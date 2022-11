Programmi Tv Stasera mercoledi 23 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Belgio-Canada Ad Ar Rayyan è in programma una sfida valida

per il gruppo F: ne saranno protagonisti i belgi

del commissario tecnico Roberto Martinez

e il team canadese allenato da John Herdman.

La fase a gironi dei Mondiali si concluderà il 2

dicembre, mentre la finalissima del torneo si

giocherà domenica 18 dicembre.

Stasera su Rai Due alle 21.20 La perla di Ruby Un anno dopo la riunione con il padre e la

sorella gemella, Ruby (Raechelle Banno, 29)

si trasferisce con Giselle a Greenwood, un

collegio frequentato dai rampolli dell’alta

società. Qui deve affrontare l’ostilità della

preside, la terribile signora Ironwood, e la

crescente invidia della sorella.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Chi l’ha visto Federica Sciarelli (64) torna sul caso di Marzia

Capezzuti: sparita da Pontecagnano (SA)

l’8 marzo, la 29enne è stata ritrovata senza

vita in un casolare abbandonato. Il sito web

e il centralino (06.8262) sono sempre pronti

a ricevere le segnalazioni del pubblico.

Inoltre, è attivo l’indirizzo mail 8262@rai.it.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Controcorrente Prima serata Il viaggio di Veronica Gentili (40) nel panorama dell’attualità italiana e internazionale

non può che partire dalla nostra scena politica,

dove non mancano mai le occasioni per

scatenare tensioni. Si parla poi della possibile

candidatura di Trump alla Casa Bianca

e delle tensioni tra Russia e Occidente.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Zelig Terzo e ultimo appuntamento con lo show

comico trasmesso dal Teatro degli Arcimboldi

di Milano e condotto da Claudio Bisio (65)

e Vanessa Incontrada (43). Tra i protagonisti

di questa edizione, Maurizio Lastrico, Leonardo

Manera, Ale e Franz, Antonio Ornano,

Roberto Lipari, il mago Forest e Dado.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Scontro tra Titani Perseo (Sam Worthington, 46), figlio di Zeus(Liam Neeson) e dell’umana Danae (Tine

Stapelfeldt), viene adottato da una famiglia

di pescatori. Quando i suoi cari perdono la

vita per mano di Ade (Ralph Fiennes), lui

decide di ribellarsi agli dei con l’aiuto della

bellissima immortale Io (Gemma Arterton).

Stasera su La 7 alle 21.15 ATLANTIDE

Il programma di Andrea Purgatori

rappresenta un’appuntamento

imperdibile per chi

ama la storia. Con materiali

d’archivio e testimonianze di

esperti si ripercorrono i fatti

più importanti dell’antichità,

ma anche dell’era moderna.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 X FACTOR

La gara si fa sempre più calda

e la conduttrice Francesca Michielin

deve smorzare le polemiche

tra i giudici che proteggono

i loro pupilli per portarli

alla finale dell’8 dicembre. Rivediamo

la 4ª puntata trasmessa

giovedì scorso su Sky Uno.

Stasera su Nove alle 21.25 VIA DALL’INCUBO (Usa 2002)

di Michael Apted con Jennifer

Lopez, Bill Campbell

Slim fugge dal violento marito

insieme alla figlioletta Gracie.

Quando scopre che lui è

sulle loro tracce, cambia identità,

diventando anche un’esperta

di arti marziali.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 HARD KILL (Usa 2020) di Matt

Eskandari con Bruce Willis, Jesse

Metcalfe Donovan Chalmers, famoso

miliardario, assume una squadra

di mercenari per fermare

un pazzo che sta seminando

caos in tutto il mondo. Sarà

una corsa contro il tempo.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 INHERITANCE (Usa 2020) con

Lily Collins Un patriarca di una famiglia

ricca e potente muore improvvisamente,

lasciando moglie

e figli con un testamento sconvolgente.

