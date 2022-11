Programmi Tv Stasera giovedi 24 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Brasile-Serbia Scende in campo questa sera una delle squadre più attese e spettacolari: si tratta della

nazionale carioca guidata da Adenor Leonardo

Bacchi. Neymar e compagni, inseriti nel

girone G, dovranno vedersela con la compagine

serba allenata da Dragan Stojkovic. La

partita si gioca allo stadio di Lusail.

Stasera su Rai Due alle 21.20 Che c’è di nuovo Nuovo appuntamento con il programma condotto da Ilaria D’Amico (49) e ideato da Alessandro

Sortino. Anche stasera spazio ai problemi

legati all’immigrazione tra illegalità e

diritti umani. Ultimamente poi si è molto

parlato delle clamorose denunce fatte da alcune

giovani atlete della ginnastica ritmica.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Amore criminale Nell’ultima puntata di questa edizione, la prima con Emma D’Aquino (56), scopriamo

la storia di Alessandra Maffezzoli, una maestra

elementare, separata e madre di due

bambini, uccisa nel 2016 a 43 anni dall’ex

compagno. L’uomo è stato condannato in via

definitiva a 15 anni e 4 mesi di carcere.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio In uno dei momenti più preoccupanti degli ultimi anni per le famiglie italiane, Paolo Del

Debbio (64) rinnova più che mai ai telespettatori

l’invito a farsi sentire, in diretta dalle

piazze italiane ma anche attraverso telefonate,

mail e social: l’importante è avere la possibilità

di esprimere ansie e chiedere aiuto.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Passaporto per la libertà Prima puntata 1938. João Guimarães Rosa (Rodrigo Lombardi, 46) è nominato vice

console del Brasile ad Amburgo, in Germania.

Al Consolato incontra Aracy (Sophie Charlotte,

33) che lavora all’Ufficio Passaporti. Divorziata

e madre, la donna aiuta gli ebrei a

ottenere i visti per fuggire dalla Germania.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Ti presento i miei Intenzionato a sposare la fidanzata Pam, Greg (Ben Stiller, 56) va con la ragazza a

casa dei genitori di lei per ottenere il loro

consenso. Non sa che papà Jack (Robert De

Niro, 79) è un ex agente della Cia dalle tendenze

paranoiche, che con i suoi sospetti

trasformerà la visita in un inferno.

Stasera su La 7 alle 21.25 PIAZZA PULITA

L’ansia per i folli prezzi di luce

e gas; la paura della guerra,

ma anche di un ritorno del

covid; le perplessità verso una

classe politica che non sempre

appare all’altezza della situazione:

Corrado Formigli fotografa

una fase assai delicata.

Stasera su TV 8 alle 21.30 4 RISTORANTI

Alessandro Borghese si trova a

Grado (Gorizia) alla caccia del

miglior ristorante di cucina lagunare.

Il bonus va, questa

volta, al Boreto alla gradese. In

gara: Al Pontil De’ Tripoli, Trattoria

Ai Ciodi, Ristorante Alla

Diga e Alla Vecchia Marina.

Stasera su Nove alle 21.25 ONLY FUN – COMICO SHOW

Appuntamento conclusivo con

la 2ª stagione dello show comico

condotto da Elettra Lamborghini

e i PanPers al Teatro

Galleria di Legnano. Sul palco,

tra gli altri, Alberto Farina,

Gianluca De Angelis e Pino e

gli Anticorpi.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 THE NEXT THREE DAYS (Usa

‘10) di Paul Haggis con Russell

Crowe, Olivia Wilde

La vita dei coniugi John e Lara

viene sconvolta quando la

donna, accusata di omicidio,

finisce in prigione. Lui, però,

non si rassegna e progetta un

piano per farla evadere.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 DARK SPELL (Russia ‘21) di

Svyatoslav Podgaevskiy con Yana

Yenzhayeva

Abbandonata dal marito,

Zhenya ricorre alle arti occulte

per riconquistarlo. Esegue

quindi il «Black Wedding”, un

potente rituale magico ma

dall’esito irreversibile…

Stasera su Iris alle 21.00 ARMA LETALE 4 (Usa ‘97) di R.

