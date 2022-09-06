Programmi Tv Stasera martedì 6 Settembre 2022: Film live prima e seconda serata

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24
6.30 TG1 MATTINA
9.05 UNOMATTINA ESTATE
11.05 LINEA VERDE ESTATE DA SUD A NORD
12.00 CAMPER
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO
15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE
16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA
17.05 LA VITA IN DIRETTA
18.45 REAZIONE A CATENA
20.00 TG1 TELEGIORNALE
20.35 TECHETECHETE’
21.25 NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE
23.10 PORTA A PORTA
Programmi Tv su Rai 2
6.10 LA GRANDE VALLATA
7.00 SEA PATROL
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 RADIO2 HAPPY FAMILY
10.10 TG2 – DOSSIER/11.00 TG SPORT GIORNO
11.10 UN’ESTATE IN VIETNAM 2
13.00 TG2/13.30 TG2 ESTATE CON COSTUME
13.50 TG2 MEDICINA
14.00 ASPETTANDO BELLAMA’
14.05 SQUADRA SPECIALE COBRA 11
15.40 CASTLE
18.10 TG2 L.I.S./18.15 TG2/18.35 TG SPORT SERA
19.00 HAWAII FIVE
19.40 BLUE BLOODS
20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST
21.20 UN’ORA SOLA VI VORREI
22.50 HELP HO UN DUBBIO
23.50 CANTA CIELO – FESTIVAL DELLA CANZONE DELL’ANIMA
Programmi Tv su Rai Tre
6.00 RAINEWS24
7.30 ELEZIONI POLITICHE 2022
8.00 AGORÀ ESTATE
10.10 ELISIR – A GENTILE RICHIESTA
11.10 DOC MARTIN
12.00 TG3 TELEGIORNALE
12.25 QUANTE STORIE
12.55 GEO DOCUMENTARIO
13.15 PASSATO E PRESENTE
14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE
14.50 QUI VENEZIA CINEMA/15.00 PIAZZA AFFARI
15.15 IL MYTHONAUTA
16.15 ITALIA VIAGGIO NELLA BELLEZZA
17.10 GEO MAGAZINE
19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE
20.00 BLOB
20.15 VIA DEI MATTI N° 0
20.40 IL CAVALLO E LA TORRE
20.50 UN POSTO AL SOLE
21.25 #CARTABIANCA
Programmi Tv su Rete 4
6.00 FINALMENTE SOLI
6.25 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA
6.45 CONTROCORRENTE
7.35 KOJAK
8.35 AGENZIA ROCKFORD
9.40 RIZZOLI & ISLES
10.40 R.I.S. 4 – DELITTI IMPERFETTI
11.55 TG4 TELEGIORNALE
12.25 IL SEGRETO
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO Attualità
16.45 PER POCHI DOLLARI ANCORA
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 CONTROCORRENTE
21.20 FUORI DAL CORO
0.50 UNA VITA RUBATA
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TG5 PRIMA PAGINA
8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE
8.45 MATTINO CINQUE NEWS
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 TERRA AMARA
15.45 UN ALTRO DOMANI
17.25 POMERIGGIO CINQUE
18.45 CADUTA LIBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE
20.30 PAPERISSIMA SPRINT
21.00 CHAMPIONS LEAGUE
23.00 CHAMPIONS LIVE
Programmi Tv su Italia 1
6.40 PICCOLO LORD
7.10 L’ISOLA DELLA PICCOLA FLO
7.40 UNA PER TUTTE, TUTTE PER UNA
8.10 ANNA DAI CAPELLI ROSSI Cartoni
8.40 CHICAGO MED
10.30 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO
13.05 SPORT MEDIASET
13.50 I SIMPSON
15.20 NCIS: LOS ANGELES
17.20 THE MENTALIST
18.30 STUDIO APERTO
19.00 STUDIO APERTO MAG
19.30 NCIS
20.25 NCIS: NEW ORLEANS
21.20 SULLE ALI DELL’AVVENTURA
23.40 ALLA RICERCA DELL’ISOLA DI NIM
Programmi Tv su La 7
7.00 OMNIBUS NEWS
7.30 TG LA7 TELEGIORNALE
8.00 OMNIBUS – DIBATTITO
9.40 COFFEE BREAK
11.00 L’ARIA CHE TIRA
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA
16.45 TAGA FOCUS
17.00 PADRE BROWN
18.50 I SEGRETI DELLA CORONA
20.00 TG LA7 TELEGIORNALE
20.35 OTTO E MEZZO
21.15 DI MARTEDÌ
1.00 TG LA7 TELEGIORNALE
1.10 OTTO E MEZZO
1.50 L’ARIA CHE TIRA
Programmi Tv su TV 8
9.30 TG24 TELEGIORNALE
9.45 LA RAGAZZA DEI FIORI
11.15 TG24 TELEGIORNALE
11.30 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI
12.45 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF
14.00 UNA FIGLIA DA SALVARE
15.45 IL RITMO DELL’AMORE
17.30 RITORNO A CASA
19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF
20.15 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL
21.30 PECHINO EXPRESS – LA ROTTA DEI SULTANI
23.45 X FACTOR – IL MEGLIO DELLE AUDIZIONI
Programmi TV su Nove
6.00 FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI
6.50 ALTA INFEDELTÀ
9.30 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO
13.20 HO VISSUTO CON UN KILLER
15.20 STORIE CRIMINALI – L’UOMO
SENZA CUORE Doc.
17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO
19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?
20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO
21.25 BAD COMPANY – PROTOCOLLO PRAGA
Programmi TV su Mediaset 20
6.30 THE FLASH
7.10 PSYCH
8.50 IZOMBIE
10.35 THE BIG BANG THEORY
11.30 DC’S LEGENDS OF TOMORROW
13.10 CHICAGO MED
14.00 PSYCH
15.40 IZOMBIE
17.30 DC’S LEGENDS OF TOMORROW
19.20 CHICAGO MED
20.10 THE BIG BANG THEORY
21.05 KILL BILL
23.55 PRESSING – 20 IN RETE
0.25 MAGAZINE CHAMPIONS LEAGUE
0.55 SKIN TRADE – MERCE UMANA
Programmi Tv su Rai 4
6.20 REVENGE
7.00 COLD CASE
8.30 RANSOM
10.00 ROOKIE BLUE
11.30 CRIMINAL MINDS
13.00 COLD CASE T
14.30 TERMINATOR: THE SARAH CONNOR CHRONICLES T
16.00 PROJECT BLUE BLOOK
16.45 REVENGE
18.15 JUST FOR LAUGHS
18.30 RANSOM
19.50 CRIMINAL MINDS
21.20 UNBREAKABLE – IL PREDESTINATO
23.10 TREK IT!
0.15 HERCULES: IL GUERRIERO