Programmi Tv Stasera domenica 23 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Mina Settembre 2 «Angioletta» Mina (Serena Rossi, 35) si occupa del delicato caso di Angioletta, una ragazzina che non si riconosce nel proprio sesso biologico. Grazie a un incontro casuale, Max scopre che Titti è incinta: l’uomo pensa che potrebbe essere lui il padre del bambino. A seguire, l’episodio «Il genio».

Stasera su Rai 2 alle 21.00 NCIS: Los Angeles «Una somma di piccole cose» Una neonata viene trovata abbandonata su una nave della Marina: Kensi (Daniela Ruah, 38) e Deeks vengono chiamati a bordo per aiutare nella ricerca della madre. Intanto Callen, in contatto con Zasha che è in Siria sulle tracce di Hetty, riceve notizie preoccupanti.

Stasera su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che fa Politica, cultura e spettacolo sono come ogni domenica protagonisti nello studio di Fabio Fazio (57). Dopo le interviste, gli interventi degli ospiti e lo spazio di Luciana Littizzetto, tutti al Tavolo per concludere la serata con la tradizionale chiacchierata alla quale, dal 16 ottobre, partecipa anche Simona Ventura.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona bianca Mentre la maggioranza muove i primi passi nel tentativo di dare risposte rapide ed efficaci alle necessità dei cittadini, con l’approssimarsi dell’inverno la crisi energetica fa sempre più paura. Di questo e di altri temi che monopolizzano l’attenzione dell’opinione pubblica si occupa Giuseppe Brindisi (60).

Stasera su Canale 5 alle 21.20 La notte di Scherzi a parte Enrico Papi (57) propone questa sera gli scherzi migliori e più divertenti delle cinque puntate dell’edizione appena conclusa. Come quello a Federico Fashion Style, che si è visto arrivare nel suo nuovo negozio gli addetti agli spurghi, e quello all’olimpionico Marcell Jacobs nel museo delle cere.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 La fabbrica di cioccolato L’eccentrico Willy Wonka (Johnny Depp, 59), titolare di una famosa fabbrica di cioccolato, invita cinque bambini a visitare la sua azienda, mettendo in palio un ricchissimo premio. Tra i fortunati c’è anche Charlie Bicket (Freddie Highmore). Povero, ma assai scaltro, sarà proprio lui ad aggiudicarsi la vittoria…

Stasera su La 7 alle 21.15 NON È L’ARENA Massimo Giletti cerca di fare il punto sui due temi più caldi dell’attualità: la nascita del nuovo governo e l’evoluzione del conflitto in Ucraina. La trasmissione sta per festeggiare i 5 anni di vita: va in onda infatti dal 12 novembre 2017.

Stasera su Tv 8 alle 21.00 G.P. DEGLI STATI UNITI Dopo aver conquistato il secondo titolo Mondiale consecutivo in Giappone, Max Verstappen cerca oggi di bissare il successo ottenuto lo scorso anno sulla pista di Austin, in Texas. Questa rete trasmette stasera la gara in diretta.

Stasera su Nove alle 21.25 IL CONTADINO CERCA MOGLIE Continua il reality condotto da Gabriele Corsi dove 5 contadini single si mettono in gioco per conquistare le ragazze di città. Tra i concorrenti c’è Teodoro: 28 anni, nato in Alto Adige, vive in un casale in Toscana dove coltiva canapa.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 SHOOT’EM UP – SPARA O MUORI (Usa 2007) di Michael Davis con Clive Owen Un certo Smith si trova coinvolto in una sparatoria in cui muore una donna, che teneva tra le braccia un neonato. L’uomo si prende cura del piccolo, ma scopre che…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 ARCTIC (Islanda ‘18) di Joe Penna con Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smaradottir Quando il suo aereo si schianta, Overgård resta bloccato nell’Artico in attesa dei soccorsi: dovrà confrontarsi con la durezza dell’ambiente e difendersi dagli attacchi degli orsi polari.

Stasera su Iris alle 21.00 ALEXANDER (Usa 2004) di Oliver Stone con Colin Farrell, Angelina Jolie LIV secolo a.C.: Alessandro succede al padre sul trono di Macedonia. Sostenuto dalla madre Olimpiade, il giovane sogna di conquistare il mondo, dall’Egitto all’India.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 BELLE & SEBASTIEN – L’AVVENTURA CONTINUA (Fr. 2015) con Félix Bossuet Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina. La giovane, però, rimasta vittima di un incidente, è data per morta. Sebastien non si rassegna all’idea e decide di andare a cercarla

Stasera su Italia 2 alle 21.15 YOUNG SHELDON (2ª st., ep. 6) «Sette peccati capitali ed un piccolo Carl Sagan» con J. Alexander Il pastore Jeff vuole organizzare uno spettacolo per Halloween in cui mettere in scena i peccati capitali e le conseguenze a cui portano. Sheldon si trova ingabbiato… Seguono altri 2 episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 OPERATION CHRISTMAS (Usa ‘16) con Marc Blucas Olivia, madre single, s’innamora di Scott, un militare che a pochi giorni dal Natale viene spedito in missione oltreoceano. La donna decide allora di riunire le famiglie degli altri soldati della base…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 FANTOZZI ALLA RISCOSSA (Italia 1990) di Neri Parenti con Paolo Villaggio Fantozzi, ormai in pensione, viene additato in azienda come perfetto esempio di fallito. Decide allora di realizzare qualcosa di buono, ma riesce solo a mettersi nei guai.

