Programmi Tv Stasera sabato 22 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.35 Ballando con le stelle Nello show di Milly Carlucci (68) i vip in gara possono sempre contare sull’esperienza dei loro partner e maestri. Tra questi ci sono Veera Kinnunen, tornata dalla maternità, che gareggia con Giampiero Mughini, e Angelo Madonia (era nello show nel 2006), che quest’anno balla con Ema Stokholma.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Blue Blood«L’ombra del padre» Una donna confessa l’omicidio del marito, ma Danny e Baez sospettano che stia cercando di coprire qualcuno. Lenny, in via confidenziale, rivela a Frank (Tom Selleck, 77) che la NFL pensa di proporgli un ruolo prestigioso e molto ben pagato. A seguire «Il rifugio segreto».

Stasera su Rai Tre alle 21.45 Sapiens, un solo pianeta Mario Tozzi (62) ci racconta questa sera la storia di Selinunte, la colonia greca di Sicilia che ha brillato per due secoli prima di sparire improvvisamente. Tozzi cerca di capire quali sono le ragioni della scomparsa delle gloriose civiltà del passato e se, un giorno, questo potrebbe capitare anche alla nostra.

Stasera su Rete 4 alle 21.25 Dunkirk Maggio 1940. Dopo che i nazisti hanno invaso la Francia, centinaia di migliaia di soldati alleati sono intrappolati sulle spiagge di Dunkerque (Dunkirk in inglese). Per poterli salvare inizia un’imponente manovra via mare, raccontata attraverso vari personaggi tra cui il soldato Tommy (Fionn Whitehead, 25).

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Tú sí que vales Continua la caccia ai talenti nello show condotto da Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Ai giurati Maria De Filippi (60), Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti il compito di selezionare i migliori. Tra gli artisti già in finale, il duo acrobatico portoghese The Lads.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Smallfoot – Il mio amico delle..Migo, un giovane Yeti, vuole dimostrare ai suoi simili l’esistenza di qualcosa che pensava non ci fosse: l’essere umano. La sua idea manda in subbuglio la comunità di Yeti, di fronte a ciò che potrebbe esserci al di là del loro villaggio. Per dimostrare di avere ragione Migo decide di partire e…

Stasera su La 7 alle 20.35 IN ONDA Concita De Gregorio e David Parenzo si rivolgono ai telespettatori che anche il sabato sera amano essere informati sui temi che stanno monopolizzando l’attenzione dell’opinione pubblica. In scaletta, il carovita e le minacce di Putin.

Stasera su Tv 8 alle 21.00ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Alessandro Borghese si reca a Pantelleria per assegnare il titolo di miglior ristorante dell’isola. In lizza i locali Altamarea, La conchiglia, Rifugio Firiçiakki e Trattoria Runcine. Lo special è il cuscus pantesco.

Stasera su Nove alle 21.25 NOVE RACCONTA Con la seconda parte della puntata intitolata «Caccia all’ultimo padrino» si concludono le docu-inchieste realizzate da Nello Trocchia. Si continua a parlare di Matteo Messina Denaro, il boss in fuga dal giugno 1993.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 GIUSTIZIA A TUTTI I COSTI (Usa 1991) di John Flynn con Steven Seagal Brooklyn. Gino Felino, tenace poliziotto italo-americano, si mette sulle tracce dell’uomo che ha assassinato un suo collega, in uno dei quartieri più pericolosi di New York.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 MIDNIGHT IN THE SWITCHGRASS (Usa 2021) con Megan Fox, Bruce Willis Gli agenti Fbi Kar Helter e Rebecca Lombardi aiutano il poliziotto Byron Crawford nelle indagini su un serial killer che sta colpendo le donne. Ma anche Rebecca viene rapita..

Stasera su Iris alle 21.00 DON’T. GET. OUT! IN TRAPPOLA (Ger. ‘18) di C. Alvart con Wotan Wilke Möhring Mentre sta portando i figli a scuola, l’imprenditore Karl Brendt riceve una telefonata: uno sconosciuto minaccia di far esplodere una bomba nascosta sotto il sedile della sua auto…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 IL PERMESSO – 48 ORE FUORI (It. 2017) di C. Amendola con Luca Argentero A quattro detenuti viene concesso un permesso di uscita dal carcere di 48 ore. Tra loro ci sono Donato, un condannato innocente, e Rossana, arrestata per traffico di stupefacenti.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 IT (Usa ‘17) di Andy Muschietti con Jaeden Lieberher Bill e i suoi amici scoprono l’esistenza di un’entità malvagia che si nutre delle paure degli esseri umani e che ha le sembianze di un pagliaccio di nome Pennywise. Insieme decidono di sconfiggerlo.

