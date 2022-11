Programmi Tv Stasera giovedi 10 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Vincenzo Malinconico Ultima puntata Teicheué ribadisce agli inquirenti d’essere stato incastrato e chiede a

Malinconico (Massimiliano Gallo, 54) di difenderlo.

Intanto il rapporto dell’avvocato

con Alessandra procede bene ma, a causa

dell’arrivo di Alf, la donna prende in considerazione

una proposta di lavoro a Milano.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Che c’è di nuovo Terzo appuntamento con il programma di

Ilaria D’Amico (49). Un talk show che tenta

di non far litigare gli ospiti sul tema della

puntata, ma che vuole spiegare le cose con

chiarezza riportando agli spettatori il solo

piacere dell’ascolto. Il programma è visibile

anche in streaming, su RaiPlay.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Amore criminale Emma D’Aquino (56) racconta la storia di

Francesca Petrolini, 53 anni, uccisa con il suo

compagno nel dicembre 2018 a Davoli (CZ)

dall’ex marito Giuseppe Gualtieri. La donna,

rimasta vedova giovane, aveva sposato Gualtieri,

fratello del primo marito, senza conoscerne

la dipendenza da alcol e droghe.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio Anche se il nuovo governo ha già esplicitamente

promesso interventi rapidi ed efficaci

contro il caro energia, nei cittadini resta forte

la preoccupazione per un inverno che, visto

l’aumento del prezzo del gas, rischia di essere

costosissimo. Paolo Del Debbio (64) cerca di

fare il punto della situazione.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Come previsto fin dall’inizio di questa edizione,il secondo appuntamento settimanale in

prima serata con Alfonso Signorini (58) si

interrompe dopo questa puntata, almeno

per il 2022. Il reality continuerà ad andare

in onda solo di lunedì, ma non è escluso un

raddoppio nelle prime settimane del 2023.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Final Score – L’ultima partita Uno stadio viene preso d’assalto da un gruppo di ribelli russi armati capeggiati dai fratelli

Dimitri (Pierce Brosnan, 69) e Arkady

Belav (Ray Stevenson). L’ex militare Michael

Knox (Dave Bautista, 53) cerca di mettere in

salvo i 35.000 spettatori, tra cui anche la

figlia di un suo commilitone morto al fronte.

Stasera su La 7 alle 21.25 PIAZZA PULITA

Corrado Formigli coinvolge i

suoi ospiti in un dibattito caldo,

come i temi sul tappeto:

le tensioni che attraversano

maggioranza e opposizione

anche dopo la nascita del governo,

e il protrarsi della tensione

tra Putin e l’Occidente.

Stasera su TV 8 alle 21.30 4 RISTORANTI

Alessandro Borghese si trova

a Torino alla caccia del miglior

ristopub della città. Il bonus

del conduttore va al miglior

stufato irlandese. Si sfidano:

Six Nations-Murphy’s Pub,

The Overbridge Pub, Connery

Pub e The Shamrock Inn.

Stasera su NOve alle 21.25 ONLY FUN – COMICO SHOW

Sul palco del Teatro Galleria di

Legnano proseguirà fino al 24

novembre lo show comico condotto

da Elettra Lamborghini e

i PanPers, alias Andrea Pisani

e Luca Peracino. Sul palco anche

Andrea Perroni , comico e conduttore

radiofonico romano.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 EXTREME MEASURES – SOLUZIONI ESTREME (Usa/G.B.

1996) con Hugh Grant

Indagando sulle morti misteriose

di alcuni senzatetto, il

brillante dottor Guy Luthan

viene a scoprire che sono serviti

da cavie per folli esperimenti

neurologici.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 TOMB RAIDER (Usa 2018) di

Roar Uthaug con Alicia Vikander,

Dominic West

Lara Croft, figlia di un uomo

d’affari di cui non si sa più nulla

da anni, scopre che l’uomo era

un grande appassionato di archeologia.

La donna decide allora

di mettersi sulle sue tracce…

Stasera su Iris alle 21.00 ARMA LETALE 3 (Usa 1992) di

Richard Donner con Mel Gibson,

Danny Glover

Prossimo alla pensione, il detective

Murtaugh viene coinvolto

dal collega Riggs in

un’ultima indagine. Devono

scoprire chi ha rubato delle

armi dal deposito della polizia.

Stasera su Rai Movie alle 21.20 IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI

(Usa ‘15) di Billy Ray con Julia Roberts,

Chiwetel Ejiofor

La figlia dell’agente dell’Fbi

Jess viene trovata morta in un

cassonetto. Il colpevole è individuato,

ma presto torna in

libertà. Tredici anni dopo, il

detective Ray riapre il caso.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 MY SOUL TO TAKE – IL CACCIATORE DI ANIME (Usa ‘10)

con Max Thieriot

Nella cittadina di Riverton

esiste una macabra leggenda:

un serial killer, scomparso nel

nulla, tornerà per assassinare

i 7 bambini nati il giorno in

cui lui venne catturato.

Stasera su La 5 alle 21.10 THE PERFECT MAN (Usa ‘05)

di Mark Rosman con Hilary

Duff, Heather Locklear

L’adolescente Holly è stanca di

doversi trasferire ogni volta

che sua madre chiude una

storia d’amore. Escogita così

un piano per ridare alla mamma

fiducia in se stessa.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 UNA FESTA ESAGERATA (Italia

‘18) di e con Vincenzo Salemme,

con Tosca D’Aquino

Gennaro e Teresa organizzano

un party sulla loro terrazza per

i 18 anni della figlia. Ma la

morte improvvisa del vicino

sconvolge i loro piani: che festa

fare con un morto sotto casa?

