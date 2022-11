Programmi Tv Stasera mercoledi 16 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.30 Albania-Italia Si disputa stasera a Tirana una gara amichevoli

tra la nostra Nazionale, guidata dal commissario

tecnico Roberto Mancini (57), e la

formazione di casa, allenata dall’italiano

Edoardo Reja. Una curiosità: si gioca all’Arena

Kombetare, dove il 25 maggio scorso la

Roma ha conquistato la Conference League.

Stasera su Rai due alle 21.20 Ruby Dopo la morte della nonna, che l’ha cresciuta

in una regione paludosa della Louisiana,

la giovane Ruby (Raechelle Banno, 29) va a

New Orleans: in punto di morte, la nonna le

ha rivelato che lì vive la sua gemella Giselle,

di cui Ruby ignorava l’esistenza. Per lei, comunque,

le sorprese non sono finite…

Stasera su Rai Tre alle 21.15 Chi l’ha visto? Federica Sciarelli (64) torna a parlare di Greta

Spreafico, cantante 53enne di Erba (CO).

Di lei non si hanno più notizie da cinque

mesi e mezzo. Greta si trovava in una frazione

di Porto Tolle (Rovigo) per vendere un

immobile ereditato dal nonno. Il rogito era

previsto il giorno dopo la scomparsa.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Controcorrente Prima serata Alcune mosse di Giorgia Meloni e del suo governo hanno provocato le proteste dell’opposizione,

e intanto cresce l’ansia per l’arrivo

del freddo e le relative bollette astronomiche

del gas. Veronica Gentili (40) ne parla con

il dinamismo che la contraddistingue e che

il pubblico conosce e apprezza.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 A star is born Jackson Maine (Bradley Cooper, 47) è una

rockstar con seri problemi di dipendenza da

alcol e droghe. Una sera in un bar incontra

Ally (Lady Gaga, 36), una cameriera dotata

di una voce incredibile. Jackson la sostiene nel

suo sogno di diventare una cantante, e la fa

esibire al suo fianco: i due s’innamorano, ma…

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Chiedimi se sono felice Aldo (Aldo Baglio, 64), Giovanni (Giovanni Storti, 65) e Giacomo (Giacomo Poretti, 66)

hanno la passione per il teatro e sognano di

allestire il “Cyrano de Bergerac”. Ma il loro

sodalizio si spezza a causa di una hostess,

Marina (Marina Massironi), di cui s’innamorano

sia Giovanni sia Giacomo.

Stasera su La 7 alle 21.15 ATLANTIDE

Non mancano mai gli spunti di

interesse nel programma di

Andrea Purgatori, ormai un

punto fisso per gli appassionati

di storia: anche stavolta si

oscilla tra epoche lontane e

passato recente, mescolando

servizi e interviste esclusive.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 X FACTOR

Va in onda la terza puntata dei

live che è stata trasmessa giovedì

scorso da Sky Uno dal

Teatro Repower di Milano. Al

timone ritroviamo Francesca

Michielin. L’ospite internazionale

è il 25enne Yungblud,

nuova stella del rock inglese.

Stasera su Nove alle 21.25 THE IMITATION GAME (G.B./

Usa 2014) di M. Tyldum con Benedict

Cumberbatch

Durante la Seconda guerra

mondiale, il matematico inglese

Alan Turing entra in un

gruppo top secret di scienziati.

Il loro compito è decifrare il

codice segreto nazista Enigma.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 LIVE! CORSA CONTRO IL TEMPO (G.B./Usa ‘19) di S. C.

Miller con Aaron Eckhart

Il poliziotto Frank Penny è caduto

in disgrazia e tenta in tutti i

modi di trovare una chance per

redimersi. Questa gli si presenta

davanti quando la figlia del

capitano Volk viene rapita.

Stasera su Raiu 4 alle 21.20 LA LEGGE DEI PIÙ FORTI

(Usa 2019) di Deon Taylor con

Naomie Harris Alicia, poliziotta alle prime armi,

assiste casualmente all’omicidio

di un giovane spacciatore. Ma

ben presto la donna realizza che

il delitto è stato commesso da

alcuni poliziotti corrotti.

Stasera su Iris alle 21.00 CAST AWAY (Usa ‘00) di R. Zemeckis

con Tom Hanks Dopo un incidente aereo, il

manager Chuck Nolan si ritrova

da solo su un’isola deserta.

Privato di ogni contatto umano,

deve imparare a sopravvivere

e cercare il modo di ritornare

nel mondo civilizzato.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 MONSTER (Usa 2003) di Patty

Jenkins con Charlize Theron,

Christina Ricci

Stati Uniti, Anni 80. La vera

storia della prostituta Aileen

Carol Wuornos. Segnata da

un’infanzia traumatica, venne

condannata a morte per aver

ucciso sette uomini.