Donner con Mel Gibson

Gli inseparabili poliziotti Riggs

e Murtaugh sono alle prese

con un traffico di immigrati

clandestini, controllato da

un’organizzazione criminale

cinese. Ma i loro guai non finiscono

qui…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 15 MINUTI – FOLLIA OMICIDAA NEW YORK (Usa 2001)

con Robert De Niro

Oleg ed Emil, criminali provenienti

dall’Europa dell’Est,

compiono una serie di efferati

delitti, filmati da uno dei

due. Un poliziotto e un vigile

del fuoco cercano di fermarli.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 SAN VALENTINO DI SANGUE

(Usa 2009) di Patrick Lussier

con Jensen Ackles

Dieci anni dopo un brutto incidente,

Tom torna nella sua

sua città natale, dove la popolazione

è terrorizzata da un

serial killer mascherato e armato

di un piccone…

Stasera su La 5 alle 21.20 SCRIVIMI UNA CANZONE

(Usa 2006) con Hugh Grant,

Drew Barrymore

Alex è un ex divo degli Anni

80 che vive solo di ricordi. Ma

quando la star del momento

gli chiede di scriverle un brano

musicale, ritrova l’ispirazione

e l’amore della dolce Sophie.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 UNA FESTA ESAGERATA (Italia

2018) di e con Vincenzo Salemme,

Tosca D’Aquino

Gennaro e Teresa organizzano

un party sulla loro terrazza per

i 18 anni della figlia. Ma la morte

improvvisa del vicino sconvolge

i loro piani: che festa fare con

un morto sotto casa?

Stasera su Rai 5 alle 21.25 MUTI PROVA MACBETH

Ultimo appuntamento con il

percorso formativo tenuto da

Riccardo Muti che ha per tema

il capolavoro di Verdi. Il maestro

esaurisce la spiegazione dei

quattro atti di cui è composta

l’opera concentrandosi sui momenti

chiave del dramma.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 LA NAVE DEI SOGNI – MAROCCO

con Florian Silbereisen

La nave del capitano Parger è

diretta in Marocco ed ospita

l’esperta d’arte Clara Philipp,

che ha con sè cinque preziose

opere. Ma a bordo c’è un falsario

che ha intenzione di mettere

le mani su quei tesori.

Stasera su Real Time alle 21.20 ALESSANDRA IL CORAGGIO DI UNA FIGLIA

Alessandra Cuevas ripercorre la

storia di sua madre Teresa

Buoncuore: la donna fu uccisa

da due killer il 20 settembre

2010 per aver denunciato alle

autorità gli abusi sulla figlia da

parte di un pedofilo.

Stasera su Giallo alle 21.10 L’ISPETTORE BARNABY (22ª

st., ep. 4) «Il festival dello spaventapasseri

» con Neil Dudgeon

Il festival dello spaventapasseri

di Midsomer diventa una scena

del delitto: accanto alle creazioni

di paglia, vengono trovati dei

cadaveri. Barnaby scopre una

realtà assai inquietante….

Stasera su Top Crime alle 21.10 DELITTO SUI PIRENEI: LA PROFEZIA (Fr. ‘15) con Stéphane

Freiss, Héléna Noguerra

Il cadavere di una donna viene

trovato in un barile ai piedi di

una collina. L’omicidio ricorda

la leggenda medievale di Paracolls:

Alice Castel e Pascal

Loubet avviano le indagini.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 HUNGER GAMES: IL CANTO DELLA RIVOLTA – PARTE II (Usa

/Ger. ‘15) con J. Lawrence

Katniss parte alla volta di Capital

City con un’unità speciale

di cui fanno parte anche

Gale, Finnick e Peeta. L’impresa

è ardua, perché la città è

protetta da trappole mortali .

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 LA PROMESSA – IL PREZZO DEL POTERE (Francia 2021)

con Isabelle Huppert

Clémence, impavido sindaco di

una cittadina francese, sta completando

il suo mandato. Ma

quando le viene offerta la carica

di Ministro, la sua ambizione

prende il sopravvento e…

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 ADÈLE E L’ENIGMA DEL FARAONE (Fr. 2010) di Luc Besson

con Louise Bourgoin

Nel 1912 l’intrepida giornalista

Adèle Blanc-Sec è pronta a

tutto pur di raggiungere i suoi

obiettivi, compreso il ritrovarsi

alle prese con mummie

egizie e animali preistorici…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 THE CREW – MISSIONE IMPOSSIBILE

(Russia 2016) di N.

Lebedev con V. Mashkov

Durante un volo in Asia, un

giovane pilota riceve un messaggio

di soccorso da un’isola

vulcanica. Prende la decisione

di tentare una missione di

soccorso. Sarà la scelta giusta?