Stasera su La 5 alle 21.45 QUARTO GRADO Rivediamo la puntata di ieri in onda su Rete 4. Gianluigi Nuzzi aggiorna gli spettatori sui casi di cronaca. Si torna sul caso di Silvia Cipriani, l’ex postina 77enne scomparsa a luglio: i suoi resti sono stati ritrovati in un bosco a fine settembre.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 POLIZIOTTI (It. 1994) di Giulio Base con Claudio Amendola, Kim Rossi Stuart Gli agenti Lazzaro e Andrea piantonano in ospedale un pericoloso detenuto. Approfittando dell’assenza del primo, il delinquente circuisce il giovane Andrea e riesce a fuggire.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 M, IL FIGLIO DEL SECOLO In scena lo spettacolo di Massimo Popolizio, adattamento del romanzo «M» di Antonio Scurati, che narra l’ascesa al potere di Benito Mussolini. Accanto a Popolizio, nei panni di Benito «il teatrante», un ricco cast dove spicca Tommaso Ragno.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 VINCENZO MALINCONICO AVVOCATO D’INSUCCESSO con Massimiliano Gallo L’avvocato Vincenzo Malinconico, modesto civilista, viene assunto per la difesa di Mimmo ‘o Burzone, accusato di essere un camorrista. L’uomo accetta di difenderlo e…

Stasera su Real Time alle 21.20 50 MODI PER LASCIARSI Doppio appuntamento con il nuovo programma che racconta storie di tradimenti ma anche di riscatto. Ascoltiamo i racconti di donne che, dopo essere state tradite, si prendono la loro rivincita in modi creativi e fuori dal comune.

Stasera su Giallo alle 21.10 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE (16ª st., ep. 5) «Caccia alle streghe» con Jakob Seeböck Una donna viene brutalmente uccisa: la polizia scopre che i vicini accusavano la vittima di aver acquisito, dopo un incidente, dei poteri paranormali. Segue ep. 6 «Passione mortale»

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT NON SBAGLIA (G.B. ‘92) di Ross Devenish con David Suchet, Kevork Malikyan LMM Nonostante gli indizi facciano pensare ad un suicidio, Poirot è convinto che il suo dentista sia stato assassinato. Inoltre, l’omicidio sembra essere legato alla morte di due suoi pazienti.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 NON C’È PIÙ RELIGIONE (Italia 2016) con Alessandro Gassmann, Claudio Bisio A causa della scarsa natalità, il paese di Porto Buio non ha un pargolo che possa interpretare Gesù Bambino. Al sindaco Cecco non resta che rivolgersi a Nilal, capo della comunità islamica.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 GONE BABY GONE (Usa ‘07) di Ben Affleck con Casey Affleck, Michelle Monaghan Boston (Stati Uniti). Una bimba di quattro anni viene rapita. Gli zii della piccola ingaggiano Patrick Kenzie e la sua fidanzata, detective privati, affinché aiutino la polizia a trovarla.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 DRAGON GIRL (Norv. ‘20) di Katarina Launing con Isha Zainab Khan, Vanessa Borgli Nel villaggio di Borington, il Natale è un momento di gioia per tutti, ma non per la piccola Sara. Tutto, però, cambia quando, in uno dei suoi rifugi segreti, stringe amicizia con un drago.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 IO SONO NESSUNO (Usa ‘21) di I. Naishuller con Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov Un violento episodio scatena in Hutch Mansell, marito trascurato e papà sottovalutato, una rabbia a lungo repressa: scoprirà abilità letali portando alla luce oscuri segreti.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 NAKED SINGULARITY (USA ‘21) di Chase Palmer con John Boyega, Bill Skarsgård Casi è un giovane e promettente avvocato d’ufficio di New York. Ma la sconfitta di un caso lo porta a trovarsi suo malgrado coinvolto in una rapina di un SUV contenente eroina.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR «Last Call» I concorrenti sfoderano tutta la loro grinta per affrontare le Last Call, l’ultima fase delle selezioni. Devono ottenere il consenso dei giudici, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Rkomi e Fedez, per accedere ufficialmente ai Live Show.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 HOUSE OF THE DRAGON (1ª st., ep. 8) «The Lord of the Tides » con Olivia Cooke Dopo la morte di Lady Laena Velaryon, i Targaryen si riuniscono a Driftmark per darle l’ultimo saluto. Intanto si acuisce la tensione tra la fazione della regina Alicent e quella di Rhaenyra.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 MR SELFRIDGE (2ª st., ep. 5) con Jeremy Piven, Frances O’Connor Rose chiede che anche le donne siano incluse nelle esercitazioni di tiro a bersaglio. Harry vorrebbe essere utile per soccorrere i rifugiati e a tal scopo si rivolge a Delphine. Segue ep. 6.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 LITTLE MURDERS BY AGATHA CHRISTIE (1ª st., ep. 10) «Omicidio nel sonno» con M. Colucci Scappata da un ospedale psichiatrico, Sacha è ossessionata da una visione: ai piedi di una scala, giace il corpo senza vita di una donna con un abito rosso. Lampion indaga…

Stasera su Sky Documentaries alle 21.00 CLINT EASTWOOD FACTOR (Usa ‘10) di R. Schickel La carriera di Clint Eastwood, che racconta le sue esperienze come attore, regista e compositore. Dai western all’Ispettore Callaghan, passando per i film di Sergio Leone, Invictus, da lui diretto, e i prossimi progetti.