Stasera su Italia 2 alle 21.25 ONE PIECE «Sconvolgente!

incredibili notizie scuotono il

nuovo mondo»

Rubber, dopo aver mangiato

il frutto Gnam Gnam, diventa

un ragazzo di gomma invulnerabile.

Ora è pronto per realizzare

il suo sogno: diventare il

capo dei pirati. A seguire 2 ep.

Stasera su La 5 alle 21.10 MISS F.B.I. – INFILTRATA SPECIALE (Usa 2005) di J. Pasquin

con Sandra Bullock

Dopo aver salvato la vita a

Miss America, Gracie Hart ha

lasciato il servizio attivo, diventando

il “volto glamour”

dell’Fbi. Ma quando il concorso

è di nuovo in pericolo…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 UN SACCO BELLO (It. 1980) di

e con Carlo Verdone, Isabella

Bernardi Commedia a episodi per raccontare

lo stravagante ferragosto

romano di un bullo di

borgata, di un timidone con

velleità da Casanova e di un

“figlio dei fiori”.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 ART RIDER

Il rapporto tra l’uomo e gli animali

ha ispirato molti artisti. In

questa puntata, Andrea Angelucci

si trova in Molise per scovare

nei piccoli paesi e lungo i

sentieri poco battuti dai turisti

le tracce e i luoghi segnati da

questo legame speciale.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 TALE E QUALE SHOW

Penultima puntata dello show

condotto da Carlo Conti. Tra i

giurati c’è Loretta Goggi, che

ricopre questo ruolo dalla prima

edizione. Stasera viene annunciato

il vincitore. La prossima

settimana i migliori di quest’anno

sfideranno quelli dello scorso.

Stasera su Real Time alle 21.20 MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA

Per la prima volta le tre coppie

trascorrono alcuni giorni insieme:

facilmente sorgono sentimenti

contrastanti e arriva il

tempo dei bilanci. Li aiutano

come sempre, Mario Abis, Nada

Loffredi e Andrea Favaretto.

Stasera su Giallo alle 21.10 OMICIDI A SANDHAMN (12ª

st., ep. 1) «La promessa» con

Nicolai Cleve Broch

Alexander e Miriam indagano

sulla morte di una donna, il cui

cadavere è stato rinvenuto da

un pescatore. A Sandhamn arriva

Krstina, un’amica di famiglia

di Nora, con il nuovo fidanzato.

Stasera su Top Crime alle 21.10 FBI: MOST WANTED (1ª st.,

ep. 7) «Spiriti del passato»

con Julian McMahon

LaCroix e la sua squadra sono

sulle tracce di Reg, un nativo

americano che non si ferma

davanti a nulla pur di ritrovare

la figlia che è stata rapita.

Segue ep. 8. «Senza limite»

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.25 ASPIRANTE VEDOVO (It. ‘13)

di Massimo Venier con Fabio De

Luigi, Luciana Littizzetto

Alberto, imprenditore fallito,

è sposato con la ricca Susanna

che non perde occasione per

umiliarlo. Ma, un giorno, la

donna risulta tra le vittime di

un incidente aereo e così…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 UNA VITA IN FUGA (Usa/

G.B./Can. 2021) di e con Sean

Penn, Tom Anniko

La storia del noto falsario John

Vogel che vive insieme alla figlia

un’esistenza avventurosa improntata

al rischio. Esaltante per

una bambina, ma col passare

degli anni le cose cambiano e…

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 BELLE & SEBASTIEN – AMICI

PER SEMPRE (Fr. ‘17) di C. Cornillac

con Félix Bossuet

Pierre e Angelina vorrebbero

trasferirsi in Canada, ma Sebastien

non vuole. La situazione si

complica quando uno sconosciuto

si presenta sostenendo di

essere il proprietario di Belle e…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 AMERICAN ASSASSIN (Usa

2017) di Michael Cuesta con

Dylan O’Brien Lo studente Mitch perde la sua

fidanzata in un attentato terroristico.

Nei mesi seguenti, il

giovane si addestra per infiltrarsi

in una cellula terroristica

con il solo scopo di vendicarsi.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 DIABOLIK (Italia 2021) di Antonio

Manetti, Marco Manetti

con Luca Marinelli

Clerville, Anni 60. Diabolik,

ladro privo di scrupoli, progetta

di rubare un famoso diamante

rosa di prorietà di Lady

Kant. Ma dovrà vedersela con

l’incorruttibile ispettore Ginko.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 THE ROAD TO X FACTOR

Dopo il terzo Live, i concorrenti

tirano le somme mentre si

preparano alla serata di domani:

insieme ad Ambra

Angiolini, Rkomi, Dargen

D’Amico e Fedez analizzano

quasi “al microscopio” i filmati

delle esibizioni.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 GANGS OF LONDON (2ª st.,

ep. 7) con Pippa Bennett-Warner,

Orli ShukaElliot insegue coloro che lo hanno

ostacolato ma il suo piano

rischia di diventare molto pericoloso.

