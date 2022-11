Programmi Tv Stasera lunedi 21 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Usa-Galles Dopo la gara inaugurale di ieri, entra nel

vivo la fase a gironi. L’Ahmad bin Ali Stadium

di Ar Rayyan ospita una partita valida per il

gruppo B: la nazionale americana guidata

da Gregg Berhalter affronta i gallesi sulla cui

panchina siede Robert Page. Dello stesso

girone fanno parte anche Inghilterra e Iran.

Stasera su Rai Due alle 21.20 Vicino all’orizzonte Jessica (Luna Wedler, 23) è una ragazza solare che ama la vita e sogna il grande amore.

Quando incontra l’affascinante Danny (Jannik

Schumann, 30) perde la testa: lui inizialmente

cerca di scoraggiarla, poi però si lascia andare,

e tra i due nasce la passione. Danny

però nasconde un terribile segreto…

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Report Buoni ascolti per il programma di Sigfrido

Ranucci (61), che raccoglie davanti al video

oltre 1.600.000 di spettatori conquistando

uno share vicino al 9%. Tra gli inviati c’è Chiara

De Luca, che ha proposto un inchiesta sul

futuro dell’acqua frizzante visto che la CO2

contribuisce al surriscaldamento globale.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica Da parecchi mesi ormai gli argomenti trattati dai programmi di approfondimento sono

quasi sempre gli stessi: guerra, gestione del

post-Covid, caro energia, crisi climatica, instabilità

politica. Nicola Porro (53) mette la

sua competenza al servizio degli spettatori

evitando banalità e luoghi comuni.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip È ufficiale: la settima edizione del reality

condotto da Alfonso Signorini con Orietta

Berti (79) e Sonia Bruganelli, durerà fino a

marzo, quando lascerà il posto a «L’Isola dei

famosi». Rimandato al prossimo autunno,

invece, il ritorno di «La Talpa», che sarà curato

dal team creativo di Maria De Filippi.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Braven – Il coraggioso L’umile boscaiolo Joe Braven (Jason Momoa, 43), che conduce una vita tranquilla vicino

alla frontiera tra Stati Uniti e Canada, si trova

costretto a difendere la sua famiglia (moglie,

figlia e padre) da alcuni pericolosi trafficanti

di droga che hanno nascosto un carico

nei pressi della baita di sua proprietà.

Stasera su La 7 alle 21.15 GREY’S ANATOMY (18ª st.,

ep. 9) «Non è il momento di

morire» con Ellen Pompeo

Owen viene soccorso dai pompieri

della Squadra 19, ma la

sua gamba è distrutta. Nick

arriva a Seattle e consola Meredith

dopo aver salvato Hamilton.

Seguono due episodi.

Stasera su Tv 8 alle 21.20 GOMORRA 5 – STAGIONE FINALE

con Marco D’Amore

Il magistrato Ruggieri prosegue

le indagini su Genny.

Quest’ultimo esce allo scoperto

nella guerra coi Levante e

scopre che Patrizia non lo ha

tradito. Ciro, intanto, fa ritorno

a Secondigliano.

Stasera su Nove alle 21.25 UN FANTASTICO VIA VAI (Italia

‘13) di e con Leonardo Pieraccioni,

Serena Autieri

A causa di un equivoco, Arturo

viene cacciato di casa dalla

moglie. Ma non ne fa un

dramma, anzi coglie l’occasione

per reinventarsi una vita

che ormai gli andava stretta…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 MAD MAX: FURY ROAD (Australia/

Usa ‘15) di George Miller

con Tom Hardy

Dopo aver vendicato la morte

della famiglia, Max lascia il

corpo di polizia. Ma ora deve

sopravvivere ai feroci guerrieri

che abitano in lande postapocalittiche

del paese.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 INNOCENTI BUGIE (Usa ‘10)

di James Mangold con Cameron

Diaz, Tom Cruise

Quando June incontra Roy, la

sua vita cambia. Quello che

credeva essere l’uomo della sua

vita, infatti, si rivela un agente

segreto che la trascinerà in

un’avventura mozzafiato.

