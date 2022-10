Programmi Tv Stasera domenica 9 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Mina Settembre 2 «Le signorine Esposito» Claudio porta Mina (Serena Rossi, 37) a far visita a quelle che lui considera come delle zie, le signorine Esposito, cinque sorelle sull’ottantina alle prese con un bizzarro problema. Questa avventura unisce ancora di più la giovane e Claudio. A seguire, «Wonderwomen».

Stasera su Rai 2 alle 21.00 NCIS: Los Angeles «Influencer» Callen (Chris O’Donnell, 52) e il resto della squadra aiutano l’ambasciatrice degli Stati Uniti in Libano a cercare la figlia Gia, popolare (ma anche molto odiata) influencer con numerosissimi follower. Anche l’agente Aliyah De León torna in città per supportare la squadra nelle indagini.

Stasera su Rai Tre alle 20 .00 Che tempo che fa Si apre stasera la 20ª edizione del programma di Fabio Fazio (57). Tra le novità, la presenza ricorrente di Mara Maionchi, che «eredita » il posto al Tavolo che per tanti anni è stato di Orietta Berti. Come sempre non mancheranno i grandi ospiti internazionali e il commento di Luciana Littizzetto.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona bianca Nello studio del programma condotto da Giuseppe Brindisi (60) si discute ovviamente di politica e in particolare delle prime mosse di Giorgia Meloni, indiscussa vincitrice della recente tornata elettorale, che tra pochi giorni dovrebbe ricevere da Sergio Mattarella l’incarico di formare il governo.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Scherzi a parte Anche in questa edizione Enrico Papi (57) e gli autori dello show prendono di mira i volti più noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. I protagonisti, spesso grazie alla complicità di persone a loro vicine e ovviamente a loro insaputa, si ritrovano in situazioni grottesche e inverosimili

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Jurassic World Costa Rica. Il parco a tema costruito da John Hammond è diventato un resort di successo. Alla ricerca di nuove ed emozionanti attrazioni, gli scienziati hanno creato un dinosauro incrociando il Dna del T-Rex con i predatori più pericolosi, ma l’addestratore Owen Grady (Chris Pratt, 43) non è d’accordo.

Stasera su la 7 alle 21.15 NON È L’ARENA La tornata elettorale è archiviata, ma per chi come Massimo Giletti ama commentare senza filtri la situazione politica italiana non mancano certo gli spunti, a partire naturalmente dalle prime mosse della nuova maggioranza.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 HONEST THIEF (Usa 2020) di Mark Williams con Liam Neeson, Kate Walsh Tom, famoso rapinatore di banche, si innamora e decide di patteggiare con l’Fbi per cambiare vita. Ma due federali corrotti mirano ai suoi soldi e iniziano a braccarlo.

Stasera su Nove alle 21.25 IL CONTADINO CERCA MOGLIE con Gabriele Corsi Simona Ventura fa il giro delle fattorie per vedere come procede la convivenza tra i protagonisti. I contadini, infatti, iniziano a dimostrare delle preferenze nei confronti delle aspiranti mogli.

Stasera su Mediaset 20 alle 21,00 CODICE 999 (Usa ‘16) di J. Hillcoat con Chiwetel Ejiofor Michael e la sua squadra di poliziotti corrotti devono organizzare una rapina per conto della russa Irina. Per riuscirci decidono lanciare un 999, il codice che indica agente a terra, ma…

Stasera su Iris alle 21.00 CHE – L’ARGENTINO (Usa/Fr./ Sp. 2008) di Steven Soderbergh con Benicio del Toro 26 novembre del 1956. Castro salpa per Cuba con 80 ribelli. Tra questi c’è Ernesto Guevara, un medico argentino che sogna di rovesciare la dittatura di Batista.

Stasera su Rai movie alle 21.10 GRAN PREMIO (Usa 1944) con Elizabeth Taylor Una 12enne diventa proprietaria di un irrequieto cavallo e decide di allenarlo per un’importante gara. Aiutata da un ex fantino e dalla famiglia, la ragazzina e il suo destriero partecipano alla competizione.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 YOUNG SHELDON (1ª st., ep. 22) «Gelato alla vaniglia, gentiluomini in visita e un tavolo da pranzo» con Iain Armitage Quando la nonna è corteggiata da due gentiluomini, Sheldon si intromette e questo spinge la nonna a mettere in chiaro delle regole… A seguire altri 2 ep.

Stasera su La 5 alle 21.10 SEGUENDO UNA STELLA (Usa/Can. 2014) di Norma Bailey con Bethany Joy Lenz Christine, separata con due figli, si trasferisce a Wilsonville dove incontra persone deliziose che l’aiutano a contrastare il suo ex marito. Inoltre, incontra Jason, un nuovo amore…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 SUPERFANTOZZI (It. 1986) con Paolo Villaggio Dal Paradiso Terrestre allo spazio, il ragionier Ugo Fantozzi attraversa varie epoche storiche, subendo sempre beffe e umiliazioni di ogni sorta. Al suo fianco la moglie Pina e la figlia Mariangela.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI In questa puntata Ben Fogle salpa per un pellegrinaggio in quattro tappe che prende il via dalle Ebridi Esterne per arrivare alle selvagge Isole Shetland. Nelle Ebridi Interne visita Iona, la culla del Cristianesimo.

