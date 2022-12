Programmi Tv Stasera lunedì 5 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Ottavi di finale Anche oggi si disputano due gare valide per gli ottavi di finale di Qatar 2022. Quella in onda da noi alle 20 vede contrapposte la vincente del raggruppamento G (composto da Brasile, Svizzera, Serbia e Camerun) e la seconda classificata del girone H (Portogallo, Uruguay, Corea del Sud e Ghana).

Stasera su Rai Due alle 21.20 Tuo, Simon Simon (Nick Robinson, 17) è un liceale che non ha il coraggio di rivelare neppure agli amici più stretti la sua omosessualità. Tutto cambia quando un compagno di scuola scopre su un computer alcuni messaggi d’amore tra Simon e Blue, ragazzo conosciuto sul web, e minaccia di renderli pubblici…

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Report La 26ª edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci (61) prosegue con la quinta puntata. Tra le inchieste più seguite delle ultime settimane, quella sulle chiese napoletane gestite con grande difficoltà dalla Curia, che all’indomani della trasmissione ha convocato una conferenza stampa.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica Anche le più seriose polemiche parlamentari diventano divertenti se a raccontarle è un profondo conoscitore dei palazzi del potere come Nicola Porro (53). Nel suo studio il giornalista romano accoglie come di consueto numerosi opinionisti, per discutere del governo e di tutti i temi caldi dell’attualità.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip A dicembre la celebrity edition del talent più longevo ripristina il doppio appuntamento settimanale in prima serata. Oltre alla tradizionale puntata del lunedì, infatti, lo show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda anche sabato 10 e sabato 17. Lo spazio social è affidato a Giulia Salemi (29).

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Independence Day Nel weekend del 4 luglio, una razza aliena giunge sulla Terra con l’intenzione di conquistarla. Quando gli extraterrestri radono al suolo alcune delle principali città del mondo, il destino dell’umanità è affidato al coraggio di pochi uomini, come il giovane capitano Steven Hiller (Will Smith, 54).

Stasera su La 7 alle 21.15 GREY’S ANATOMY (18ª st., ep. 12) «L’essenza di te» con Ellen Pompeo, Chandra Wilson Meredith è in Minnesota con Nick. Vorrebbero stare per un po’ da soli in una baita. Ma la loro intimità è interrotta dall’arrivo della nipote di Nick col fidanzato. Seguono 2 episodi.

Stasera su TV 8 alle 21.30 GOMORRA 5 – STAGIONE FINALE con Marco D’Amore Ciro inizia a avviare lo spaccio grazie ai carichi rubati a Genny. Quest’ultimo, dopo aver perso altra droga, manda ’o Munaciello a Trieste per trattare con un broker sloveno per rifornire le sue piazze in tempi rapidi.

Stasera su Nove alle 21.25 POLI OPPOSTI (Italia 2015) di Max Croci con Sarah Felberbaum, Luca Argentero Stefano è un terapista di coppia che si è appena separato; Claudia è un avvocato divorzista, madre single. Sono così diversi tra loro che l’antipatia è immediata, ma un giorno…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.25 L’ULTIMA DISCESA (Usa ‘17) di Scott Waugh con Josh Hartnett, Mira Sorvino L’ex campione olimpico di hockey Eric LeMarque si rifugia sulle montagne. Mentre si appresta a un fuoripista con snowboard, un ’imponente tormenta di neve lo coglie all’improvviso.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 TRAPPOLA IN FONDO AL MARE (Usa ‘05) di John Stockwell con Paul Walker Bahamas: Jared e i suoi amici, appassionati di immersioni, scoprono i rottami sommersi di un aereo che trasportava un grosso carico di droga. Per loro è l’inizio di un incubo.

Stasera su Iris alle 21.00 DANKO (Usa 1988) di Walter Hill con Arnold Schwarzenegger, James Belushi Danko, capitano della polizia sovietica, viene inviato a Chicago per arrestare un trafficante di droga che ha ucciso un suo collega. Lo affiancherà il poliziotto americano Lou Donnelly.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 IL GRANDE PAESE (Usa 1958) di William Wyler con Gregory Peck, Jean Simmons Un ex capitano di marina si reca nel West per sposare la figlia di un ricchissimo proprietario terriero. Il futuro suocero, però, è coinvolto in una feroce e sanguinaria faida.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 I GRIFFIN (11ª st., ep. 1) «Gli eterni secondi» Peter, per non essere da meno di Ross Fishman, ex fidanzato di Lois, decide di scalare l’Everest e dimostrare così che i Griffin non sono secondi a nessuno. La montagna, però, non perdona gli inesperti. Seguono 2 ep.