Stasera su Rai 5 alle 21.15 MUTI PROVA MACBETH

Prosegue, in un’atmosfera

informale, il percorso formativo

guidato da Riccardo Muti

e dedicato all’opera di Verdi.

Attraverso lo sguardo e l’esperienza

del maestro, vengono

messe a fuoco le sfumature

della composizione.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 LA NAVE DEI SOGNI «Seychelles

» con Julia DietzeMentre la nave del capitano

Parger si dirige verso le Seychelles,

la nobile signora Hohensaal

conosce Hendrick, un uomo

dalla vita semplice e genuina.

Intanto, la famosa Stella Berger

è vittima di un molestatore.

Stasera su Real Time alle 21.20 TRUFFA D’AMORE 1ª e 2ª p.

Per il ciclo “Trappole d’amore”

arriva la nuova serie in 4 parti

incentrata su Richard Scott

Smith. Negli ultimi 20 anni ha

usato Internet e le app di dating

online per adescare donne. Ma

le sue vittime, tra le quali Tracy,

hanno deciso di dargli la caccia.

Stasera su Giallo alle 21.10 MODERN MURDER – DUE DETECTIVE

A DRESDA (1ª st., ep.

13) «Das kalte Haus» con Karin

Hanczewski, Cornelia Gröschel

Gorniak e Winkler sono pronte

per la festa di compleanno

di Karin, ma devono invece

rinunciarvi per iniziare la ricerca

di una donna scomparsa…

Stasera su Top Crime alle 21.20 DELITTO IN PROVENZA (Fr.

2016) con Astrid Veillon

Il comandante Anne Giudicelli

indaga su un delitto commesso

nella cattedrale. Quando

sul cadavere viene trovato

un biglietto con una frase di

Nostradamus, la polizia pensa

di rivolgersi a una studiosa.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 HUNGER GAMES – LA RAGAZZA DI FUOCO (Usa 2013)

con Jennifer Lawrence

Katniss e Peeta devono intraprendere

un tour nei vari distretti

e la ragazza si rende conto che

il popolo è pronto alla ribellione.

Intanto, Snow prepara la 75ª

edizione dei giochi…

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 LETTERA A FRANCO (Sp./Arg.

‘19) con Karra Elejalde

Lo scrittore Miguel de Unamuno

sostiene pubblicamente la rivolta

militare. Ma all’inasprirsi

della guerra civile rimette in

discussione le sue posizioni:

chiederà un confronto diretto

con il generale Francisco Franco.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 LASSIE TORNA A CASA (Germania

2020) di Hanno Olderdissen

con Nico Marischka

Quando il papà perde il lavoro

e la famiglia si trasferisce in

un’abitazione più piccola, Florian

deve lasciare Lassie. Ma il

cane affronterà un lungo viaggio

per ritrovare il padroncino.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 ELIMINATORS (G.B./Usa

2016) con Scott Adkins

L’ex agente della Dea Martin

Parker, inserito nel programma

protezione testimoni, si è

trasferito a Londra con la figlia

deciso a ricominciare una

nuova vita. Ma una sera dovrà

tornare in azione…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 BLACK BUTTERFLY (Usa 2017)

con Antonio Banderas, Jonathan

Rhys Meyers

Paul, scrittore in crisi, ospita

nella sua casa di montagna il

giovane Jack, conosciuto per

caso. Tra loro c’è sintonia e

Jack decide di aiutare Paul a

ritrovare l’estro, ma…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR

Francesca Michielin dà il via alla

terza serata dei Live e i 4 giudici/

coach, Fedez, Ambra Angiolini,

Dargen D’Amico e Rkomi, sono

pronti ad ascoltare e commentare

le esibizioni. Ospite della

puntata: il cantautore e attore

britannico YUNGBLUD.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 SPARTACUS – LA GUERRA DEI DANNATI (3ª st., ep. 7) «Morte ineluttabile» con L. McIntyre

Le truppe non riescono ad avanzare

a causa della neve abbondante.

La situazione porta

Spartacus e Crisso a litigare

sulla strategia da adottare. Segue

ep. 8 «Strade diverse».

Stasera su Sky Serie alle 21.15 BAYWATCH (4ª st., ep. 17) «Il

dossier Falcon» con D. Hasselhoff

Mitch incontra e s’innamora di

Kate. Quando questa muore in

circostanze poco chiare, Mitch

scopre che la donna era in realtà

una giornalista che stava

conducendo un’inchiesta…

Segue «La baia della salvezza».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BALTHAZAR (3ª st., ep. 3)

«Spalle al muro» con Hélène

de Fougerolles, Tomer Sisley

In seguito a una serie di eventi

convulsi, Helene e Balthazar

si ritrovano con un cadavere

in auto, e saranno costretti a

spiegare agli Affari Interni

cosa è successo. Segue ep. 4

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 UNO, NESSUNO, CENTO NINO

(It. ‘21) di L. Manfredi

Un ritratto di Nino Manfredi

(1921-2004) realizzato dal figlio

Luca con filmati, aneddoti,

racconti dei familiari e

un’intervista esclusiva rilasciata

da Nino al figlio in occasione

dei suoi 80 anni.