Stasera su Rai 5 alle 21.25 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI Ben Fogle torna nell’isola Taransay per visitare la splendida Luskentire Beach. In seguito si reca a Stornoway dove incontra Margaret Ferguson, un’artista che dipinse i ritratti delle 201 vittime della tragedia di Iolaire.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 BALLANDO CON LE STELLE Terzo appuntamento con lo show condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli. I 13 vip in gara stanno cominciando a prendere confidenza con la pista da ballo anche grazie ai loro maestri. Tra Tra questi, ritroviamo Veera Kinnunen e Angelo Madonia.

Stasera su Real Time alle 20.20 90 GIORNI PER INNAMORARSI: PRIMA DEI 90 GIORNI Memphis dà ad Hamza un ultimatum. Kim e Usman non sono d’accordo sull’avere rapporti intimi. Mike vuole cambiare per amore di Ximena. Ben teme che Mahogany non faccia sul serio.

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI BROKENWOOD (3ª st., ep. 3) «La macchina letale » con Neill Rea La mattina della tradizionale gara di auto d’epoca che si tiene a Riverstone Beach ogni anno, il presidente della Classic Car Restoration Society viene ucciso. La polizia indaga.

Stasera su Top Crime alle 21.10 COLOMBO (9ª st., ep. 5) «Dente per dente» con Peter Falk Il tenente Colombo indaga sulla morte di Adam Evans, un popolare attore: apparentemente colpito da un infarto, è precipitato con la sua auto in un dirupo. Colombo non crede alla fatalità.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 IL PEGGIOR LAVORO DELLA MIA VITA (Francia/Svizzera ‘22) con Kev Adams Per evitare il carcere, il giovane Milann deve assistere gli anziani ospiti di una casa di riposo. Dopo un inizio burrascoso, i pensionati gli si affezionano. E lui scopre che qualcosa non va…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 FORTAPÀSC (Italia 2009) di Marco Risi, con Libero De Rienzo, Valentina Lodovini Anni 80. Giancarlo Siani, giovane cronista del “Mattino” di Napoli, indaga sui boss della camorra e sui politici collusi. Le sue inchieste danno fastidio a molti.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 COSMOBALL (Russia ‘20) di Dzhanik Fayziev con Georgiy Bestaev, Viktoriya Agalakova Cosmoball è un gioco intergalattico tra umani e alieni. Anton, che ha un potere di natura sconosciuta, si unisce alla squadra di supereroi in cambio di una cura per la madre morente.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 DISASTRO A CLOUDY MOUNTAIN (Cina 2021) di Lin Jun con Yilong Zhu Una cittadina viene colpita da una serie di disastri naturali tra cui un grosso cedimento che intrappola un bus in un tunnel. Lao e Xiao Hong, padre e figlio, cercano di intervenire.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00THE BODY (Usa/Israele 2000) di Jonas Mccord con Olivia Williams, Antonio Banderas Gerusalemme. Un’archeologa scopre lo scheletro di un uomo crocifisso intorno al 33 d.C. che fa pensare al Cristo. Il Vaticano invia uno strano gesuita per indagare.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA Costantino della Gherardesca commenta, con ironia, la sfida tra altre quattro agguerrite spose. Come sempre, ognuna parteciperà al matrimonio delle altre e giudicherà abito, location, cibo ed evento in generale.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 ROMULUS 2 – LA GUERRA PER ROMA «Offesa» (2ª st., ep. 1) con E. Maria Di Stefano Yemos e Wiros hanno fondato Roma, la loro città consacrata a Rumia, che diventa un simbolo di libertà e accoglienza. Ma ha un nemico: Titos Tatios, Re dei Sabini. Segue «Decisione».

Stasera su Sky Serie alle 21.15 AGENZIA ROMAN – CASE INFESTATE (1ª st., ep. 7) con Maurice Dean Wint Un demone s’impossessa di August e inizia a perseguitare anche gli altri membri dell’agenzia. Roman e i suoi colleghi devono barricarsi in ufficio per cercare di isolarlo. Segue ep. 8.

Stasera su Sky Investigation elle 21.15 THE EQUALIZER (2ª st., ep. 13) «D.W.B.» con Queen Latifah McCall corre alla ricerca di Dante. L’agente è stato rapito da una coppia di colleghi poliziotti che lo aveva arrestato e malmenato per errore. Da solo e ferito, Dante ha delle allucinazioni. Segue ep. 14 «Pulse».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 THE KINGS – I RE DELLA BOXE di Mat Whitecross 2ª p. Dopo un incontro devastante, Tommy Hearns ottiene il titolo. Ray Leonard sfida nuovamente Roberto Duran. Marvin Hagler vince in Inghilterra ma scoppia una rivolta. Poi un grande combattimento: Leonard vs Hearns.