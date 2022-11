Programmi Tv Stasera giovedi 3 novembre 2022: Film live guida e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Vincenzo Malinconico Terza puntata Malinconico (Massimiliano

Gallo, 54) conosce in tribunale l’ingegner

Sesti Orfeo, padre di un giovane ucciso dalla

camorra per uno scambio di persona. L’uomo

gli confida di essere sulle tracce dell’assassino.

Più tardi, dopo un duro confronto con

Vincenzo, Burzone ha un infarto.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Che c’è di nuovo Secondo appuntamento con il nuovo programma di approfondimento condotto da

Ilaria D’Amico (49), che mette in competizione

monologhi, interviste e reportage. A

giudicarli anche stasera c’è una giuria di

giornalisti ed esperti. Il format nasce da un’idea

dell’ex «iena» Alessandro Sortino.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Amore criminale Emma D’Aquino (56) parla della vicenda di

Cinzia Fusi, uccisa a 34 anni, il 24 agosto

2019, da Saverio, amante e datore di lavoro,

sposato e padre di due figli. Dopo 7 anni di

relazione Cinzia capì che lui non avrebbe mai

divorziato e così decise di lasciarlo. Saverio

è stato condannato all’ergastolo.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio In diretta dallo studio 5 del Centro di produzioneMediaset di Cologno Monzese (Milano),

Paolo Del Debbio (64) affronta i tempi più

caldi del momento con lo stile che i telespettatori

ormai conoscono e apprezzano: pochi

«paroloni» e tanta voglia di venire incontro a

chi è in difficoltà e ha bisogno di aiuto.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Il processo di eliminazione procede a rilento, proprio come è accaduto negli ultimi anni.

La prime donne a lasciare la Casa a causa

del Televoto sono state Gegia e Cristina Quaranta,

che mantengono però il diritto di essere

presenti in studio con Alfonso Signorini

(58), Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Stasera su Italiua 1 alle 21.20 Transporter: Extreme L’ex agente delle forze speciali Frank Martin (Jason Statham, 53) lavora per il facoltoso

Jefferson Billings (Matthew Modine) con

l’incarico di seguire il figlio. Quando il bambino

viene rapito dal narcotrafficante Gianni

Chellini (Alessandro Gassmann), Frank sfrutta

la sua preparazione militare per liberarlo.

Stasera su La 7 alle 21.15 PIAZZA PULITA

Perfino per un giornalista attento

come Corrado Formigli

è difficile seguire l’attualità

politica italiana, scandita da

sortite e dietrofront imprevedibili.

Anche stasera, comunque,

il conduttore commenta

le news con i suoi ospiti.

Stasera su TV 8 alle 21.00 ROMA – LUDOGORETS

I giallorossi allenati da José

Mourinho concludono con un

impegno casalingo la fase a

gironi di Europa League. Allo

stadio Olimpico infatti affrontano

i bulgari del Ludogorets,

sulla cui panchina siede Stanislav

Gencev.

Stasera su Nove alle 21.25 ONLY FUN – COMICO SHOW

Dal Teatro Galleria di Legnano

Elettra Lamborghini conduce

una nuova serata all’insegna

della spensieratezza. Tra i protagonisti

c’è Valentina Persia,

che è anche una delle protagoniste

di questa edizione di

“Tale e quale show”.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 SAN ANDREAS (Usa 2015) di

Brad Peyton con Dwayne Johnson,

Carla Gugino Un devastante terremoto colpisce

la California. Il pilota Ray

e l’ex moglie fanno fronte

comune per salvare la loro

figlia in viaggio da Los Angeles

a San Francisco.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 SKYFIRE (Cina 2019) di S. West

con Hannah Quinlivan su un’isola del Pacifico, ai piedi

di un vulcano dormiente, sta per

essere inaugurato un grande

resort a tema. Ma la scienziata

Li Xiao, grazie a un sofisticato

sistema di rilevazione, prevede

a breve un’eruzione catastrofica.

Stasera su Iris alle 21.00 ARMA LETALE 2 (Usa 1989) di

Richard Donner con Danny Glover,

Mel Gibson

I detective Riggs e Murtaugh

devono proteggere il testimone

che può incastrare un’organizzazione

criminale. Scoprono

che a capo della gang c’è un

diplomatico sudafricano…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 BASIC (Usa 2003) di J. McTiernan

con John Travolta

Un investigatore della narcotici,

ex militare, deve far luce

sulla scomparsa di un sergente

istruttore e di alcuni cadetti,

durante un’esercitazione nella

giungla. Le versioni dei sopravvissuti

non lo convincono.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 INTRUDERS (Sp. 2011) di Juan

Carlos Fresnadillo con Clive

Owen, Daniel Bruhl

Le storie di due famiglie minacciate

dal Male. In Spagna, una

madre protegge il figlio da un

essere senza volto. In Inghilterra,

John e sua figlia Mia sono

alle prese con un demone.

Stasera su La 5 alle 21.10 APPUNTAMENTO CON L’AMORE

(Usa ‘10) con Patrick

Dempsey, Jennifer Garner

Nel giorno di San Valentino,

s’intrecciano le storie sentimentali

di diversi personaggi.