Stasera su Iris alle 21.00 LA RICERCA DELLA FELICITÀ

(Usa ‘06) di G. Muccino con Jaden

Smith, Will Smith

San Francisco, Anni 80. Il venditore

Chris Gardner rimane

da un giorno all’altro senza

lavoro e con il piccolo Jaden di

cinque anni da accudire. Cercherà

il modo di risollevarsi.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 DESPERADO (Usa 1995) di

Robert Rodriguez con Antonio

Banderas, Salma Hayek LMMM

Un misterioso chitarrista arriva

in una sonnolenta cittadina

del Messico, portando con sé

con un vero e proprio arsenale.

La sua missione? Vendicare

la morte della fidanzata.

Stasera su italia 2 alle 21.15 I GRIFFIN (11ª st., ep. 18) «In

TV non si fa, Peter»

Peter rimane affascinato da

uno show in tv per bambini che,

però, dopo poco tempo viene

chiuso… Decide così di creare

lui uno spettacolo in cui si diverte

a prendere in giro Lois… Seguono

altri due episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 ROSAMUNDE PILCHER: LA STOFFA DI CUI SONO FATTI I SOGNI (Ger. ‘21) con Joshua Grothe,

Sarah Hannemann

Lilly è tornata in Cornovaglia e

ha aperto il suo laboratorio di

cucito. Il suo obiettivo è produrre

abiti ecologici. Qui, si

riunisce con un vecchio amore.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 I MOSTRI OGGI (It. 2009) di

Enrico Oldoini con Diego Abatantuono,

Claudio Bisio

Gli episodi raccontano l’Italia

odierna, tra volgarità e cinismo.

Tra i protagonisti, due camerieri

che sognano di arricchirsi e

un pirata della strada che si

preoccupa solo della sua auto.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 NEVIA (It. ‘19) di Nunzia De Stefano

con Virginia Apicella

La ribelle Nevia, 17 anni, vive con

la nonna, la zia e la sorella più

piccola nel campo container del

quartiere Ponticelli, a Napoli,

governato dalla comunità criminale.

L’arrivo di un circo le

offre la possibilità di fuggire….

Stasera su Rai Premium alle 21.20 UNA RENNA SOTTO L’ALBERO

(Usa ‘17) di Colin Theys con Josh

Kelly, Nicky Whelan

Molly e Jared non vogliono più

festeggiare il Natale e hanno

scelto un ranch per trascorrere

le festività. Ma una volta giunti

sul posto realizzano però che

il ranch è a tema natalizio…

Stasera su Real Time alle 21.20 VITE AL LIMITE: E POI

Dopo la morte del fratello,

Robin e suo nipote Garrett,

figlio del defunto, hanno deciso

d’impegnarsi per cercare

di raggiungere il peso forma.

Dopo quasi quattro anni, Robin

ha perso 115 kg, mentre

Garrett addirittura 153.

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI MURDOCH (1ª

st., ep. 1) «Quale futuro» con

Yannick Bisson, Helene Joy

William Murdoch, un brillante

detective di Toronto dai metodi

innovativi, affronta il suo

primo caso: una ragazza è

stata folgorata da una potente

scarica elettrica.

Stasera su Top Crime alle 21.10 CSI: MIAMI (3ª st., ep. 12)

«Bande rivali» con David Caruso

Un agente di polizia viene assassinato

e il giovane collega

che era in auto con lui scompare

nel nulla. Gli indizi raccolti da

Horatio portano a una studentessa

che fa ricadere la colpa sul

suo fidanzato. Segue ep. 13.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 I VIAGGIATORI (It. ‘22) con Fabio

Bizzarro, Matteo Schiavone,

Andreagaia Wlderk

Max e i suoi amici sono alla ricerca

del fratello di uno di loro,

scomparso in circostanze poco

chiare. Ma trovano un macchinario

che li catapulta nel 1939,

in piena epoca fascista, a Roma.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 A BIGGER SPLASH (It./Fr.