Nel frattempo, Shannon

continua mentire alla sua famiglia.

A seguire, ep. 8.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 THE ENDGAME (1ª st., ep. 9)

«Beauty and the Beast» con

Morena Baccarin

L’obiettivo finale di Elena è il

presidente Wright mentre una

scoperta scioccante sconvolge

la nazione. La fiducia dell’agente

Turner nel Paese viene messa

a dura prova. Segue ep. 10.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BULL (6ª st., ep. 1) «Scomparsa

» con Michael Weatherly

Astrid, la figlia di Bull, viene

rapita. La TAC fa appello a

tutta la sua esperienza per

trovarla mentre Bull sospetta

che il rapitore sia qualcuno

che arriva dal suo passato.

Segue ep. 2 «Spionaggio».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MONDIALI 2006

2 luglio 2006: l’Italia vince il

Mondiale battendo in finale

la Francia. Lo raccontano alcuni

dei protagonisti: Marcello

Lippi, Alessandro Del Piero,

Fabio Cannavaro, Gianluigi

Buffon, Marco Materazzi e

Gennaro Gattuso.

Programmi Tv su Rai 1

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.30 ALBANIA-ITALIA

23.00 PORTA A PORTA

0.45 RaiNews24 Programmi Tv su Rai 2

Programmi Tv su Rai Due

16.15 BELLAMA’

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 NCIS

19.50 UNA SCATOLA AL GIORNO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 RUBY

23.05 BELVE

23.55 ULTIMA TRACCIA: BERLINO

0.50 I lunatici 2.20

Programmi Tv su Rai Tre

16.10 ASPETTANDO GEO D

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 CHI L’HA VISTO?

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

1.15 Protestantesimo Religione

Programmi Tv su Rete 4

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.40 QUEL CERTO NON SO CHE

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 CONTROCORRENTE PRIMA SERATA

0.50 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

2.15 Tg4 l’ultima ora notte

Programmi Tv su Canale 5

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 A STAR IS BORN

Programmi Tv su Italia 1

17.25 THE MENTALIST

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 CHIEDIMI SE SONO FELICE

23.20 LA MUMMIA

1.45 MANIFEST

Programmi Tv su La 7

16.40 TAGA FOCUS

17.00 PADRE BROWN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 ATLANTIDE – STORIE DI UOMINI E DI MONDI

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO

Programmi Tv su Tv 8

14.00 GIOVANI OSSESSIONI – YOUNG, STALKED, AND PREGNANT

15.45 UN NATALE SOTTO COPERTURA

17.30 LA TRADIZIONE DEL NATALE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 X FACTOR

24.00 IL TESTIMONE

Programmi Tv su Nove

14.20 FAMIGLIE DA INCUBO Doc.

15.20 STORIE CRIMINALI Doc.

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 THE IMITATION GAME

23.35 MAI STATI UNITI

Programmi Tv su Mediaset 20

14.00 PERSON OF INTEREST

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.20 CHICAGO FIRE T

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 LIVE! CORSA CONTRO IL TEMPO

23.15 UNKNOWN – SENZA IDENTITÀ

Programmi Tv su Rai 4

14.10 I SEGRETI DI WIND RIVER

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.20 STREGHE

17.40 DELITTI IN PARADISO

19.50 FLASHPOINT

21.20 LA LEGGE DEI PIÙ FORTI

23.15 TOMB RAIDER

Programmi Tv su La 7 d

15.30 THE GOOD WIFE

18.10 TG LA7D

18.15 GHOST WHISPERER

20.00 LA CUCINA DI SONIA

20.30 LINGO – PAROLE IN GIOCO

21.30 YELLOWSTONE

23.25 QUEL CHE RESTA DEL GIORNO

Programmi Tv su Cielo

13.45 MASTERCHEF ITALIA

16.45 FRATELLI IN AFFARI

17.45 BUYING AND SELLING

18.45 IL GIARDINO DELL’EDEN DI PAMELA

19.45 AFFARI AL BUIO

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA

21.15 TERRORE AD ALTA QUOTA

Programmi Tv su Tv 2000

15.00 LA CORONCINA…

15.15 SIAMO NOI

16.00 FIORI D’ARANCIO

17.30 DIARIO PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.35 IN CAMMINO

20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.55 MARIA MONTESSORI – UNAVITA PER I BAMBINI

22.40 FIGLI DI UN DIO MINORE

0.45 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi Tv su Focus

17.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA

18.00 INGEGNERIA PERDUTA

19.00 BARBARIANS – ROMA SOTTO ATTACCO

20.15 COSE DI QUESTE MONDO

21.15 DYNASTIES – L’AVVENTURA DELLA VITA «Suricati» Doc.

22.15 VITA SEGRETA DEGLI ANIMALI

23.15 I SEGRETI DELL’ARCA PERDUTA

1.15 INDAGINI AD ALTA QUOTA