Alla figlia Lauren, in

particolare, spetta una particolare

“eredità“ segreta…

Stasera su Iris alle 21.00 MYSTIC RIVER (Usa 2003) di

Clint Eastwood con Emmy Rossum,

Sean Penn Gli amici Jimmy, Sean e Dave

si ritrovano dopo anni per un

tragico evento: la morte della

figlia di Jimmy. La ragazza è

stata uccisa e Sean, che fa il

detective, si occupa del caso…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 JUDY (G.B. 2019) di Rupert Goold

con Renée Zellweger, Finn

Wittrock L’amata attrice e cantante

Judy Garland arriva a Londra

per esibirsi in uno spettacolo

al Talk of the Town. Qui la

donna ricorda i migliori momenti

della propria carriera.

Stasera su Italia 2 alle 21.25 ONE PIECE (1ª st., ep. 4) «Un

amore pericoloso Violet, la ballerina Rubber, dopo aver mangiato

il frutto Gnam Gnam, diventa

un ragazzo di gomma invulnerabile.

Ora è pronto per

realizzare il suo sogno: diventare

il capo dei pirati.

Stasera su La 5 alle 21.10 PARADISO AMARO (Usa ‘11)

di Alexander Payne con George

Clooney, Amara Miller

Matt King è un marito distratto

e un padre assente. Quando

però la moglie entra in coma

dopo un incidente, l’uomo

deve ripensare la sua vita: si

riavvicina alle figlie, ma…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 BIANCO ROSSO E VERDONE

(Italia 1980) di e con Carlo Verdone,

Elena Fabrizi Tre personaggi percorrono

l’Autostrada del Sole per recarsi

a Roma a votare: un emigrato

meridionale, un pedante

padre di famiglia, un giovanotto

con nonna a carico.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 ART RIDER

Al confine tra le Marche del Nord

e l’Umbria, Andrea Angelucci

scopre il valore della committenza

nell’arte. Un viaggio alla

scoperta dei beni artistici legati

alla guerra combattuta da signori

e signorie, tra fortezze,

soldati di ventura e capolavori.

Stasera su Rai Premiuim alle 21.20 TALE E QUALE SHOW

Nell’ultima puntata lo show di

Carlo Conti propone la sfida tra

i migliori artisti di questa edizione,

terminata la scorsa settimana,

e quelli del 2021. Ogni esibizione

viene valutata e votata

da Loretta Goggi, Giorgio Panariello

e Cristiano Malgioglio.

Stasera su Real Time alle 21.20 MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA «Inizia la convivenza»

Ad aiutare le coppie nei momenti

di crisi c’è il sociologo

Mario Abis. Laureato in Giurisprudenza,

si occupa anche di

analisi e ricerche sistematiche

di marketing ed è professore

all‘Università IULM di Milano.

Stasera su Giallo alle 21.10 OMICIDI A SANDHAMN (13ª

st.) «Vicky» con N. Cleve Broch

Il dottor Carl-Johan sta festeggiando

i 50 anni di carriera

quando muore all’improvviso.

Tra gli invitati c’è Vicky, la moglie

di Alexander che era scomparsa.

Intanto i sospetti ricadono sulla

moglie e i figli della vittima.

Stasera su Top Crime alle 21.10 FBI: MOST WANTED (1ª st.,

ep. 9) «Il risveglio» con YaYa

Gosselin, Julian McMahon

La task force è sulle tracce della

moglie del terrorista. Nel frattempo

Tali, la figlia di Jess,

viene fermata durante un blitz

dell’agenzia per l’immigrazione.

Segue ep. 10 «Il baco da seta».

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 THE NORTHMAN (Usa/Cina

‘22) con A. Skarsgård

Amleth è un principe vichingo

fuggito dal suo regno dopo che

il padre è stato brutalmente

assassinato dal fratello. Dopo

vent’anni, ormai guerriero,

Amleth dedide di tornare per

compiere la sua vendetta.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 A PRIVATE WAR (G.B./Usa

2018) di Matthew Heineman

con Rosamund Pike

La storia di Marie Colvin, taletuosa

reporter di guerra per il

Sunday Times, dal 1985 fino

alla sua morte, avvenuta durante

i bombardamenti a

Homs, in Siria, nel 2012.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 MAGIC KIDS – L’ECLISSI SOLARE

(Ger. ‘20) con A. Kissiov,

J. Schraml, A. Bultmann

Alla Penner Academy, un vampiro,

una fata arguta e un lupo

mannaro, stringono amicizia.

