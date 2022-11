Programmi Tv Stasera martedi 15 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Esterno Notte Seconda parte Mentre Aldo Moro (Fabrizio

Gifuni) è nelle mani delle Brigate Rosse, Paolo

VI (Toni Servillo, 63), amico della famiglia,

segue con attenzione la vicenda; il Pontefice,

malato, deve rinunciare alla Via Crucis. Intanto

il dubbio comincia a insinuarsi nella mente

della terrorista Adriana Faranda.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Il collegio Dopo le reprimende del Preside c’è chi alza

bandiera bianca e decide di non seguire più

le regole, scelta che causa lacrime amare a

chi gli è vicino. Una lezione sulla disfatta di

Caporetto è invece occasione per un incontro

gioioso, bagnato da lacrime di tutt’altra natura.

Nino Frassica (71) è il narratore.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 #cartabianca Anche nella scaletta della puntata odierna

trovano spazio tutti gli avvenimenti di attualità

italiana e internazionale che monopolizzano

l’attenzione dell’opinione pubbliaca.

Tra polemiche politiche di casa nostra e

nuove frizioni tra Mosca e l’Occidente, Bianca

Berlinguer (62) fa il punto in studio.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Fuori dal coro Per la soddisfazione dei suoi fedeli spettatori,la pausa del programma di Mario Giordano

(56) è stata posticipata alla fine del mese.

Nel frattempo il giornalista si dedica con

la grinta e l’entusiasmo di sempre a raccontare

al pubblico l’attualità di casa nostra nel

modo più semplice possibile.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Attraverso i miei occhi La storia dell’amicizia tra il pilota automobilistico Denny Swift (Milo Ventimiglia, 44) e il

suo cane Enzo, un golden retriever così chiamato

in onore di Enzo Ferrari. Il campione

condivide con il suo portafortuna tutti i momenti

significativi della sua vita, a partire

dall’amore per Eve (Amanda Seyfried).

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le Iene Stasera al timone ritroviamo Teo Mammucari

e Belen Rodriguez (38) affiancati dai

comici Max Angioni e Eleazaro Rossi e da un

ospite a sorpresa. Grandi protagonisti i reportage

realizzati dagli inviati. Tra loro c’è Roberta

Rei, che recentemente è tornata a

porlare delle truffe amorose nate sul web.

Stasera su La 7 alle 21.15 DI MARTEDÌ

Per raccontare le tribolazioni

degli italiani in questo momento,

Giovanni Floris si affida

ai risultati dei sondaggi a

cura di Nando Pagnoncelli,

che illustrano lo stato d’animo

dell’opinione pubblica, e alla

discussione in studio.

Stasera su Tv 8 alle 21.20 CHI VUOLE SPOSARE MIA MAMMA O MIO PAPÀ?

Prende il via la seconda stagione

del programma condotto

da Caterina Balivo. La novità

è che questa volta apre la

porte anche ai padri single

pronti a trovare un nuovo

amore con l’ausilio dei figli.

Stasera su Nove alle 21.25 ONLY FUN – COMICO SHOW

Penultimo appuntamento con

lo show condotto da Elettra

Lamborghini e i PanPers. Anche

stasera ritroviamo sul palco

Enrico Bertolino, Riccardo Rossi,

Dario Vergassola e Giovanni

Vernia che ripropone, tra l’altro

il suo Johnny Groove.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 UNKNOWN – SENZA IDENTITÀ

(Usa 2011) di Jaume Collet-

Serra con Liam Neeson

Berlino. Dopo un incidente

stradale, il dottor Harris si risveglia

dal coma e scopre che

la moglie non lo riconosce più

e un uomo si è impossessato

della sua identità. Che fare?

Stasera su Rai 4 alle 21.20 BROKEN CITY (Usa 2012) di

Allen Hughes con Mark Wahlberg,

Russell Crowe L’ex poliziotto Billy Taggart,

ora detective privato, viene

ingaggiato dal sindaco di New

York per indagare sulla presunta

infedeltà della moglie.

