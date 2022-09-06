Programmi Tv Stasera martedì 6 Settembre 2022: Film live prima e seconda serata

Pubblicato il di Emanuela B.

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24

6.30 TG1 MATTINA

9.05 UNOMATTINA ESTATE

11.05 LINEA VERDE ESTATE DA SUD A NORD

12.00 CAMPER

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 REAZIONE A CATENA

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 TECHETECHETE’

21.25  NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE

23.10 PORTA A PORTA

Programmi Tv su Rai 2

6.10 LA GRANDE VALLATA

7.00 SEA PATROL

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO2 HAPPY FAMILY

10.10 TG2 – DOSSIER/11.00 TG SPORT GIORNO

11.10 UN’ESTATE IN VIETNAM 2

13.00 TG2/13.30 TG2 ESTATE CON COSTUME

13.50 TG2 MEDICINA

14.00 ASPETTANDO BELLAMA’

14.05 SQUADRA SPECIALE COBRA 11

15.40 CASTLE

18.10 TG2 L.I.S./18.15 TG2/18.35 TG SPORT SERA

19.00 HAWAII FIVE

19.40 BLUE BLOODS

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 UN’ORA SOLA VI VORREI

22.50 HELP HO UN DUBBIO

23.50 CANTA CIELO – FESTIVAL DELLA CANZONE DELL’ANIMA

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24

7.30 ELEZIONI POLITICHE 2022

8.00 AGORÀ ESTATE

10.10 ELISIR – A GENTILE RICHIESTA

11.10 DOC MARTIN

12.00 TG3 TELEGIORNALE

12.25 QUANTE STORIE

12.55 GEO DOCUMENTARIO

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 QUI VENEZIA CINEMA/15.00 PIAZZA AFFARI

15.15 IL MYTHONAUTA

16.15 ITALIA VIAGGIO NELLA BELLEZZA

17.10 GEO MAGAZINE

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI N° 0

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 #CARTABIANCA

Programmi Tv su Rete 4

6.00 FINALMENTE SOLI

6.25 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.45 CONTROCORRENTE

7.35 KOJAK

8.35 AGENZIA ROCKFORD

9.40 RIZZOLI & ISLES

10.40 R.I.S. 4 – DELITTI IMPERFETTI

11.55 TG4 TELEGIORNALE

12.25 IL SEGRETO

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO Attualità

16.45 PER POCHI DOLLARI ANCORA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.20 FUORI DAL CORO

0.50 UNA VITA RUBATA 

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 MATTINO CINQUE NEWS

11.00 FORUM

13.00 TG5 TELEGIORNALE

13.40 BEAUTIFUL

14.10 UNA VITA

14.45 TERRA AMARA

15.45 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.30 PAPERISSIMA SPRINT

21.00 CHAMPIONS LEAGUE

23.00 CHAMPIONS LIVE

Programmi Tv su Italia 1

6.40 PICCOLO LORD

7.10 L’ISOLA DELLA PICCOLA FLO

7.40 UNA PER TUTTE, TUTTE PER UNA

8.10 ANNA DAI CAPELLI ROSSI Cartoni

8.40 CHICAGO MED

10.30 CSI: NY

12.25 STUDIO APERTO

13.05 SPORT MEDIASET

13.50 I SIMPSON

15.20 NCIS: LOS ANGELES

17.20 THE MENTALIST

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 NCIS

20.25 NCIS: NEW ORLEANS

21.20 SULLE ALI DELL’AVVENTURA

23.40 ALLA RICERCA DELL’ISOLA DI NIM

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS – DIBATTITO

9.40 COFFEE BREAK

11.00 L’ARIA CHE TIRA

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.45 TAGA FOCUS

17.00 PADRE BROWN

18.50 I SEGRETI DELLA CORONA

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 DI MARTEDÌ

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO

1.50 L’ARIA CHE TIRA

Programmi Tv su TV 8

9.30 TG24 TELEGIORNALE

9.45 LA RAGAZZA DEI FIORI

11.15 TG24 TELEGIORNALE

11.30 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI

12.45 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

14.00 UNA FIGLIA DA SALVARE

15.45  IL RITMO DELL’AMORE

17.30 RITORNO A CASA

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

20.15 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

21.30 PECHINO EXPRESS – LA ROTTA DEI SULTANI

23.45 X FACTOR – IL MEGLIO DELLE AUDIZIONI

Programmi TV su Nove

6.00 FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI

6.50 ALTA INFEDELTÀ

9.30 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

13.20 HO VISSUTO CON UN KILLER

15.20 STORIE CRIMINALI – L’UOMO

SENZA CUORE Doc.

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 BAD COMPANY – PROTOCOLLO PRAGA 

Programmi TV su Mediaset 20

6.30 THE FLASH

7.10 PSYCH

8.50 IZOMBIE

10.35 THE BIG BANG THEORY

11.30 DC’S LEGENDS OF TOMORROW

13.10 CHICAGO MED

14.00 PSYCH

15.40 IZOMBIE

17.30 DC’S LEGENDS OF TOMORROW

19.20 CHICAGO MED

20.10 THE BIG BANG THEORY

21.05 KILL BILL

23.55 PRESSING – 20 IN RETE

0.25 MAGAZINE CHAMPIONS LEAGUE

0.55 SKIN TRADE – MERCE UMANA

Programmi Tv su Rai 4

6.20 REVENGE

7.00 COLD CASE

8.30 RANSOM

10.00 ROOKIE BLUE

11.30 CRIMINAL MINDS

13.00 COLD CASE T

14.30 TERMINATOR: THE SARAH CONNOR CHRONICLES T

16.00 PROJECT BLUE BLOOK

16.45 REVENGE

18.15 JUST FOR LAUGHS

18.30 RANSOM

19.50 CRIMINAL MINDS

21.20 UNBREAKABLE – IL PREDESTINATO

23.10 TREK IT!

0.15 HERCULES: IL GUERRIERO

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