Giulia, Italia, il 10 agosto 2019. I soccorritori hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato d’urgenza in un ospedale vicino, dove è stato poi trasportato in aereo all’ospedale dell’Università di Udine per ulteriori cure. Secondo la polizia, un uomo è stato colpito con un oggetto contundente alla testa e ha riportato un trauma cranico. La rissa e il successivo coinvolgimento di altre persone sono ancora in corso di accertamento.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’incidente dopo che alcuni testimoni hanno riferito di un violento alterco. Gli investigatori stanno studiando le telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla rissa nel tentativo di identificare i responsabili dell’incidente.