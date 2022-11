Programmi Tv Stasera venerdi 11 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Tale e quale show Penultima puntata dello show condotto daCarlo Conti. In giuria, tra gli altri, Loretta Goggi

(72), che ricopre questo ruolo dalla prima

edizione. Stasera scopriremo il nome del vincitore

di questa edizione. La prossima settimana

i migliori sfideranno quelli dell’anno

scorso: in palio il titolo di «Campione 2022».

Stasera su Rai 2 alle 20.55 Italia-Spagna Gli azzurri allenati da Gianmarco Pozzecco (50) scendono in campo a Pesaro per una

gara valida per le qualificazioni ai Mondiali

2023, che si giocheranno in Asia. La nostra

squadra deve vedersela con i fortissimi iberici,

campioni del mondo e d’Europa in carica,

guidati dall’italiano Sergio Scariolo.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Romanzo radicale Il racconto della vita politica di Marco Pannella (Andrea Bosca, 42) attraverso una docufiction

che propone, tra una scena e l’altra,

immagini di repertorio del fondatore del Partito

Radicale scomparso nel 2016. Vediamo

anche le testimonianze degli amici più cari

come Emma Bonino e Gianfranco Spadaccia.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarto grado Dallo Studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese Gianluigi Nuzzi

(53) è al timone del programma che conduce

dal 2013; con lui c’è Alessandra Viero. Tra gli

ospiti fissi, il generale Luciano Garofano, che

è stato assunto come perito dai familiari di

Silvia Cipriani, uccisa vicino a Rieti.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Quo vado? Checco (Checco Zalone, 45) ha realizzato tutti i sogni della sua vita, compreso il posto

fisso nella pubblica amministrazione. Ma ora

deve fare una scelta: o si dimette, come vorrebbe

la dottoressa Sironi (Sonia Bergamasco),

una spietata dirigente, o accetta il

trasferimento lontano da casa.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Shooter Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg, 51), ex

tiratore scelto dei marine, viene contattato

dalla Cia per proteggere il Presidente in occasione

della visita negli Stati Uniti dell’arcivescovo

dell’Etiopia. Lui accetta, ma presto

capisce di essere stato incastrato. Accusato di

omicidio, ferito e braccato, vuole vendicarsi.

Stasera su La 7 alle 21.25 PROPAGANDA LIVE

In equilibrio tra approfondimento,

spettacolo e satira,

Diego Bianchi, ha l’ambizione

di informare con un po’ di

leggerezza. Accanto al conduttore,

tra gli altri, i giornalisti

Filippo Ceccarelli, Paolo Celata

e Francesca Schianchi.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 MASTERCHEF ITALIA

Antonino Cannavacciuolo,

Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri

conducono la 7ª puntata

dell’11ª stagione. Il tema

dell’“Invention Test” sono le

erbe. Ospite, il giardiniere Enrico

Costanza. La prova in esterni

porta i concorrenti a Milano.

Stasera su Nove alle 21.25 FRATELLI DI CROZZA

Nuovo appuntamento con

Maurizio Crozza e la sua satira

che prende di mira i personaggi

del mondo della politica. Tra

le sue imitazioni più riuscite:

Matteo Salvini, Silvio Berlusconi

e anche il Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 CONSTANTINE (Usa 2003) di

Francis Lawrence con Keanu

Reeves, Rachel Weisz

Constantine, una sorta di esorcista

capace di distinguere gli

angeli e i demoni che si celano

tra gli umani, aiuta la detective

Angela Dodson a far luce sulla

morte della sua gemella Isabel.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 TRAPPOLA IN ALTO MARE

(Usa 1992) di Andrew Davis con

Steven Seagal Un gruppo di mercenari s’impossessa

della corazzata Missouri

e del suo arsenale nucleare.

Casey Ryback, cuoco di

bordo ed ex Navy Seal, decide

di fermare i terroristi.

Stasera su Iris alle 21.00 UNA 44 MAGNUM PER L’ISPETTORE CALLAGHAN (Usa‘73) con Clint Eastwood

Alcuni poliziotti del dipartimento

di San Francisco sono

in realtà una banda di sanguinari

giustizieri. Callaghan

sarà inevitabilmente costretto

a scontrarsi con loro.

Stasera su Rai Movie alle 21.20 LA BELLE ÉPOQUE (Fr. 2019)

di Nicolas Bedos con Daniel Auteuil,

Guillaume Canet

Il fumettista Victor s’imbatte in

un imprenditore che fa rivivere

ai suoi clienti il giorno più bello

della loro vita. Decide, così,

di ricordare quando incontrò il

suo grande amore.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 ANCORA AUGURI PER LA TUAMORTE (Usa ‘19) di C. Landon

con Jessica Rothe

Tree è di nuovo costretta in un

loop temporale ma questa volta

è Ryan a ritrovarsi aggredito

dal Babyface Killer. Grazie alla

propria esperienza, Tree prepara

una trappola per l’assassino…

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP

Rivediamo la puntata del reality

condotto da Alfonso Signorini

e trasmessa in prima

serata da Canale 5. Quella di

ieri è stata l’ultima in onda al

giovedì. Dalla prossima settimana

resterà solo l’appuntamento

del lunedì.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 LA POLIZIOTTA DELLA SQUADRADEL BUONCOSTUME (It. ‘79) con Edwige Fenech

L’avvenente poliziotta Gianna

D’amico ne combina una dopo

l’altra: stavolta riesce ad arrestare

per sbaglio il commissario

Scappavia, credendolo un

pericoloso evaso. Ma poi…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 FILARMONICA DELLA SCALA. TEMA 2ª p.

