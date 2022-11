Programmi Tv Stasera lunedi 14 novembre 2022: Film live guida e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Esterno Notte Prima parte 16 marzo 1978. Nel giorno del

voto di fiducia per il IV governo Andreotti,

alcuni membri della “colonna romana” delle

Brigate Rosse rapiscono in via Fani a Roma

Aldo Moro (Fabrizio Gifuni, 56), presidente

della Democrazia Cristiana, e fanno una strage

uccidendo i cinque uomini della scorta.

Stasera su Rai 2 alle 21.00 ATP Finals Alle Finali di Torino c’è anche il greco Stefanos Tsitsipas (24), ai vertici del ranking mondiale.

Quest’anno si è imposto in due tornei: il

Masters 1000 di Montecarlo (terra battuta)

e il Maiorca Open (erba). Nei primi dieci

mesi del 2022 Tsitsipas ha guadagnato in

premi quattro milioni e mezzo di dollari.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Report Un altro lunedì sera con le inchieste del programma condotto da Sigfrido Ranucci (61).

«Nelle settimane in cui siamo in onda dormo

tre o quattro ore per notte» dice il popolare

giornalista. «Il confezionamento di un’inchiesta

richiede grande rigore, verifiche, approfondimenti

e continue integrazioni».

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica Nicola Porro (53) e la sua redazione offrono come ogni settimana una lettura mai banale

dell’attualità, spaziando dai corridoi del

Parlamento agli uffici delle istituzioni europee.

Con la collaborazione degli ospiti si apre

poi un dibattito per capire le prospettive

future dell’esecutivo e del Paese.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Destinata a durare a lungo, la settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini

con le opinioniste Sonia Bruganelli (48)

e Orietta Berti, ha aperto la porta di recente

a sei nuovi inquilini: Edoardo Tavassi, Luca

Onestini, Sarah Altobello, Oriana Marzoli,

Luciano Punzo e Micol Incorvaia.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 xXx – Il ritorno di Xander Cage La Cia cerca un criminale che è entrato in possesso di un’arma micidiale, il “Vaso di

Pandora”. Per recuperarla viene reclutato

Xander Cage (Vin Diesel, 55), asso degli sport

estremi specializzato in missioni impossibili.

L’uomo, creduto morto da tempo, in realtà

è in piena forma ed entra in azione…

Stasera su La 7 alle 21.15 GREY’S ANATOMY (18ª st.,

ep. 6) «Ogni giorno è festa con

te» con Ellen Pompeo

È il Giorno del Ringraziamento.

Il volo di Meredith per Seattle è

stato annullato a causa della

neve, quindi Nick decide di trascorrere

la giornata con lei. A

seguire, altri due episodi.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 GOMORRA 5 – STAGIONE FINALE

con Marco D’Amore

I Levante cercano vendetta,

Genny è costretto a nascondersi

dalla polizia e intanto elabora

un piano per eliminare i

nemici. Uno di questi, Don

Aniello, dice a Genny che Ciro è

vivo e si trova in Lettonia.

Stasera su Nove alle 21.25 LITTLE BIG ITALY

Continua la nuova stagione del

programma condotto da Francesco

Panella. Questa volta la

ricerca del proprietario de

“L’antica pesa” di Roma riguarda

i migliori ristoranti italiani

di Manhattan che propongono

piatti della cucina regionale.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 DRIVE ANGRY (Usa ‘10) di P.

Lussier con Nicolas Cage

Il criminale John Milton, scappato

dall’inferno, è a caccia di

vendetta. La figlia è stata uccisa

dai membri di una setta che

tengono in ostaggio la nipotina.

Vogliono sacrificarla nella

prima notte di luna piena.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 RUNNING WITH THE DEVIL – LA LEGGE DEL CARTELLO

(Usa/Col. ‘19) con N. Cage

Un carico di cocaina sparisce

tra Messico e Stati Uniti: il boss

del cartello incarica tre uomini

fidati di scoprire cosa è andato

storto. Ma la tratta è seguita

anche dagli agenti federali.

