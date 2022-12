Programmi Tv Stasera domenica 4 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Ottavi di finale Seconda giornata dei Mondiali dedicata allo svolgimento degli ottavi di finale. Questa sera si gioca allo stadio Al Bayt di Al Khor: a scendere in campo saranno la prima classificata del girone B (che comprendeva Inghilterra, Galles, Stati Uniti e Iran) e la seconda del gruppo A (Olanda, Ecuador, Senegal e Qatar).

Stasera su Rai 2 alle 21.00 NCIS: Los Angeles «Genesi» Sam (LL Cool J, 54) e il resto della squadra aiutano l’ufficiale dei servizi segreti Akhil Ali a rintracciare la professoressa Maria Varza, scomparsa mentre stava facendo delle ricerche, per conto della Marina, su una nuova arma messa a punto dall’Iran. A seguire, «Qualcosa da nascondere».

Stasera su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che fa Anche quest’anno alle domande di Fabio Fazio (58) rispondono le grandi star internazionali. Come Bono Vox, il carismatico leader degli U2, ospite della puntata del 27 novembre. E intanto gli ascolti salgono, avvicinandosi settimana dopo settimana alla soglia dei tre milioni di telespettatori.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona bianca Non è facile per l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni mettere in pratica le manovre annunciate in campagna elettorale: trovare la copertura finanziaria, infatti, è tutt’altro che facile… È solo uno degli argomenti che di questi tempi si propongono all’attenzione di Giuseppe Brindisi (60) e dei suoi ospiti.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Ghost – Fantasma New York, Stati Uniti: a Molly (Demi Moore, 60) crolla il mondo addosso quando il fidanzato Sam (Patrick Swayze, 1952-2009) viene ucciso da un rapinatore. Non sa però che il fantasma del giovane le è sempre accanto e veglia su di lei. Grazie alla medium Oda Mae (Whoopi Goldberg) riuscirà a sentirlo..

Stasera su Italia 1 alle 20.30 Le Iene presentano: Inside Ultimo appuntamento con gli speciali realizzati dagli inviati de «Le Iene». Con Stefano Corti si ripercorrono i 25 anni della trasmissione ideata da Davide Parenti. Vediamo il backstage e gli aneddoti, assolutamente inediti, di tutti i protagonisti che hanno fatto parte della storia del programma.

Stasera su La 7 alle 21.15 NON È L’ARENA La situazione politica, l’incubo delle bollette “stellari”, le polemiche di Trump e le follie di Putin… Anche stasera i fan del programma condotto da Massimo Giletti potranno apprezzare i suoi monologhi e il dibattito con gli ospiti.

Stasera su TV 8 alle 21.30 IL NATALE DELLA PORTA ACCANTO (Usa ‘17) con Fiona Gubelmann, Jesse Metcalfe Eric è uno scapolo che non ama il Natale, mentre la sua vicina di casa April ne va matta. Ma quando l’uomo è costretto ad accudire i suoi nipotini, April lo aiuta e…

Stasera su Nove alle 21.25 ANPLAGGHED Rivediamo la prima di 2 serate dedicate allo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo campione d’incassi nei teatri nel 2006. Un’occasione per rivedere una serie di sketch storici come la visita al museo d’arte moderna e la coda al bancomat.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 2 FAST 2 FURIOUS (Usa ‘02) di John Singleton con Paul Walker, Tyrese Gibson Miami. L’ex poliziotto Brian O’Connor si dedica alle corse illegali di auto. L’Fbi gli propone di infiltrarsi nell’organizzazione del boss Carter Verone per riuscire a incastrarlo.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 PAGAN PEAK – NEL MIRINO DEL KILLER (2ª st., ep. 7) «Dietro la maschera» con J. Jentsch La pressione sulle indagini fa peggiorare la salute di Gedeon mentre Ellie lotta per nascondere i suoi problemi psicologici. A seguire, episodio 8 «Tradimento».