Tra loro c’è Julia: scopre che il

fidanzato, il medico Harrison,

in realtà è già sposato…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 FEMMINE CONTRO MASCHI

(It. ‘10) di F. Brizzi con Luciana

Littizzetto, Emilio Solfrizzi

Tre storie sui difficili rapporti

di coppia. Una moglie “riprogramma”

il marito colto da

amnesia; due fan dei Beatles

fanno i conti con le compagne;

due ex si ritrovano.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 MUTI PROVA MACBETH

Riccardo Muti guida il pubblico

attraverso la musica dell’opera

di Verdi: commenta e

spiega i quattro atti di cui è

composta, concentrandosi sui

momenti chiave del dramma.

Questa sera vanno in onda le

prime due di otto puntate.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 LA NAVE DEI SOGNI «Maldive

Atollo di Thaa» con F. Silbereisen

La nave del capitano Parger si

dirige alle Maldive, più precisamente

all’Atollo di Thaa. A

bordo si trova un passeggero

che si gode la sua vita da single,

confortato dalla compagnia

di alcune belle donne.

Stasera su Real Time alle 21.20 TINDER: A PREDATOR’S PLAYGROUND

Scopriamo come gli appuntamenti

digitali sono diventati

un campo di gioco per i predatori.

Avani Dias porta alla luce

uno scenario preoccupante di

aggressioni sessuali e stupri

facilitati dall’uso di Tinder.

Stasera su Giallo alle 21.10 MODERN MURDER – DUE DETECTIVE A DRESDA (1ª st., ep.

12) con A. Höfels, K. Hanczewski

La proprietaria di un bar a

Dresda muore improvvisamente

per strada. Poco prima aveva

denunciato uno stalker. Le detective

Karin Gorniak e Leonie

Winkler devono far luce sul caso.

Stasera su Top Crime alle 21.10 DELITTO A MARSIGLIA (Francia

2020) di Emmanuelle Dubergey

con Nicolas Marié

Sabrya viene accoltellata all’uscita

delle prove del coro. Il

medico legale fa notare la

presenza di un tatuaggio sul

corpo della ragazza, un cuore

con le iniziali J+S…

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 FRATELLI UNICI (It. 2014) di

Alessio Maria Federici con Luca

Argentero, Raoul Bova

Pietro e Francesco sono fratelli,

ma talmente diversi da non

avere alcun legame. Dovranno

imparare a conoscersi quando

il primo, a causa di un incidente,

perde la memoria.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 UN ALTRO MONDO (Francia

2021) di Stéphane Brizé con

Vincent Lindon

Philippe e sua moglie si separano

a causa della pressione del

lavoro di lui. Dirigente di successo

in un’azienda, l’uomo arriva

a un punto in cui deve decidere

cosa fare della propria vita.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 PADDINGTON 2 (Gran Bretagna

2017) di Paul King Paddington ha trovato nel

negozio di antiquario del signor

Gruber il regalo giusto

per il centenario di zia Lucy.

Ma il prezioso oggetto viene

trafugato e Paddington fa di

tutto per recuperarlo.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 SQUADRONE 303 – LA GRANDE BATTAGLIA (Pol. ‘18)

con Maciej Zakościelny

1940. Nella Battaglia d’Inghilterra

i piloti polacchi dello Squadrone

303, tra cui Jan, si dimostrarono

esperti combattenti:

perfetti alleati per l’aviazione

britannica contro quella nazista.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 THE SHIFT (It./Bel. ‘20) di A.

Tonda con Clotilde Hesme

Bruxelles. Eden e Abdel, studenti

di origine araba, irrompono

nella loro scuola per compiere

una strage. Il secondo si fa esplodere

mentre Eden, gravemente

ferito, viene soccorso dall’ambulanza

di Adamo e Isabelle. Ma…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR «Live 2»

La gara è entrata nel vivo: Francesca

Michielin apre la seconda

di 7 puntate in diretta che decreteranno

il vincitore. Il Televoto,

e la decisione dei giudici

Fedez, Dargen D’Amico, Rkomi,

Ambra Angiolini, stabiliscono

chi deve essere eliminato .

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 SPARTACUS – LA GUERRA DEI DANNATI (3ª st., ep. 5) «Fratelli

di sangue» con Liam McIntyre

Spartacus mette in atto un

piano per cercare di indebolire

l’esercito di Crasso. Ha la meglio,

ma un tradimento minaccia

di rovinare tutto. Segue ep.

6 «Bottino di guerra».

Stasera su Sky Serie alle 21.15 BAYWATCH (4ª st., ep. 15)

«Weekend con fantasma 2ª

parte» con Alexandra Paul

Hobie e Stephanie avviano le

ricerche di Mitch e di Buzz. I due

fratelli vengono soccorsi a pochi

metri dalla costa. Summer crede

che il fantasma di Rupert la

perseguiti. Segue ep. 16.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BALTHAZAR (3ª st., ep. 1) «Paradiso

perduto» con Tomer Sisley

Per cercare di dimenticare gli

ultimi tragici avvenimenti, Balthazar

sta navigando in barca a

vela da mesi. Una sera approda

a un’isola paradisiaca. Ma un

cadavere carbonizzato sbatte

contro lo scafo… Segue ep. 2.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 NATURAL BORN DRIVER – L’INCREDIBILE STORIA DI IVAN CAPELLI (It./Svizz. 2022)

di Gionata Zanetta

La vera storia di Ivan Capelli,

ex pilota di Formula 1 italiano:

dall’inizio della sua carriera

nel 1985 alla decisione finale

di ritirarsi dalle piste nel 1993.