Stasera su Rai premium alle 21.20 BALLANDO CON LE STELLE Al via la 17ª edizione del talent di Milly Carlucci. Confermata la giuria, di cui fanno parte Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Tra i concorrenti c’è Lorenzo Biagiarelli, compagno della Lucarelli

Stasera su Real Time alle 20.25 90 GIORNI PER INNAMORARSI: PRIMA DEI 90 GIORNI «Tradimenti» Alina deve valutare se parlare del suo segreto a Caleb. Intanto, Ben parla alla famiglia della sua fidanzata Mahogany, che ha 28 anni meno di lui. Segue «Brutte notizie».

Stasera su Giallo alle 21.10 VERA (11ª st., ep. 6) «The Way the Wind Blows» con B. Blethyn Il corpo di una donna è stato portato a riva sulle rive del fiume Tyne. Sebbene fosse una lavoratrice popolare, un’amica leale, una madre e una moglie amorevole, Vera e Aiden si addentrano tra intrighi e tradimenti…

Stasera su Top Crime alle 21.10 COLOMBO (9ª st., ep. 3) «Agenda per omicidi» con Peter Falk Colombo cerca di far luce sull’omicidio del noto malavitoso Frank Staplin. La segretaria della vittima rivela che Frank, poco prima di morire, aveva inviato un fax molto urgente alla moglie…

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 ANGE E GABRIELLE – AMORE A SORPRESA (Fr. ‘15) con Patrick Bruel, Isabelle Carré L’architetto Ange Pagani riceve la visita di Gabrielle. La donna sostiene che la figlia adolescente aspetta un bimbo da suo figlio. Ma Ange è sicuro di non avere alcun erede…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 BELFAST (G.B. ‘21) di Kenneth Branagh con Jude Hill Il piccolo Buddy, figlio della classe operaia di North Belfast, è felice, amato e al sicuro. Ma quando una rivolta tra cattolici e protestanti esplode improvvisamente, vede il suo mondo sgretolarsi a poco a poco…

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00NANNY MCPHEE – TATA MATILDA (Usa/G.B. ‘05) di Kirk Jones con Emma Thompson Sette orfani e un padre spiantato sono travolti da una girandola di magiche avventure. Il tutto grazie a una misteriosa tata, che riuscirà a cambiare per sempre la loro vita.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 ECHO EFFECT (Usa 2015) di Kevin Carraway con Michael Jai White, Max Ryan L’agente James Webster assiste all’omicidio di suo fratello e si mette sulle tracce degli assassini pronto a vendicarsi. Ma finirà al centro di una fitta rete d’intrighi e cospirazioni.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 HOURS (Usa 2013) di Eric Heisserer con Paul Walker, Genesis Rodriguez Nolan e sua moglie Abigail devono raggiungere l’ospedale di New Orleans, dove la donna dovrà partorire. Tutto si complica quando l’uragano Katrina si abbatte sulla città.

Stasera su Sky Uno alle 21.15QUATTRO MATRIMONI Per il secondo anno consecutivo, Costantino della Gherardesca tiene le fila di questa divertente gara fra spose che devono giudicare l’una la cerimonia delle altre a colpi di voti. Premio in palio: un viaggio di nozze.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 ROMULUS «Parcere» con Andrea Arcangeli 7° episodio Un gruppo di Ruminales, tra cui Yemos e la Lupa, finisce nella trappola di Spurius. Nel frattempo, Wiros incontra Silvia e Numitor nelle terre del vasaio greco. A seguire episodio 8 «Subiectis».

Stasera su Sky Serie alle 21.15 AGENZIA ROMAN – CASE INFESTATE (1ª st., ep. 3) con Tim Rozon, Sarah Levy, Adam Korson Roman indaga su un delizioso cottage sul lago che potrebbe essere infestata dai fantasmi. Intanto, un romanziere horror si reca sul luogo per cercare ispirazione. Segue ep. 4.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 THE EQUALIZER (2ª st., ep. 9) «Bout That Life» con Queen Latifah, Tory Kittles, Adam Goldberg McCall viene assunta dalla moglie di un famoso rapper, Dilemma. Robin deve dimostrare che il musicista non è l’assassino di un collega artista. Segue ep. 10 «Legacy».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 NATURAL BORN DRIVER – L’INCREDIBILE STORIA DI IVAN CAPELLI (It./Svizz. ‘22) di Gionata Zanetta La vera storia di Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1 italiano: dall’inizio della sua carriera nel 1985 alla decisione finale di ritirarsi dalle piste nel 1993.