Stasera su Iris alle 21.00 GANGSTER SQUAD (Usa ‘11) di

R. Fleischer con J. Brolin

Anni 50. Il sergente O’Mara è

incaricato di formare una task

force per catturare il gangster

Micky Cohen, che sta costruendo

un impero basato su

traffici di ogni tipo: dalla droga

alla prostituzione.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 I MAGNIFICI 7 (Usa 2016) di

Antoine Fuqua con Denzel Washington,

Chris Pratt I cittadini di Rose Creek stanno

subendo le angherie del magnate

Bartholomew Bogue: o

lasciano le loro terre o verranno

uccisi. Sam Chisolm e altri pistoleri

accettano di difenderli.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 I GRIFFIN (11ª st., ep. 15) «La

farmacia in fiamme»

Invischiato in problemi finanziari,

Mort chiede aiuto a Peter

e Quagmire per salvare la sua

farmacia. I tre decidono, così,

di dare fuoco al negozio per

incassare i soldi dell’assicurazione.

A seguire, due episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 ROSAMUNDE PILCHER: TEMPESTA D’AMORE (Ger.

‘19) con Nadine Warmuth,

Mathias Harrebye-Brandt

Holly ha due figli adolescenti e

vive con il fidanzato Richard. Un

giorno s’imbatte nel padre dei

ragazzi che, saputo di avere due

figli, chiede di poterli conoscere.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 NOI E LA GIULIA (Italia 2015)

di e con Edoardo Leo, Luca Argentero

Diego, Fausto e Claudio decidono

di sistemare un vecchio casale

e trasformarlo in un agriturismo.

L’arrivo di un camorrista

che vuole il pizzo dà inizio a

una serie di eventi tragicomici.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 I FIGLI DELLA NOTTE (It. ‘16)

di Andrea De Sica con Vincenzo

Crea, Ludovico Succio

Il diciassettenne Giulio viene

mandato dai genitori in un collegio

esclusivo in Alto Adige. Lì

fa amicizia con Edoardo, un

ragazzo ribelle. Insieme trovano

il modo di sfuggire alle regole.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 IL RANGER – UNA VITA IN PARADISO: TEMPESTA (Ger.

‘19) con Liza Tzschirner

Una tempesta si scatena sul

Parco abbattendo molti alberi

e facendo perdere la memoria

a un turista. Intanto, un

“temporale“ di altro tipo colpisce

la vita di Emilia.

Stasera su Real Time alle 21.20 VITE AL LIMITE: E POI

Holly deve affrontare un matrimonio

e un’operazione. Lashanta, intanto, che all’inizio

del suo percorso in clinica

pesava 300 Kg, ha subìto uno

choc durante il percorso di

dimagrimento, che ha rallentato

i progressi delle cure.

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI MURDOCH (1ª

st., ep. 4) «Incontro con gli spiriti

» con Yannick Bisson

Murdoch collabora con lo scrittore

Arthur Conan Doyle, il

creatore di Sherlock Holmes.

Con il suo aiuto, cerca di scopire

chi ha ucciso una giovane donna

appassionata di spiritismo.

Stasera su Top Crime alle 21.10 CSI: MIAMI (3ª st., ep. 10)

«Dopo la caduta» con D. Caruso

Horatio e la sua squadra indagano

su un caso che ha dell’incredibile:

un pedone è morto

per strada schiacciato dal corpo

di un altro uomo caduto da un

edificio vicino. A seguire. l’episodio

11 «Dipendenza».

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 THE BATMAN (Usa 2022) di

Matt Reeves con Robert Pattinson,

Zoë Kravitz

Un assassino seriale comincia a

uccidere le persone più in vista

di Gotham. Bruce Wayne scopre

che il suo nuovo nemico conosce

la sua identità e qualcosa che

lui ignorava sulla sua famiglia.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 LE FATE IGNORANTI (Italia

2000) di Ferzan Ozpetek con

Margherita Buy

Rimasta vedova, Antonia scopre

casualmente che il marito

aveva intrapreso una relazione

con un uomo. Decisa a saperne

di più, si addentra in un

mondo a lei sconosciuto e…

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 IL VIAGGIO DI FANNY (Francia/

Belgio 2016) di Lola Doillon

con Léonie Souchaud

Durante l’occupazione della

Francia da parte dei tedeschi, la

tredicenne ebrea Fanny viene

mandata in una colonia in montagna.

Lì conosce altri coetanei

e insieme escogitano una fuga.

Stasera su Sky Cinema Actiona alle 21.00 SHOOT’EM UP – SPARA O MUORI (Usa 2007) di Michael

Davis con Clive Owen

Il signor Smith si trova coinvolto

in una sparatoria in cui

muore una donna, che teneva

tra le braccia un neonato.