Stasera su La 5 alle 21.10 LA STELLA DEL NATALE (Canada 2020) di Ali Liebert con Tori Anderson Scaricata dal fidanzato due settimane prima del Natale, Olivia O’Hara, nota attrice, lascia Hollywood e torna nella sua città natale per evitare la stampa…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 IO C’È (It. ‘18) di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo Massimo è il proprietario di un B&B sull’orlo del fallimento. Ben presto, l’uomo riceve l’illuminazione che gli permette di salvarsi: fondare una religione che metta al centro di tutto l’«Io».

Stasera su Rai 5 alle 21.15 LE ULTIME COSE (It./Fr./Svizz. 2016) con Fabrizio Falco Al Banco dei Pegni di Torino s’intrecciano tra le altre le storie di Stefano, assunto come perito e sensibile verso le difficoltà dei clienti, della giovane trans Sandra e del pensionato Michele.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 KATIE FFORDE – IL BACIO DEL RICORDO (Ger. ‘19) con Bernhard Piesk, Nadja Bobyleva George ha ricevuto lo sfratto, ma non intende lasciare la casa. La figlia Maggie si reca allora a Boston dove vive Chris, il proprietario, per parlargli. Ma la situazione si complica…

Stasera su Real Time alle 21.20 VITE AL LIMITE La protagonista è Shannon. Il suo peso si aggira sui 300 chili e ormai vive quasi sempre a letto. Il dottor Now ha ccettato di aiutarla, ma a causa della pandemia il percorso di Shannon è a rischio. Come la sua stessa vita.

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI MURDOCH (6ª st., ep. 2) «Amnesia» con Y. Bisson Nella camera d’albergo dell’inglese Winston Churchill viene trovato il cadavere di un suo amico trafitto da una spada. L’uomo viene arrestato, ma dichiara di non ricordare nulla della notte precedente…

Stasera su Top Crime alle 21.10 CSI: MIAMI (3ª st., ep. 17) «L’aereo dei soldi» con D. Caruso In seguito a un incidente aereo, si scopre che a bordo era stato nascosto il cadavere di una donna. La vittima era socia di una fondazione benefica per ragazze in difficoltà: la squadra avvia le indagini… Segue ep. 18.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? (Italia 2021) con Christian De Sica La Fastway, grande azienda di consegne, vuole far fallire il suo unico rivale: Babbo Natale. Corrompe così l capo degli elfi e infiltra nella magica fabbrica il truffatore Genny Catalano. Ma…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 CAPTAIN FANTASTIC (Usa ‘16) con Viggo Mortensen Ben vive isolato con la famiglia in una foresta del Nord America, rifiutando la società dei consumi. Ma la morte della moglie li costringe ad affrontare il mondo della cosiddetta normalità.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 I GOONIES (Usa 85) di Richard Donner con Sean Astin, Josh Brolin Alcuni ragazzini che si fanno chiamare “Goonies” trovano la mappa di un antico tesoro. Sono decisi a trovarlo per salvare la casa di uno di loro che sta per essere demolita.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 L’IMMORTALE (Italia 2019) di e con Marco D’Amore La storia di Ciro Di Marzio, uno dei protagonisti della serie Gomorra. Sopravvissuto al colpo di pistola di Genny Savastano, Ciro è costretto a lasciare Napoli e don Aiello gli affida un incarico…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 TITANE (Francia/Belgio 2021) con Agathe Rousselle Alexia, che ha una placca di titanio impiantatele nel cranio in seguito a un incidente, si difende dai molestatori uccidendoli. Costretta a fuggire, assume l’identità di Adrien, il figlio scomparso di un vigile del fuoco.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF Presso il ristorante di Alessandro Borghese si sfidano ai fornelli Natasha Stefanenko e Alvise Rigo, concorrente della scorsa edizione di “Ballando con le stelle”. Dovranno preparare un menu di tre portate.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 THE WHITE LOTUS 2 con Will Sharpe, Jennifer Coolidge Harper crede che Ethan le sia stato fedele ma qualcosa è cambiato nella loro relazione. Intanto Ethan si confida con Cameron. Tanya discute con Portia di alcune idee. Dominic affronta con Albie questioni importanti.