Ma durante le indagini…

Stasera su Iris alle 21.00 IL PISTOLERO (Usa 1976) di

Don Siegel con John Wayne,

Lauren Bacall

Brooks, un vecchio pistolero

ammalato, si reca a Carson

City per farsi visitare dal dottor

Hostetler, suo caro amico. Lì,

Brooks trova alloggio presso

una signora vedova e…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 CITIZEN ROSI (It. 2019)

Il cinema di Francesco Rosi

(1922-2015), Leone d’oro alla

Carriera nel 2012, raccontato

dalla figlia Carolina. Pur avendo

esplorato altri generi, la

sua opera, a partire da “Lucky

Luciano”, denuncia le trattative

avvenute tra Stato e mafie.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 HALVDAN – IL GIOVANE VICHINGO

(Svezia ‘18) con Vilgot

Hedtjärn

Nonostante il divieto di attraversare

il fiume che separa i loro

villaggi nemici, i piccoli Halvdan

e Meia s’incontrano e diventano

amici. Ma questo potrebbe scatenare

una nuova guerra.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP

Rivediamo la puntata di ieri,

l’unica della settimana in prima

serata, del programma condotto

da Alfonso Signorini con

Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

La versione vip dello storico

reality sta ottenendo buoni

ascolti: lo share supera il 20%.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 IL PARADISO ALL’IMPROVVISO

(Italia 2003) di e con

Leonardo Pieraccioni

Lorenzo Buccianti, single convinto,

suscita l’invidia dei suoi

due più cari amici. Un giorno,

però, il lavoro lo porta a Ischia

nella villa di una bella ragazza

sudamericana…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 L’ALTRA METÀ DELLA STORIA

(G.B. ‘17) di Ritesh Batra

con Jim Broadbent

L’anziano Tony riceve in eredità

il diario di un vecchio amico

scomparso. Riaffiorano così in

lui i ricordi di gioventù, spesso

ingannevoli, che lo portano a

riconsiderare la propria vita.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 TUTTO PER MIO FIGLIO (It.

‘22) con Giuseppe Zeno

Raffaele, marito e padre di quattro

figli, vende la propria merce

nei mercati. Così come altri

colleghi, anche Raffaele combatte

l’imposizione del pizzo su

ogni attività economica. Un

giorno decide di ribellarsi…

Stasera su Real Time alle 21.20 PRIMO APPUNTAMENTO

Flavio Montrucchio ospita nel

suo ristorante Jimi e Rosy. Lui,

34enne, dopo una serie di

esperienze deludenti cerca

l’amore vero. La 27enne Rosy,

invece, ha avuto problemi di

salute e storie sfortunate. Scoccherà

la scintilla fra loro?

Stasera su Giallo alle 21.10 TANDEM (6ª st., ep. 3) «Esprit

de corps 1ª parte» con Stéphane

Blancafort, Astrid Veillon

La squadra è sconvolta dall’attentato

a un SUV che ha ferito

due agenti: il veicolo era stato

visto sul luogo dell’uccisione

di un ladro… A seguire, la

seconda parte (ep.4).

Stasera su Top Crime alle 21.10 LAW & ORDER: ORGANIZED

CRIME (2ª st., ep. 16) «Pistole

e rose» con Christopher Meloni

La task force indaga su una

connessione tra la Marcy Organization

e l’omicidio di un avvocato

e del suo cliente. Intanto,

Stabler assume un nuovo incarico.

A seguire, ep. 17.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 19.40 AL DI LÀ DELLE APPARENZE

(Usa ‘20) con Zach Avery

Sam Pivnic, trasferitosi a Parigi

dopo l’assassinio della fidanzata,

scopre l’esistenza di un’attrice

identica a lei. Tornato a

Los Angeles per chiarire il mistero,

la sua vita prende una

piega folle e imprevista.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 BY THE SEA (Usa 2015) di e

con Angelina Jolie

Per cercare di recuperare il loro

matrimonio, Vanessa e Roland,

scrittore in crisi creativa, decidono

di alloggiare per un po’ in un

hotel sul mare in Francia. L’arrivo

di una coppia in luna di miele

darà una svolta alla loro vita.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 WONDER (Usa ‘17) di S. Chbosky

con Jacob Tremblay

August, nato con una malattia

congenita dello sviluppo craniofacciale,

deve iscriversi alla

scuola pubblica. Grazie alla

sua personalità e all’amore

dei genitori riuscirà a superare

ogni avversità.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 WELCOME TO THE PUNCH – NEMICI DI SANGUE (G.B./Usa

2013) con Mark Strong

Jacob Sternwood, un ex criminale

fuggito in Islanda, torna a

Londra per salvare il figlio, coinvolto

in una rapina. Dovrà fare

i conti con il detective Lewinsky,

da anni sulle sue tracce…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 VOYAGERS (Usa/G.B. ‘21) di N.