2015) con Tilda Swinton,

Matthias Schoenaerts

Paul e Marianne stanno trascorrendo

le vacanze sull’isola

di Pantelleria. Ma il loro soggiorno

è inaspettatamente

interrotto da Harry, ex della

donna e amico di Paul…

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 PALMA UN AMORE DI CANE

(Russia 2021) di A. Domogarov

con Leonid Basov

Abbandonato in aeroporto,

un cane di nome Palma fa

amicizia con Nicholas, un

bambino orfano di madre e

con un padre pilota spesso

assente. Da una storia vera.

Stasera su Sky Cinema action alle 21.00 UNDISPUTED (Usa/Ger.

2002) di Walter Hill con Ving

Rhames, Denis Arndt

Finito in carcere per molestie

sessuali, il campione dei pesi

massimi George Chambers

viene coinvolto in un torneo di

boxe tra i prigionieri. Troverà in

Monroe un degno avversario…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 CORSA CONTRO IL TEMPO – THE DESPERATE HOUR (Usa

2021) con Naomi Watts

Amy riceve una tragica telefonata:

nella scuola di suo figlio

un uomo armato ha fatto irruzione

e tiene in ostaggio

tutti gli studenti. La donna

farà di tutto per salvarlo.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

Alessandro Borghese ospita in

uno dei suoi ristoranti la gara

tra due vip: dovranno ideare e

preparare un menu composto

da tre portate. In sfida Victoria

Cabello e Paride Vitale (vincitori

di Pechino Express 2022).

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 THE WHITE LOTUS 2

con Aubrey Plaza 3ª puntata

Nel lussuoso resort di Taormina,

Harper e Daphne decidono

di trascorrere un po’ di

tempo lontano da Ethan e

Cameron. Nel frattempo, Dominic,

il padre di Albie, continua

a mettersi nei guai.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 THE NIGHT SHIFT (2ª st., ep. 5)

«Fantasmi» con M. Dandridge

Un paziente arriva al pronto

soccorso con sintomi da avvelenamento

per radiazioni. Gwen,

T.C. e Drew si recano sulla scena

di un grosso incidente d’auto.

Intanto un ex paziente molesta

Jordan. A seguire, l’episodio 6.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 ELEMENTARY (7ª st., ep. 4)

«Semaforo rosso, semaforo verde

» con Lucy Liu, Jonny L. Miller

Holmes e Watson indagano su

quello che potrebbe essere un

incidente oppure un attacco

terroristico: sicuramente il caso

è più complesso di come sembra.

Segue ep. 5 «Nei boschi»

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 ITALIA ‘90

In tre parti, tutte in onda questa

sera, il racconto dei Mondiali

del 1990 che si svolsero

in Italia: gli incontri delle

cinque squadre più forti e le

interviste ad alcuni dei giocatori

protagonisti, tra i quali

Paul Gascoigne e Roger Milla.

Programmi Tv su Rai 1

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.10 L’EREDITÀ

19.20 TG1 TELEGIORNALE

20.00 MONDIALI DI CALCIO: USA-GALLES F

22.00 MONDIALI DI CALCIO

22.15 IL CIRCOLO DEI MONDIALI Talk

23.30 BOBOTV Talk

23.35 CRONACHE CRIMINALI

0.45 S’È FATTA NOTTE

Programmi Tv su Rai 2

14.00 MONDIALI DI CALCIO: INGHILTERRA-IRAN

16.05 TG PARLAMENTO/16.15 TG2 L.I.S./16.20 TG2

16.40 MONDIALI DI CALCIO Prepartita

17.00 MONDIALI DI CALCIO: SENEGAL-OLANDA

19.00 HAWAII FIVE-0

19.40 F.B.I.

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 VICINO ALL’ORIZZONTE

23.25 RE START

Programmi Tv su Rai Tre

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE S

21.25 REPORT con Sigfrido Ranucci

23.15 FAME D’AMORE

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi Tv su Rete 4

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.30 ANGELICA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 QUARTA REPUBBLICA

0.50 MOTIVE

Programmi Tv su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE

16.40 GRANDE FRATELLO VIP Reality

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi Tv su Italia 1

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.20 TIPI DA CROCIERA

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

21.20 BRAVEN – IL CORAGGIOSO

23.15 LE BELVE (Usa ‘12) con Blake Lively, Taylor Kitsch