L’uomo si prende cura del piccolo,

ma scopre che…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 LA CASA NELLA PALUDE (Usa

‘21) di A. McAulay con Lia McHugh,

Angela Sarafyan

Jessica e John partono con la

figlia adolescente Anna per

una vacanza in una casa tra

le suggestive paludi della Louisiana.

Ma una volta lì, il weekend

prende una piega sinistra.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 HELL’S KITCHEN USA

Gordon Ramsay accoglie i

nuovi 18 chef concorrenti. Fino

alla terza puntata saranno

divisi per età: i ventenni nella

squadra rossa con Christina

Wilson come sous chef, i quarantenni

nella blu con il supporto

di Jason Santos.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 THE WHITE LOTUS 2 con Jennifer

Coolidge 2ª puntata

Tra gli ospiti del lussuoso resort

diretto da Valentina ci sono

Greg, che vive una difficile relazione

con la ricca e volubile

Tanya, e l’assistente di quest’ultima,

Portia, che sembra essersi

innamorata del giovane Albie.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 THE NIGHT SHIFT (2ª st., ep.

3) «Un amore contrastato» con

Eoin Macken, Jill Flint

TC segue il caso della sedicenne

Taylor, vittima di un incidente,

e di suo padre Danny, un veterano

in crisi. Drew è costretto a

lavorare con Ragosa, che mal

sopporta. A seguire, ep. 4.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 ELEMENTARY (7ª st., ep. 2)

«Un colpo all’addome» con

Jonny Lee Miller, Lucy Liu

Da Londra, Holmes e Watson

devono trovare il modo di indagare

su un crimine commesso

negli Stati Uniti: una persona a

loro vicina è stata attaccata e

gravemente ferita. Segue ep. 3.

Stasera su Sky Investigation alle 21,15 JANET JACKSON

La storia di Janet Jackson, una

delle artiste più straordinarie

della scena discografica: l’arrivo

a Los Angeles e il debutto

nel mondo dello spettacolo,

il rapporto difficile col fratello

Michael, la lotta contro la

discriminazione di genere.

Programmi Tv su Rai 1

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 ESTERNO NOTTE

23.40 CRONACHE CRIMINALI

0.50 S’È FATTA NOTTE

1.20 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

13.00 TG2 GIORNO/13.30 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.15 BELLAMA

16.55 TG2 TELEGIORNALE/17.05 TG SPORT SERA

17.15 PARTITA DELLA PACE 2

19.50 UNA SCATOLA AL GIORNO

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.00 ATP FINALS 2022

23.30 RE START

Programmi Tv su Rai Tre

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

15.55 BASKET: GEORGIA-ITALIA

18.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 REPORT

23.15 FAME D’AMORE D

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi Tv su Rete 4

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.45 CHI UCCIDERÀ CHARLEY VARRICK?

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 QUARTA REPUBBLICA

0.50 MOTIVE

Programmi Tv su Canale 5

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi Tv su Italia 1

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

17.25 THE MENTALIST

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 XXX – IL RITORNO DI XANDER CAGE

Programmi Tv su La 7

16.40 TAGA FOCUS

17.00 PADRE BROWN T

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 GREY’S ANATOMY

24.00 THE QUEEN – LA REGINA

Programmi Tv su Tv 8

14.00 RITIRO MORTALE

15.45 IL NATALE DI CHRIS

17.30 UN AMORE A DISTANZA

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 GOMORRA 5 – STAGIONE FINALE

23.30 LA MALA. BANDITI A MILANO

Programmi Tv su Nove

15.20 STORIE CRIMINALI Doc.

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 LITTLE BIG ITALY

23.10 LITTLE BIG ITALY

Programmi Tv su Mediaset 20

13.15 CHICAGO FIRE

14.00 PERSON OF INTEREST

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.20 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 RIVE ANGRY

23.20 TRANSFORMERS: L’ULTIMO

Programmi Tv su Rai 4

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.15 ELEMENTARY

17.40 DELITTI IN PARADISO

19.50 FLASHPOINT

21.20 RUNNING WITH THE DEVIL – LA LEGGE DEL CARTELLO

22.55 ROBERT THE BRUCE – GUERRIERO E RE