Per salvare la città da una maledizione,

i tre devono mettere

alla prova i propri poteri e…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 MINORITY REPORT (Usa ‘02)

di Steven Spielberg con Tom

Cruise, Colin Farrell

Usa, 2054. Grazie alle doti di

preveggenza di tre sensitivi,

Anderton può arrestare gli

assassini prima che uccidano.

Ma, un giorno, lui stesso viene

indicato come omicida.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 ULTIMA NOTTE A SOHO

(G.B. 2021) di Edgar Wright con

Thomasin McKenzie

Eloise, amante della moda e

della musica Anni 60, riesce

misteriosamente a rivivere, tra

realtà e sogno, quel decennio.

Ma a quei tempi Londra non

era un posto tranquillo e…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR

I cantanti preparano le performance

e le affinano in vista del

Live di domani sera. Durante le

scorse settimane non sono mancate

le sorprese, né le polemiche

fra i giudici, come fra Fedez e

Rkomi a proposito dell’esibizione

di una dei concorrenti.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 TABOO (1ª st., ep. 1) con Tom

Hardy, David Hayman

Londra, 1814: L’avventuriero

James Keziah Delaney torna a

casa dopo dieci anni passati in

Africa per riscuotere l’eredità del

padre, morto in circostanze misteriose.

Verrà coinvolto in una

guerra di potere… Segue ep. 2.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 MONARCH – LA MUSICA È UN AFFARE DI FAMIGLIA (1ª

st., ep. 1) con Susan Sarandon

Dottie e il marito Albie guidano

una famiglia di talento famosa

nel mondo del country. Quando

Dottie si ammala, i figli

devono fare i conti con la sua

pesante eredità. Segue ep. 2.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BULL (6ª st., ep. 3) «Quando i

ragazzi ricchi uccidono» con

Michael Weatherly

Bull, che soffre ancora di attacchi

d’ansia dal giorno in cui fu rapita

la figlia, difende il figlio di un

imprenditore, accusato di aver

ucciso la sua ragazza al liceo, 22

anni prima. Segue ep. 4.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MONDIALI 2006 – DESTINO AZZURRO

Un rigore decisivo di Francesco

Totti nei minuti di recupero

consente agli Azzurri di

accedere ai quarti di finale.

Nel frattempo, la coesione

della squadra si rafforza per

far fronte a una brutta notizia.

Programmi Tv su Rai 1

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.10 L’EREDITÀ

19.20 TG1 TELEGIORNALE

20.00 MONDIALI DI CALCIO: BELGIO-CANADA

22.00 MONDIALI DI CALCIO

22.15 IL CIRCOLO DEI MONDIALI

23.30 BOBOTV Talk

23.35 PORTA A PORTA

1.20 RaiNews24 Telegiornale 1.20 Overland

Programmi Tv su Rai 2

13.00 TG2 GIORNO/13.30 COSTUME E SOCIETÀ

13.45 MONDIALI DI CALCIO Prepartita

14.00 MONDIALI DI CALCIO: GERMANIA-GIAPPONE

16.05 TG PARLAMENTO/16.15 TG2 L.I.S./16.20 TG2

16.40 MONDIALI DI CALCIO Prepartita

17.00 MONDIALI DI CALCIO: SPAGNA-COSTA RICA

19.00 HAWAII FIVE-0

19.45 F.B.I. T

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 LA PERLA DI RUBY (Usa 2021)

23.00 BELVE Talk show con Francesca Fagnani

Programmi Tv su Rai Tre

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 CHI L’HA VISTO?

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi Tv su Rete 4

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.45 STRANI COMPAGNI DI LETTO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 CONTROCORRENTE PRIMA SERATA

0.50 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

2.15 Tg4 l’ultima ora

Programmi Tv su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE Talk show

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP Reality

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 ZELIG

0.30 Tg5 Notte 1.05

Programmi Tv su Italia 1

12.25 STUDIO APERTO

13.00 GRANDE FRATELLO VIP Reality

13.20 SPORT MEDIASET Tg sportivo

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.20 TIPI DA CROCIERA

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 SCONTRO TRA TITANI

23.25 THE TIME MACHINE

1.15 MANIFEST