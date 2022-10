Programmi Tv Stasera sabato 1 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.15 Arena 60, 70, 80 e… 90 Ultimo appuntamento dall’Arena di Verona con Amadeus (60) e i brani più belli, italiani e internazionali, degli Anni 60, 70 e 80 e 90. Sul palco, tra gli altri, i Cugini di campagna con “Anima mia”, le Sister Sledge con “We are family”, i Los Locos con “Macarena” e Limahl con “Never ending story”.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 S.W.A.T. «David» Hondo (Shemar Moore, 52) e il resto della squadra si occupano del furto di alcuni importanti disegni architettonici scomparsi da una biblioteca del centro di Los Angeles. Intanto arriva un nuovo leader del team, Rodrigo Sanchez, veterano della polizia. A seguire, «I giustizieri».

Stasera su Rai Tre alle 21.10 Nour Un film ispirato alla storia e al lavoro del dottor Pietro Bartolo (Sergio Castellitto, 69), che dal 1992 al 2019 è stato responsabile dei primi soccorsi ai migranti sbarcati a Lampedusa. In particolare si racconta il suo incontro con Nour, una bambina di 10 anni arrivata in Sicilia dopo un’odissea spaventosa.

Stasera su Rete 4 alle 21.15 Robin Hood Inghilterra, XIII secolo. Alla morte di re Riccardo, l’arciere Robin (Russell Crowe, 58) va a Nottingham per onorare una promessa fatta a Lord Locksley. Lì s’innamora di Marion (Cate Blanchett), vedova del nobile, e scopre che la sua patria è governata dal crudele principe Giovanni (Oscar Isaac).

Stasera su Canale 5 alle 21.25 Tú sí que vales Anche questa sera, davanti a Rudy Zerbi (53) e agli altri giudici (Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari), si esibiscono concorrenti provenienti da tutto il mondo con un particolare talento in una qualsiasi disciplina artistica e sportiva. C’è pure Sabrina Ferilli, portavoce della giuria popolare.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Il piccolo Yeti A Shanghai, i tre adolescenti Jin, Peng e Yi affrontano mille avventure per aiutare il giovane yeti Everest a ritornare dalla propria famiglia sull’Himalaya. I ragazzi fanno del loro meglio per proteggere la simpatica creatura, finita nelle mire dell’ambiziosa zoologa Zara e di un uomo ricco e malvagio.

Stasera su La 7 alle 20.35 IN ONDA L’adrenalina che il 25 settembre ha coinvolto politici, elettori e commentatori sta lentamente calando, per lasciare spazio alle ipotesi sul futuro governo. Se ne parla nel programma con David Parenzo e Concita De Gregorio.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 STAR TREK INTO DARKNESS (Usa 2013) di J.J. Abrams con Chris Pine Il Comando Stellare affida al capitano Kirk una nuova missione. Deve catturare Khan, un superuomo geneticamente modificato, risvegliato dall’ibernazione da un traditore.

Stasera su Nove alle 21.25 PUGLIA SOTTO ATTACCO Bombe che scoppiano una dopo l’altra, imprenditori terrorizzati e vittime innocenti finite al centro di una sanguinosa sfida tra clan. Questa è la mafia foggiana che i media hanno iniziato a chiamare “Quarta mafia”, nota per la sua ferocia.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 FIRE DOWN BELOW – INFERNO SEPOLTO (Usa 1997) con Steven Seagal Una multinazionale seppellisce grandi quantità di sostanze tossiche in una zona collinosa del Kentucky. Un testardo agente decide di fare luce sulla vicenda.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 SLEEPLESS – IL GIUSTIZIERE (Usa 2017) di Baran Bo Odar con Jamie Foxx Vincent, agente infiltrato in un’organizzazione criminale, si ritrova coinvolto nel furto di una partita di droga e, per ritorsione, uno dei boss gli rapisce il figlio. Intanto un detective lo pedina

Stasera su Iris alle 21.00 SERENITY – L’ISOLA DELL’INGANNO (Usa 2019) con Matthew McConaughey La pacifica vita di Baker, capitano di una barca da pesca, viene scossa dalla strana richiesta dell’ex moglie: uccidere il suo attuale e violento marito in cambio di 10 milioni di dollari.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 A CASA TUTTI BENE (Italia 2018) di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino I fratelli Carlo, Sara e Paolo, con i consorti e i figli,si ritrovano per festeggiare le nozze d’oro dei genitori. Ognuno porta con sé i propri problemi e le frustrazioni…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 VILLAGGIO DEI DANNATI (Usa 1994) di John Carpenter con Christopher Reeve In seguito a uno strano fenomeno, in un villaggio nascono nove bambini che dimostrano di possedere straordinari poteri. Alan Chaffee, medico locale, cercherà di capire di più…

Stasera su La 5 alle 21.10 QUARTO GRADO Rivediamo la puntata trasmessa ieri su Rete 4 e condotta da Gianluigi Nuzzi. Si torna sul caso di Angela Celentano, scomparsa nel ‘96 quando aveva 3 anni. In Sud America è stata individuata una ragazza che somiglia alle sorelle di Angela.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 PIZZA CONNECTION (Italia 1985) di Damiano Damiani con Michele Placido Mario Vialone, italoamericano al soldo della mafia, torna in Sicilia con l’incarico di eliminare un giudice. Lì ritrova il fratello Michele e lo coinvolgerà nel progetto.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 IN SCENA L’attore e regista teatrale Glauco Mauri ripercorre la sua carriera. Aggiungono alcuni aneddoti gli amici Gabriele Lavia, Marco Giorgetti, Rodolfo Di Giammarco, Isa Danieli e Roberto Sturno, col quale Mauri ha fondato l’attuale compagnia.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE 2 con Vanessa Scalera Pietro non riesce a perdonare a Imma la storia della foto compromettente con Calogiuri. Intanto, Imma indaga sulla morte di John Gardiner, costumista americano che vive a Matera.

Stasera su Real Time alle 21.20 SORELLE AL LIMITE Dopo il confronto poco soddisfacente col medico di Tammy, Chris ne discute con Amy. I familiari di Tammy sono preoccupati che il suo nuovo fidanzato la porti su una cattiva strada. Così Amy propone di organizzare un incontro.

Stasera su Giallo alle 21.10 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE (15ª st., ep. 12) «Il lusso di uccidere» con Jakob Seeböck In una fattoria vengono trovati i resti di una ragazza. Si scopre che la vittima rapinava ville con alcuni coetanei. Intanto Lukas rompe con Mira, sua psicologa e fidanzata. Segue ep. 13.

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT (2ª st., ep. 10) «Il ballo in maschera» con David Suchet Durante un ballo in maschera, Poirot indaga sulla morte di un visconte. Scoprirà l’identità dell’assassino grazie a un frammento di stoffa di un costume… Segue ep. 11 «La battuta di caccia».