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 IL TALENTO DEL CALABRONE

(Italia 2020) di Giacomo Cimini

con Sergio Castellitto

Steph, dj di Radio 105, riceve

la chiamata di Carlo, un ascoltatore

che vuole suicidarsi:

l’uomo, inoltre, minaccia di far

esplodere una bomba se Steph

non seguirà i suoi ordini.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR

Francesca Michielin dà il via

alla quinta serata Live. Fedez,

Ambra Angiolini, Dargen D’Amico

e Rkomi, ciascuno alla

guida del proprio “roster”,

supportano i concorrenti che

si sfidano sul palco del Teatro

Repower di Milano.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 IL GRANDE GIOCO «Fuorigioco

» Francesco Montanari

Screditato da false accuse, Corso

Manni è passato dall’essere

il golden boy degli agenti della

ISG a venire emarginato dal

mondo calcistico. Intanto il

russo Sasha Kirillov mira ai

vertici. Segue «Sostituzione».

Stasera su Sky Serie alle 21.15 BAYWATCH (4ª st., ep. 21)

«Traffici pericolosi» con David

Hasselhoff, Jason Momoa

Stephanie si è innamorata di

Scott e si sente in imbarazzo

con Mitch. Intanto, Matt salva

Linda, un’attrice che nasconde

un torbido segreto. Segue ep.

22 «Bambole e diamanti».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BALTHAZAR (3ª st., ep. 7)

«Follia» con Thierry Lopez

Il cadavere di un uomo viene

trovato in una piscina ricoperta

d palloncini. Il colpevole viene

subito individuato: è un clown

psicopatico che pubblica su Internet

i video dei suoi misfatti.

Segue ep. 8 «Nozze rosse».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MARADONA: MORTE DI UN D10 (Argentina 2021) di Ivan

Kasanzew Attraverso filmati e testimonianze,

il regista e giornalista d’origine

argentina Ivan Kasanzew

racconta vizi e virtù de El Pibe de

Oro Diego Armando Maradona,

scomparso nel 2020.

Programmi Tv su Rai 1

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.10 L’EREDITÀ

19.20 TG1 TELEGIORNALE

20.00 MONDIALI DI CALCIO: BRASILE-SERBIA

22.00 MONDIALI DI CALCIO

22.15 IL CIRCOLO DEI MONDIALI

23.30 BOBOTV

23.35 PORTA A PORTA

1.20 RaiNews24 Telegiornale 1.55 Overland 16

Viaggi con Beppe Tenti 2.55 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

14.00 MONDIALI DI CALCIO: URUGUAY-COREA DEL SUD

16.05 TG PARLAMENTO/16.15 TG2 L.I.S./16.20 TG2

16.40 MONDIALI DI CALCIO

17.00 MONDIALI DI CALCIO: PORTOGALLO-GHANA

19.00 HAWAII FIVE-0

19.40 F.B.I.

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.20 CHE C’È DI NUOVO

23.55 SQUADRA OMICIDI ISTANBUL

Programmi Tv su Rai Tre

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO C

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 AMORE CRIMINALE

23.25 SOPRAVVISSUTE

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi Tv su Rete 4

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.40 COMINCIÒ CON UN BACIO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 DRITTO E ROVESCIO

0.55 PSYCO

Programmi Tv su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 PASSAPORTO PER LA LIBERTÀ

23.40 STATION 19

Programmi Tv su Italia 1

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.20 TIPI DA CROCIERA

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 TI PRESENTO I MIEI

23.40 CATTIVI VICINI

1.25 MANIFEST

Programmi Tv su La 7

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 PADRE BROWN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 PIAZZA PULITA

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO

1.50 ARTBOX Arte e cultura

Programmi Tv su Tv 8

14.00 L’INCUBO DI LISA

15.45 IL MIO TRENTESIMO… NATALE

17.30 UN PRINCIPE PER NATALE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE- CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 ALESSANDRO BORGHESE- 4 RISTORANTI

24.00 ESCAPE ROOM

Programmi Tv su Nove

13.20 OMBRE E MISTERI Doc.

15.20 STORIE CRIMINALI Doc.

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS- STAI SUL PEZZO

21.25 ONLY FUN – COMICO SHOW

23.35 FILM-Azione L MMMIP MAN

1.35 AIRPORT SECURITY SPAGNA

Programmi Tv su Mediaset 20

13.15 CHICAGO FIRE

14.00 PERSON OF INTEREST

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.20 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 THE NEXT THREE DAYS

23.55 HARD KILL

Programmi Tv su Rai 4

14.30 DOMINO

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.20 STREGHE

17.40 DELITTI IN PARADISO

19.50 FLASHPOINT

21.20 DARK SPELL

22.55 ALIEN