Burger con Colin Farrell

Trenta astonauti vengono inviati

nello spazio per cercare

un pianeta abitabile. Ma la

situazione si complica quando

cominciano a emergere dei

segreti riguardanti il loro addestramento.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 QUATTRO MATRIMONIIN ITALIA

Rivediamo le quattro spose che

gareggiano per aggiudicarsi un

viaggio di nozze da favola.

Ognuna dovrà partecipare al

matrimonio delle altre e dare

un voto. Arbitra e anima la gara

Costantino della Gherardesca.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 BABYLON BERLIN (4ª st., ep.

11) con Volker Bruch

Dopo aver ascoltato una conversazione

tra Rath e Grzesinski,

Moritz aiuta Toni a fuggire. Rath

chiede aiuto a Charlotte per

ritrovare il ricercato. Stennes

trama un colpo di Stato contro

Hitler. Segue ep. 12.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CHICAGO MED (8ª st., ep. 1)

«L’incidente» con Colin Donnell

L’inaugurazione del nuovo reparto

d’urgenza del Chicago

Med viene interrotta dall’arrivo

dei feriti di un disastro ferroviario.

Il dottor Connor Rhodes, il

nuovo traumatologo, partecipa

alle operazioni di salvataggio.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 DELITTI AI TROPICI (1ª st., ep.

5) «Doppia vita» con S. Rolland

Mélissa si mette all’inseguimento

di un’auto: il conducente è

chiaramente in fuga. Ma grazie

ai rinforzi, la donna può procedere

all’arresto dell’autista e del

suo passeggero. Segue ep. 6

«Delitto al giardino botanico»

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 NORIMBERGA – IL FILM PERDUTO di J. Klotz

Nel 1945, Budd e Stuart Schulberg

raccolgono prove filmate

dei crimini di guerra del Terzo

Reich da portare al processo di

Norimberga. 75 anni dopo,

Klotz cerca di capire perché i

filmati sono stati poi censurati.

Programmi Tv su Rai 1

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 ESTERNO NOTTE

Programi Tv su Rai 2

16.15 BELLAMA

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 NCIS

19.50 UNA SCATOLA AL GIORNO

20.30TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 IL COLLEGIO

23.30 BELVE Talk show

Programmi Tv su Rai Tre

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 #CARTABIANCA

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi Tv su Rete 4

16.50 FILM-Western L MMM 1:31

LÀ DOVE SCENDE IL FIUME

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 FUORI DAL CORO

0.50 SEGRETI MORTALI

Programmi Tv su Canale 5

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 ATTRAVERSO I MIEI OCCHI

23.55 X-STYLE Moda e Lifestyle

0.45 Tg5 Notte 1.20 Striscia la notizia 2.10 Uomini

e donne 3.30 Soap opera da definire

Programmi Tv su Italia 1

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 LE IENE

1.05 I GRIFFIN

Programmi Tv su La 7

16.40 TAGA FOCUS

17.00 PADRE BROWN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 DI MARTEDÌ

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO Attualità

1.50 ARTBOX Arte e cultura

Programmi Tv su Tv 8

14.00 TROVATE MIA FIGLIA

15.45 NATALE E ALTRI DESIDERI

17.30 CUPIDO NATALIZIO (Usa ‘18)

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF Reality

20.30 100% ITALIA

21.30 CHI VUOLE SPOSARE MIA MAMMA O MIO PAPAy

24.00 X FACTOR

Programmi Tv su Nove

13.20 HO VISSUTO CON UN KILLER

15.20 STORIE CRIMINALI Doc.

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 ONLY FUN – COMICO SHOW

23.35 IL CONTADINO CERCA MOGLIE

Programmi Tv su Mediaset 20

14.05 PERSON OF INTEREST Telefilm

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.20 CHICAGO FIRE T

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 UNKNOWN – SENZA IDENTITÀ

23.25 PRESSING-20 IN RETE

24.00 MAGAZINE CHAMPIONS L.

0.30 DRIVE ANGRY

Programmi Tv su Rai 4

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.15 ELEMENTARY

17.40 DELITTI IN PARADISO Telefilm

19.50 FLASHPOINT

21.20 BROKEN CITY

23.10 WOLDERLAND

23.45 VIP, MIO FRATELLO SUPERUOMO