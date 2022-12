Programmi Tv Stasera martedì 13 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Prima semifinale Si gioca allo stadio di Losail la prima semifinale. L’impianto conta attualmente 86.000 posti a sedere circa, ma dopo i Mondiali verrà parzialmente «smontato»: molti seggiolini verranno rimossi per lasciare posto a spazi comuni, impianti per l’atletica e negozi. La capienza si ridurrà a 40.000 posti.

Stasera su Rai Due alle 21.20 Herbie – Il Super Maggiolino Dopo anni di vittorie, il maggiolino Volkswagen Herbie, destinato allo sfasciacarrozze, viene acquistato da Maggie (Lindsay Lohan, 36), figlia dell’ex pilota Ray Peyton (Michael Keaton). Rimessa a punto dal meccanico Kevin (Justin Long), l’automobile torna in pista per raccogliere nuovi trofei…

Stasera su Rai Tre alle 21.25 #cartabianca Riuscirà il clima delle feste a rilanciare i consumi? Le misure economiche varate dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sapranno arginare la sfiducia indotta dal caro bollette e dalla paura della recessione? Di questo e altri argomenti si parla nello studio del programma condotto da Bianca Berlinguer (63).

Stasera su Rete 4 alle 21.25 Un giorno… per caso New York. Melanie (Michelle Pfeiffer, 64), architetto in carriera, deve accompagnare il figlio a una gita scolastica e precipitarsi subito dopo a un’importante riunione. Anche Jack (George Clooney, 61), reporter d’assalto, deve accompagnare la figlia alla gita. Ma i due, entrambi separati, arrivano in ritardo…

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Downton Abbey Il primo dei due film ispirati alla popolare serie tv (52 episodi tra il 2010 e il 2015). Ambientato nel 1927, prende il via da una lettera di Buckingham Palace a Robert Crawley (Hugh Bonneville, 59), conte di Grantham: re Giorgio V annuncia l’intenzione di visitare la sua sfarzosa dimora.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le Iene Ultimo appuntamento del 2022 con il programma ideato da Davide Parenti. Teo Mammucari e Belen Rodriguez (38) torneranno in video all’inizio del 2023. Protagoniste le inchieste degli inviati come Luigi Pelazza, che ha mostrato il percorso di due giovani verso la disintossicazione a San Patrignano.

Stasera su La 7 alle 21.15 LA FIGLIA DEL GENERALE (Usa 1999) di Simon West con John Travolta Indagando sul brutale omicidio del capitano Elizabeth Campbell, figlia del noto generale “Fighting Joe”, il sottufficiale Paul Brenne porta alla luce inquietanti verità.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 NATALE A ROCKY MOUNTAIN (Usa 2017) di Tibor Takács con Lindy Booth Reduce da una delusione amorosa, Sarah lascia New York per occuparsi del ranch dello zio. Lì dovrà ospitare Graham, un attore che deve prepararsi per un nuovo ruolo cinematografico…

Stasera su Nove alle 21.25 IL PROFESSOR CENERENTOLO (It. ‘15) di e con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti Per evitare il fallimento della ditta, Umberto tenta un colpo in banca, ma viene arrestato. Una sera, durante un dibattito aperto al pubblico, conosce in carcere la bella Morgana.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 HORIZON LINE – BRIVIDO AD ALTA QUOTA (Svezia ‘20) con A. Williams, A. Dreymon Sara e Jackson devono raggiungere un’isola caraibica. Si imbarcano così su un aereo da turismo, guidato da Wyman. In volo il pilota ha un malore: il loro destino sembra segnato…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 OSSESSIONE OMICIDA (Usa 2014) di Sam Miller con Idris Elba, Taraji P. Henson Lo spietato assassino Colin Evans evade durante il trasferimento in carcere. Dopo aver ucciso la sua ex, con una scusa riesce a entrare nella casa di Terry. Sarà una lunga notte…

