Perde il controllo della moto per evitare due pedoni e si schianta, morto Paolo Camillo Beatrisini

Denise, una neomamma completamente conquistata dal suo bambino, non ha resistito al desiderio di condividere con il mondo alcune foto del piccolo Francis. Solo poche ore fa la giovane donna ha postato una storia di Instagram in cui appare il piccolo, impegnato a giocare in piscina. La foto è stata scattata proprio in Sardegna, dove il marito di Denise sta girando da mesi. La piscina gonfiabile è la stessa che appare nella storia di copertina di Chi. . .

In autunno, un motociclista stava percorrendo un’autostrada quando ha investito uno dei due giovani che camminando nelle corsie opposte. L’incidente ha provocato la morte del motociclista, Pietro Camillo Beatrisini, all’età di 51 anni. Inutili gli sforzi del personale medico del 118 inviato sul posto dall’Agenzia regionale per l’emergenza della Lombardia.

Giunto in codice rosso a bordo di tre ambulanze, un’automedica e un elicottero, il personale medico ha trovato il motociclista a terra privo di sensi. Avviate le manovre di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Hanno soccorso due ragazzi, che sono stati trasferiti anche in codice verde e giallo all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le cure di emergenza.