Stasera su Sky serie alle 21.15 THE NIGHT SHIFT – TURNO DI NOTTE (2ª st., ep. 9 ) «Una grande famiglia» con R. Bailey Jr. Grazie alla sua competenza e umanità Kenny viene promosso caposala. Nel frattempo, Paul assiste un ragazzino affetto da fibrosi cistica. Segue ep. 10 «Rivelazioni».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 ELEMENTARY (7ª st., ep. 8) «Signorina compresa» con Jonny Lee Miller, Aidan Quinn Cassie Lenue cerca l’aiuto di Holmes e Watson per risolvere un omicidio, ma i due credono che abbia un altro motivo per coinvolgerli. Segue ep. 9 «Un fiuto speciale».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 JOHN MCENROE – L’IMPERO DELLA PERFEZIONE (Francia 2018) di Julien Faraut 1984. John McEnroe, gioca la finale dell’Open di Francia di tennis. La telecamera indaga la tensione e il particolare caratteraccio del campione noto anche per la vita privata movimentata.

Programmi Tv su Rai 1

15.40 MONDIALI DI CALCIO

16.00 MONDIALI DI CALCIO: OTTAVI DI FINALE

17.45 MONDIALI DI CALCIO

18.10 L’EREDITÀ SFIDA AL CAMPIONE

19.20 TG1 TELEGIORNALE

19.45 MONDIALI DI CALCIO

20.00 MONDIALI DI CALCIO: OTTAVI DI FINALE

22.00 IL CIRCOLO DEI MONDIALI

23.00 BOBOTV

23.05 CRONACHE CRIMINALI

0.15 VIVA RAI2! …E UN PO’ ANCHE RAI 1 Comedy

Programmi Tv su Rai 2

14.00 ORE 14

15.25 BELLAMA’

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S./18.15 TG2

19.00 HAWAII FIVE-0

19.40 F.B.I.

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 TUO ,SIMON

23.20 RE START

Programmi TV su Rai Tre

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 NUOVI EROI

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 REPORT

23.15 FAME D’AMORE

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi Tv su Rete 4

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.40 ANGELICA E IL GRAN SULTANO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 QUARTA REPUBBLICA

0.50 MOTIVE

Programmi Tv su Canale 5

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi Tv su Italia 1

14.05 I SIMPSON

17.25 THE MENTALIST

18.20 TIPI DA CROCIERA

18.30 STUDIO APERTO/STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 INDEPENDENCE DAY

0.10 MIDNIGHT SPECIAL

2.15 UNA VITA IN VACANZA – DESTINAZIONE SICILIA

Programmi TV su La 7

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 STORIE DI UN REGNO «

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 GREY’S ANATOMY T

24.00 LA CLASSE

2.40 OTTO E MEZZO

Programmi TV su TV 8

14.00 UN DOLCE NATALE – THE SWEETEST CHRISTMAS

15.45 I MIRACOLI DEL CUORE

17.30 IL PERFETTO REGALO DI NATALE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 GOMORRA 5 – STAGIONE FINALE

23.30 LA MALA. BANDITI A MILANO

Programmi TV su Nove

13.20 FAMIGLIE DA INCUBO Doc.

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS- STAI SUL PEZZO

21.25 POLI OPPOSTI

23.35 POLI OPPOSTI

Programmi Tv su Mediaset 20

14.05 LETHAL WEAPON

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 L’ULTIMA DISCESA

23.15 2 FAST 2 FURIOUS

1.25 DC’S LEGENDS OF TOMORROW

Programmi Tv su Cine 34

12.55 SENZA TRACCIA

14.25 INSIEME DOPO LA MORTE

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.15 STREGHE

17.40 DELITTI IN PARADISO

19.50 FLASHPOINT

21.20 TRAPPOLA IN FONDO AL MARE

23.10 ABOVE SUSPICION