Stasera su Iris alle 21.00 È UNA SPORCA FACCENDA TENENTE PARKER (Usa 1973) con John Wayne Un agente viene ucciso da alcuni trafficanti di droga. Per vendicarlo, il tenente McQ, uomo dai metodi piuttosto sbrigativi, si dimette e inizia a indagare per conto suo.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 UNA GIORNATA PARTICOLARE (It. ‘77) con Marcello Mastroianni, Sophia Loren 1938. Mentre i fascisti festeggiano la visita di Hitler a Roma, in una casa popolare s’incontrano una casalinga frustrata e un annunciatore radiofonico gay.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 YADO (Usa 1985) di Richard Fleischer con Arnold Schwarzenegger, Brigitte Nielsen La principessa Sonja vuole vendicarsi della perfida regina Gedren, responsabile dell’eccidio della sua famiglia. L’aiuta nell’impresa Yado, un gigantesco cavaliere.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Rivediamo la puntata trasmessa ieri su Canale 5 del reality di Alfonso Signorini. Oltre alle opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e Orietta Berti, in studio c’è anche Giulia Salemi che ha il compito di leggere in diretta i commenti dei social.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 DIN DON – IL RITORNO (Italia 2019) di Paolo Geremei con Enzo Salvi, Laura Torrisi Dopo aver scoperto che l’amico Don Dino è scomparso, Donato decide di andare a rendergli omaggio in Trentino, dove è stato sepolto. Ma una volta qui lo attende una sorpresa…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 L’INSULTO (Fr./Lib. 2017) di Ziad Doueiri con Adel Karam, Kamel El Basha Beirut. Un battibecco e un insulto sproporzionato, pronunciato dal cristiano Toni verso il palestinese Yasser, innescano una serie di reazioni con conseguenze drammatiche.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 STUDIO BATTAGLIA con Barbora Bobulova 4ª p. Durante una trasferta al mare, Anna vive momenti di intimità con Massimo. In seguito, all’udienza della separazione Parmegiani, Anna ha la meglio sulla madre, che decide di vendere lo studio.

Stasera su Real Time alle 21.20 PRIMO APPUNTAMENTO Sulla nave di Flavio Montrucchio salgono Daniela e Massimiliano. Lei cerca la classica favola; lui, invece, vuole una compagna con cui invecchiare ma senza rinunciare alla passione. Riuscirà a scattare la scintilla tra i due?

Stasera su Giallo alle 21.10 TANDEM (6ª st., ep. 11) «Corpus Morte 1ª e 2ª parte» con Astrid Veillon, Stéphane Blancafort In una foresta demaniale viene trovato un cadavere. Il ruolo del medico legale è essenziale per identificare la vittima, alla quale l’assassino ha bruciato il volto e le mani…

Stasera su Top Crime alle 21.10 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE (21ª st., ep. 15) «Nuotando con gli squali» con M. Hargitay Olivia raccoglie la testimonianza di una donna che accusa un dirigente d’azienda di averla stuprata. Ma presto emergono prove che la screditerebbero. Segue ep. 16.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 IL MAMMONE (Italia 2022) con Angela Finocchiaro, Diego Abatantuono Nonostante i suoi 35 anni e l’indipendenza economica, Aldo vive ancora a casa con i genitori. Ma, stanchi della situazione, i due useranno ogni mezzo possibile per “cacciarlo”…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 C’ERA UNA VOLTA IL WEST (Italia 1968) di Sergio Leone con Henry Fonda Il bandito Frank, al soldo di un industriale senza scrupoli, deve uccidere Brett e la sua famiglia, che rifiutano di vendere le loro terre. Alla strage sopravvive solo Jill, la moglie dell’uomo…