Stasera su Iris alle 21.00 HEART OF THE SEA – LE ORIGINI DI MOBY DICK (Usa ‘15) con Chris Hemsworth Inverno 1820: la nave comandata dal primo ufficiale Chase viene attaccata da una balena di dimensioni enormi. Pochi marinai si salvano: tra di loro il piccolo Thomas Nickerson che…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 A SPASSO CON DAISY (Usa 1989) di Bruce Beresford con Jessica Tandy Georgia, Anni 50. L’anziana e burbera signora Werthan, vincendo i pregiudizi razziali, instaura con il proprio autista di colore un rapporto di amicizia molto profondo.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 YOUNG SHELDON (3ª st., ep. 4) «Hobbit, fisica e una palla da baseball» con Iain Armitage Sheldon è sotto pressione e Mary gli consiglia di prendersi una pausa dagli studi. Intanto la bibliotecaria gli suggerisce una lettura: Il Signore degli Anelli. Seguono 4 episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 TORNANDO A CASA PER NATALE (Can. 2013) di Vanessa Parise con Carly Mckillip Per Natale, Kate vuole riunire la sorella Melanie, con la quale non parla da anni, e i genitori, separati, nella loro vecchia casa. C’è però un problema: qualcun altro vive ora nell’abitazione…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 INFELICI E CONTENTI (Italia 1992) di Neri Parenti con Ezio Greggio, Renato Pozzetto Un imbroglione non vedente e un ingenuo paralitico si incontrano per caso sulla riviera ligure. Con la complicità di due esperte del furto, organizzano piccole truffe.

Stasera su Rai 5 alle 21,15 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI Con l’arrivo della primavera, lungo i confini settentrionali di Scozia, Islanda e Norvegia, una volpe artica cerca la compagna dopo il letargo e un branco di renne migra. Segue «L’Agro Ericino dalle vette alle saline».

Stasera su Rai Premium alle 21.20 BALLANDO CON LE STELLE Un’occasione per rivedere la puntata dello show andata in onda la settimana scorsa su Raiuno di venerdì per lasciare spazio agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio. Al fianco di Milly Carlucci, come sempre, Paolo Belli con la sua big band.

Stasera su Real Time alle 21.20 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE Al castello delle cerimonie di Donna Imma e Matteo arrivano Lina e Luigi. I due giovani sposi hanno deciso di lasciare la loro amata Puglia e raggiungere Sant’Antonio Abate per celebrare un matrimonio doc!

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI BROKENWOOD (8ª st., ep. 5) «Good as Gold» con Fern Sutherland Una donna viene uccisa mentre è alla ricerca di oro nel fiume Brookenwood. Gli investigatori scoprono che la famiglia della vittima è protagonista di una violenta faida…

Stasera su Top Crime alle 21.10 COLOMBO (10ª st.) «Non c’è tempo per morire» con P. Falk Colombo partecipa al ricevimento d/i nozze di suo nipote Andy con Melissa, che proviene da una famiglia ricca. Quando la sposa scompare, Colombo sospetta sia stata rapita e inizia a indagare.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 BENVENUTO PRESIDENTE! (Italia 2012) di Riccardo Milani con Claudio Bisio Per una svista, il precario Peppino viene eletto presidente della Repubblica. La sua disarmante onestà conquista il popolo, ma dovrà fare i conti con complotti e incidenti diplomatici…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 FATHER STU (Usa/Corea Sud 2022) con M. Wahlberg La storia di padre Stuart Long, prima pugile professionista poi prete. Dopo essere sopravvissuto a un incidente stradale, inizia un percorso di redenzione da una vita votata all’autodistruzione.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 IL GATTO CON GLI STIVALI 3D (Usa ‘11) di Chris Miller Dopo una rapina, l’amicizia fra il gatto con gli stivali e Humpty Dumpty si è bruscamente interrotta. Ma il destino inaspettatamente li riunisce: insieme cercano di impadronirsi dell’Oca dalle uova d’oro.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 BENT – POLIZIA CRIMINALE (Usa 2018) di Bobby Moresco con Karl Urban Danny, ex detective della narcotici, esce di prigione e medita di vendicarsi di chi lo ha incastrato e ucciso il suo collega. Ma sarà costretto a confrontarsi con una spietata agente…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 ESCAPE ROOM 2 – GIOCO MORTALE (Usa 2021) con Taylor Russell, Logan Miller Dopo essere sfuggiti alle escape room progettate dalla Minos Corporation, Zoey e Ben, unici superstiti, vogliono affrontare l’oscura organizzazione. Ma una volta lì, l’incubo ricomincia…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Secondo appuntamento con il cooking show di Alessandro Borghese. Fra le tappe di questa edizione due sono dedicate alla cucina italiana a Edimburgo e Fuerteventura; tra quelle in Italia, Siracusa e Livorno.