Seconda parte della storia della

Filarmonica della Scala, che

quest’anno compie 40 anni.

Viene raccontata attraverso i

suoi concerti e i suoi più celebri

direttori, da Claudio Abbado a

Riccardo Chailly.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 SOPRAVVISSUTI con Lino

Guanciale, Pia Lanciotti

I sopravvissuti si sentono braccati:

non sanno chi sia il loro

assalitore e devono nascondersi.

Luca spinge Sylvie e le bambine

a rifugiarsi dai genitori di

lei. Anita crede che il killer sia un

parente di uno dei passeggeri.

Stasera su Real Time alle 21.20 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO

Anche oggi, gli 11 pasticcieri

ospiti di Benedetta Parodi affrontano

altre prove. Al termine

di queste, il miglior pasticciere

risultante dalle tre prestazioni

riceve il grembiule blu e un bonus

per la puntata successiva.

Stasera su Giallo alle 21.10 DELITTO A BIOT (Fr. ‘21) di C.

Douchand con Lola Dewaere,

Stéphane Blancafort

L’erede di una delle più importanti

vetrerie della città viene

uccisa durante una convention

di commercianti. Pochi giorni

dopo, un partecipante alla

convention si suicida…

Stasera su Top Crime alle 21.10 CHICAGO P.D. (7ª st., ep. 18)

«Confini» con Lisseth Chavez

L’Intelligence è disposta a tutto

pur di risalire al capo di un cartello

della droga. Ma le cose si

complicano quando Rojas si

rende conto che potrebbe essere

coinvolta una persona a cui

tiene. Seguono altri 2 episodi.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 RICOMINCIO DA ME (Usa

‘18) di Peter Segal con Jennifer

Lopez, Vanessa Hudgens

La quarantenne Maya vuole

dare una svolta alla sua vita

lavorativa, prima che sia troppo

tardi. Riuscirà a farsi assumere

da una prestigiosa azienda, ma

grazie a false credenziali…

Stasera su Sky Cinema due alle 21.15 ROMULUS 2 – LA GUERRA PER ROMA «Gemelli» con Andrea Arcangeli

Si conclude la lotta tra i Sabini

e i Romani e si è incrinato il sodalizio

tra Yemos e Wiros. Chi

emergerà come re di Roma? chi

prenderà il nome di Romulos?

A seguire, ep. 8 «Apparenze».

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 A MAGICAL JOURNEY (Ucraina/

Belgio/Francia 2019) con

Polina Pechenenko

L’undicenne Polina fugge dalla

crudele zia e dall’inquietante

cugina alla ricerca della verità

della sua famiglia. Dovrà capire

il puzzle degli eventi attraverso

mondi immaginari.

Stasera su Sky Ciname Suspense alle 21.00 MISTERI NASCOSTI (Irlanda

2016) di Peter A. Dowling con Radha Mitchell

Tora si trasferisce col marito

sulle Isole Shetland, a nord est

della costa scozzese. Un giorno,

nel terreno intorno alla casa,

trova il cadavere di una giovane

a cui è stato asportato il cuore…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA 6ª puntata

Un’altra occasione per rivivere

la nuova sfida tra spose insieme

a Costantino della Gherardesca.

Il giudizio delle 4 concorrenti su

abito, banchetto, location ed

evento delle rivali sarà stato

obiettivo? Chi l’avrà spuntata?

Stasera su Sky Serie alle 21.15 SEX AND THE CITY (6ª st.,

ep. 3) «Presente perfetto» con

Sarah Jessica Parker

Carrie si accorge che tra lei e

Jack c’è poca passione. Samantha

è attratta da un giovane

cameriere. Charlotte

vuole convertirsi alla fede

ebraica. Seguono tre episodi.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 CORONER (4ª st., ep. 11)

«Sparizione» con Serinda

Swan, Roger Cross

Nella prima parte del finale di

stagione, Jenny e Donovan

decidono di scoprire dove si

trova Peggy e chi è il responsabile

dell’esplosione nel suo

negozio. Segue ep. 12.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 CLINT EASTWOOD FACTOR

(Usa ‘10) di R. Schickel

La carriera di Clint Eastwood,

che racconta le sue esperienze

come attore, regista e compositore.

Dai western all’Ispettore

Callaghan, passando per i film

di Sergio Leone, Invictus, da lui

diretto, e i prossimi progetti.