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 CLIFFORD: IL GRANDE CANE ROSSO (Usa/Can. ‘21) di Walt Becker con Darby Camp La piccola e insicura Emily, affidata per qualche giorno allo scapestrato zio Casey, adotta un cucciolo di cane dall’insolito colore rosso. Per magia il cagnolino diventa gigantesco.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 3 DAYS TO KILL (Usa/Fr. ‘14) di McG con Kevin Costner L’agente della Cia Ethan Renner, affetto da un male incurabile, vorrebbe recuperare disperatamente il rapporto con la famiglia. Ma la speranza di una cura miracolosa gli fa accettare un’ultima missione.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 LA CASA DELLE BAMBOLE – GHOSTLAND (Fr./Can. ‘18) di con Crystal Reed Pauline si trasferisce, con le figlie adolescenti Beth e Vera, in una villa isolata ricevuta in eredità. Ma poco dopo il loro arrivo un uomo e una donna irrompono nella casa e le aggrediscono…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Alessandro Borghese è a Livorno. In gara ci sono MEditerraneo, Stuzzicheria di Mare, Elaboratorio culinario e Dietro l’angolo: la sfida viene valutata in base ai consueti parametri: menù, location, servizio e conto.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 SHERLOCK 2 – SCANDALO A BELGRAVIA (G.B. ‘12) con Benedict Cumberbatch Il buon nome della monarchia britannica è in pericolo a causa di alcune foto compromettenti. Holmes deve recuperarle, ma dovrà fare i conti con la scaltra Irene Adler.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CHICAGO MED (8ª st., ep. 5) «Yep, This Is The World We Live In» con Oliver Platt Una delle vittime di un incidente ferroviario ha bisogno di un trapianto, costringendo Crockett a improvvisare. Charles e Nellie cercano di aiutare un paziente affetto da amnesia.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 DELITTI AI TROPICI (2ª st., ep. 5) «Debiti di sangue» con Sonia Rolland Aurélien trova il numero di un amico sulla scena dell’omicidio di una turista. Intanto, Mélissa e Gaelle scoprono che in precedenza la vittima aveva assunto delle prostitute. Segue ep. 6.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 TINA (Usa 2021) di T. J. Martin, Daniel Lindsay La superstar afrostatunitense Tina Turner, al secolo Anna Mae Bullock, racconta la sua vita, la sua carriera, dagli inizi ai tour degli Anni 80, e il suo impegno per i diritti delle donne e della comunità black.

Programmi TV su Rai 1

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.25 L’EREDITÀ SFIDA AL CAMPIONE

19.20 TG1 TELEGIORNALE

19.45 MONDIALI DI CALCIO

20.00 MONDIALI DI CALCIO: SEMIFINALE

22.00 IL CIRCOLO DEI MONDIALI

23.00 BOBOTV

23.05 PORTA A PORTA

Programmi TV su Rai 2

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.25 BELLAMA’

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 FBI

19.50 DRUSILLA E L’ALMANACCO DEL GIORNO DOPO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 HERBIE – IL SUPERMAGGIOLINO

23.10 BAR STELLA

Programmi TV su Rai Tre

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 NUOVI EROI

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 #CARTABIANCA

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi TV su Rete 4

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.45 NESSUNA PIETÀ PER ULZANA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.25 UN GIORNO… PER CASO

23.55 DANNI COLLATERALI

Programmi TV su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 DOWNTON ABBEY

23.45 X-SYLE Moda e Lifestyle

Programmi TV su Italia 1

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.20 TIPI DA CROCIERA

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 LE IENE

1.05 I GRIFFIN

Programmi TV su La 7

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 STORIE DI UN REGNO

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 LA FIGLIA DEL GENERALE

23.30 TARGET – SCUOLA OMICIDI

Programmi TV su TV 8

12.45 CELEBRITY CHEF

14.00 IL NATALE DEI CUCCIOLI

15.45 12 INDIZI PER INNAMORARSI

17.30 12 GIORNI A NATALE

19.15 CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 NATALE A ROCKY MOUNTAIN

23.15 LA LISTA DI BABBO NATALE

Programmi TV su Nove

13.20 FAMIGLIE DA INCUBO Doc.

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 IL PROFESSOR CENERENTOLO

23.35 CORPI DA REATO

1.35 HIGHWAY SECURITY SPAGNA

Programmi TV su Mediaset 20

14.05 LETHAL WEAPON

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 HORIZON LINE – BRIVIDO AD ALTA QUOTA

23.20 BASTILLE DAY – IL COLPO DEL SECOLO

Programmi TV su Rai 4

13.35 KINGSMAN: IL CERCHIO D’ORO

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.20 STREGHE

17.50 DELITTI IN PARADISO

19.55 FLASHPOINT

21.20 OSSESSIONE OMICIDA

22.50 WOLDERLAND

23.25 CLEOPATRA JONES: LICENZA DI UCCIDERE