Stasera su Sky Atlantic alle 21. 15 IL GRANDE GIOCO «Replay» (1ª st., ep. 5) con E. Radonicich Elena Radonicich, che nella serie interpreta Elena De Gregorio, esordisce al cinema nel 2011 con «Tutti al mare» di Matteo Cerami. Nel ‘22 vince il Premio Speciale Attrice di Cinema al Galà Cinema Fiction. Segue ep. 6

Stasera su Sky serie alle 21.15 CHICAGO P.D. (10ª st., ep. 3) «A Good Man» con J. Lee Soffer La squadra indaga su una serie di rapine in una farmacia: Halstead è coinvolto in maniera particolare nel caso. Upton sospetta che ci sia dell’altro nella vicenda e si confida con Voight.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 LAW & ORDER (21ª st., ep. 7) «Legacy» con Jeffrey Donovan, Anthony Anderson Qualcuno spara al preside di una scuola d’élite. Bernard e Cosgrove si confrontano con diversi sopetti. In aula, Prince e Maroun affrontano un dilemma etico. Segue «Severance».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 KIPCHOGE: L’ULTIMO TRAGUARDO (G.B. ‘21) di Jake Scott con Eliud Kipchoge Nel 2019 il del campione olimpico Eliud Kipchoge si prepara per realizzare l’impossibile: battere il suo stesso record mondiale della maratona percorrendola in meno di 2 ore (1h59’40).

Programmi Tv su Rai 1

15.35 TG1 TELEGIORNALE

15.40 MONDIALI DI CALCIO

16.00 MONDIALI DI CALCIO: OTTAVI DI FINALE

17.45 MONDIALI DI CALCIO

18.10 L’EREDITÀ SFIDA AL CAMPIONE Quiz

19.20 TG1 TELEGIORNALE

19.45 MONDIALI DI CALCIO

20.00 MONDIALI DI CALCIO: OTTAVI DI FINALE

22.00 IL CIRCOLO DEI MONDIALI

23.00 BOBOTV Talk

23.10 SPECIALE TG1

Programmi Tv su Rai 2

14.00 IL PROVINCIALE

14.50 VORREI DIRTI CHE

16.00 LA MARCIA NUZIALE

17.30 LA MARCIA NUZIALE – IL RESORT DELL’AMORE

19.00 LE INDAGINI DI ALLIE ADAMS – NOZZE MORTALI

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.00 NCIS: LOS ANGELES

22.35 BULL

Programmi Tv su Rai tre

14.30 MEZZ’ORA IN PIÙ

16.00 MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ

16.30 REBUS

17.15 KILIMANGIARO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 CHE TEMPO CHE FA

23.30 TG3 MONDO

Programmi Tv su Rete 4

15.30 TG4 DIARIO DELLA DOMENICA

16.45 FRONTIERA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.20 ZONA BIANCA

0.55 VIA DA LAS VEGAS

Programmi TV su Canale 5

14.00 AMICI

16.30 VERISSIMO

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 PAPERISSIMA SPRINT

21.20 GHOST – FANTASMA

23.50 TG5 TELEGIORNALE

0.25 IL DIARIO DI BRIDGET JONES

Programmi Tv su Italia 1

11.00 THE BIG BANG THEORY

12.25 STUDIO APERTO

13.00 SPORT MEDIASET

13.45 E-PLANET

14.15 ADÈLE E L’ENIGMA DEL FARAONE

16.30 MODERN FAMILY

18.30 STUDIO APERTO/STUDIO APERTO MAG

19.25 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.30 LE IENE PRESENTANO: INSIDE

23.50 THE WITCH

Programmi TV su La 7

11.30 UOZZAP

12.00 L’ARIA CHE TIRA – DIARIO

12.50 STORIE DI PALAZZI

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.00 BELL’ITALIA IN VIAGGIO

15.15 ATLANTIDE – STORIE DI UOMINI E DI MONDI

19.00 LA7DOC

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA Attualità

21.15 NON È L’ARENA Attualità

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 IN ONDA Attualità

Programmi Tv su Tv 8

13.00 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

14.15 MASTERCHEF ITALIA

17.15 UNA PROMESSA SOTTO IL VISCHIO

19.00 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

20.15 ALESSANDRO BORGHESE- 4 RISTORANTI

21.30 IL NATALE DELLA PORTA ACCANTO

23.15 MASTERCHEF ITALIA

Programmi Tv su Nove

15.55 TUTTE LO VOGLIONO

17.50 SERIE A LBA

20.00 LITTLE BIG ITALY

21.25 ANPLAGGHED

23.35 CAMBIO MOGLIE Reality

2.25 FANTASMI – QUANDO SCENDE LA NOTTE

Programmi Tv su Mediaset 20

18.40 TUTTI PAZZI PER L’ORO

21.05 2 FAST 2 FURIOUS

23.30 CONTRACT TO KILL

1.35 DC’S LEGENDS OF TOMORROW

Programmi TV su Rai 4

13.50 JUMANJI: THE NEXT LEVEL

15.55 DELITTI IN PARADISO

21.20 PAGAN PEAK – NEL MIRINO DEL KILLER

23.15 THE ROOM – LA STANZA DEL DESIDERIO

1.00 KISS KISS, BANG BANG