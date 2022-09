Programmi Tv Stasera martedì 13 Settembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Divorzio a Las Vegas A 18 anni, Elena (Andrea Delogu, 40) e Lorenzo (Giampaolo Morelli, 47) si sono detti sì per scherzo a Las Vegas, per poi perdersi di vista. Quando, 20 anni dopo, lei decide di sposarsi «sul serio», scopre che in realtà quelle nozze sono valide: deve quindi tornare in America con Lorenzo per divorziare…

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Nudi per la vita Prosegue la preparazione dei 12 vip che si sono messi in gioco per sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione dei tumori. Tra loro, Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Corinne Clery ed Elisabetta Gregoraci. Accanto a Mara Maionchi (81) c’è il coreografo Marcello Sacchetta.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Cartabianca Non c’è bisogno di essere osservatori particolarmente attenti per verificare che, ogni giorno che passa, la dialettica tra le coalizioni in lizza per le elezioni del 25 settembre si fa sempre più aspra. In compagnia dei suoi ospiti, anche stasera Bianca Berlinguer (62) cerca di fare il punto della situazione.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Fuori dal coro Anche chi segue distrattamente l’attualità politica ha capito che, qualunque sia l’esito delle votazioni, il nuovo governo dovrà affrontare una situazione economica molto preoccupante, tra prezzi alle stelle e aziende in crisi. Mario Giordano (56) ne parla in studio, cercando di individuare le possibili soluzioni.

Stasera su Canale 5 alle 21.00 Rangers Glasgow-Napoli Una trasferta impegnativa attende la formazione allenata da Luciano Spalletti (63), che gioca stasera la seconda gara della fase eliminatoria a gironi di Champions League. I partenopei scendono infatti in campo allo stadio Ibrox di Glasgow per affrontare gli scozzesi guidati da Giovanni van Bronckhorst.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Cinquanta sfumature di nero Anastasia (Dakota Johnson, 32) riallaccia i rapporti con Christian (Jamie Dornan). Lui sembra disposto a un rapporto meno morboso, ma sulla coppia incombono nuove nubi: in ufficio Anastasia è corteggiata con insistenza dal suo capo, mentre nella vita di Christian riappare una sua ex (Kim Basinger).

Stasera su La 7 alle 21.25 DI MARTEDÌ Quella che ha appena preso il via è la nona stagione del programma di Giovanni Floris, in onda dal settembre 2014, e come le precedenti approfondisce soprattutto i temi relativi all’attualità politica ed economica.

Stasera su TV 8 alle 21.00 PECHINO EXPRESS – LA ROTTA DEI SULTANI Prosegue la gara: la tappa di stasera va da Konya a Pamukkale. La coppia che si aggiudica la prova immunità ha la possibilità di rilassarsi in una spa turca. A dare la bella notizia ci pensa Costantino Della Gheradesca

Stasera su Nove alle 21.25 PARKER (Usa 2013) di Taylor Hackford con Jason Statham, Jennifer Lopez Assoldato per un rapina, Parker viene tradito dai complici. Deciso a vendicarsi e a riprendersi il bottino, l’uomo elabora un sofisticato piano con l’aiuto della bella Leslie…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 WORLD WAR Z (Usa 2012) di Marc Forster con Brad Pitt, Daniella Kertesz Un’infenzione improvvisa rende gli uomini simili a zombie. Gerry Lane, ex funzionario delle Nazioni Unite, torna in servizio per salvare la sua famiglia e isolare il terribile virus.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 AMITYVILLE – IL RISVEGLIO (Usa 2017) di Franck Khalfoun con Bella Thorne Joan si trasferisce con i figli Belle, Juliet e James in una grande casa ad Amityville. Tormentata da incubi e strani fenomeni, Belle inizia a credere che la casa sia infestata da spiriti maligni.

Stasera su Iris alle 21.00 L’ULTIMA CACCIA (Usa 1956) di Richard Brooks con Stewart Granger, Robert Taylor Dakota 1883. Sandy, cacciatore di bisonti, lavora per Charlie, spietato e folle. Ma un giorno si ribella e fugge con una donna indiana tenuta come schiava. Charlie li insegue…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 DJANGO UNCHAINED (Usa ’12) di Quentin Tarantino con Jamie Foxx Un cacciatore di taglie è sulle tracce di alcuni criminali. Per catturarli, assolda lo schiavo Django che li conosce. E lui ne approfitta per cercare sua moglie, venduta al perfido Candie