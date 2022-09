Programmi Tv Stasera venerdì 23 Settembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.30 Italia-Inghilterra Torna la Nations League, e gli azzurri guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini (57) scendono in campo allo Stadio Meazza di Milano per affrontare un avversario di grande tradizione, l’Inghilterra allenata da Gareth Southgate. Nella gara d’andata, disputata l’11 giugno, le squadre hanno pareggiato 0-0.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Un’estate a Mykonos Appena arrivata a Mykonos, con la madre Susanne, a Jana (Valerie Huber, 26) vengono rubati denaro e documenti. E così le due donne conoscono Nikos, giovane poliziotto che aiuta i genitori a gestire un B&B. Inolt5e, Susanne e Jana si imbattono in Jens, il padre di Jana che non vedevano da anni.

Stasera su RaiTre alle 21.25 Agorà Speciale Elezioni ‘22 Il popolare talk del mattino di Raitre approda in prima serata per fornire aun ultimo approfondimento a poche ore dalle elezioni politiche. A condurlo è Monica Giandotti (44), che con servizi, interviste e i pareri degli ospiti in studio ricapitola argomenti e protagonisti della competizione elettorale.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona bianca È cominciato il conto alla rovescia in vista delle elezioni: da domani scatta il silenzio prescritto dalla legge subito prima che aprano i seggi. Per l’occasione “Quarto grado“ viene sostituito da una puntata speciale dell’approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi (60), ovviamente dedicato al voto.

Stasera su Canale 5 alle 21.00 Nessuno come noi Torino, Anni 80. Umberto Fioravanti (Alessandro Preziosi, 49), docente universitario tanto noto quanto arrogante, iscrive il figlio nel liceo dove insegna la professoressa Betty Bottone (Sarah Felberbaum, 42). Il primo incontro tra i due, a scuola, è un disastro. Poi, però, contro ogni aspettativa scoppia la passione…

Stasera su Italia 1 alle 21.20 The day after tomorrow Lo scienziato Jack Hall (Dennis Quaid, 68) lancia l’allarme: il surriscaldamento del globo sta per provocare una catastrofe. La Casa Bianca però non gli dà retta e così una terribile tempesta distrugge New York: soltanto pochi rimangono in vita. Tra loro c’è anche Sam (Jake Gyllenhaal), figlio di Jack.

Stasera su La 7 alle 21.15 SPECIALE TG LA7 Prima che scatti il cosiddetto silenzio elettorale, Enrico Mentana dedica un ultimo approfondimento alle tappe salienti della campagna svolta dalle coalizioni in campo, riassumendo i punti chiave dei loro programmi.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 LA CUOCA DEL PRESIDENTE (Francia 2012) di Christian Vincent con Catherine Frot La chef Hortense viene richiesta, con sua grande sorpresa, dal presidente francese per occuparsi delle cucine dell’Eliseo. La gelosia dei colleghi la metterà a dura prova…

Stasera su Nove alle 21.25 FRATELLI DI CROZZA A due giorni dalle elezioni politiche ripartono i live dello show di Maurizio Crozza in onda su questa rete dal 2017. Tra le imitazioni più attese del comico genovese, Enrico Letta con la sua nostalgia per Parigi, dove ha insegnato.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 47 RONIN (Usa ‘13) di C. Rinsch con Keanu Reeves Giappone: il mezzosangue Kai si unisce a Oishi, il leader di un gruppo di ronin. Insieme, cercanno di vendicarsi del tiranno che ha ucciso il loro maestro, mettendo al bando i suoi seguaci guerrieri.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 NCIS: HAWAI’I (1ª st., ep. 5) «Maschere» con Vanessa Lachey L’omicidio di un soldato giapponese alle Hawaii sembrerebbe collegato a quello della sua fidanzata, avvenuto un anno prima in Giappone. Jane e l’Ncis devono trovare l’assassino. A seguire, l’episodio 6.

Stasera su Iris alle 21.00 IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO (Usa 1976) di e con Clint Eastwood Guerra di secessione: la moglie e il figlio dell’agricoltore Josey Wales vengono trucidati da alcuni fanatici nordisti. Allora lui si arruola nelle file sudiste in cerca di vendetta…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 DERAILED – ATTRAZIONE LETALE (Usa ‘05) di M. Håfström con Clive Owen Charles, perfetto padre di famiglia, incontra per caso la sexy Lucinda, con la quale vive un’avventura. Ma la situazione precipita e lui si ritrova al centro di un ricatto…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 ANNABELLE 2 – CREATION (Usa 2017) di David F. Sandberg con Lulu Wilson Dopo la morte della figlia, un produttore di bambole e sua moglie accolgono in casa alcune ragazze orfane. Diventeranno il bersaglio della bambola demoniaca Annabelle.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Rivediamo il secondo appuntamento settimanale con la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalla coppia di opinioniste che quest’anno è formata da Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 SPAGHETTI A MEZZANOTTE (It. ‘81) di Sergio Martino con Lino Banfi, Barbara Bouchet L’avvocato Lagrasta ha fama di essere un uomo imperturbabile, anche di fronte alle vessazioni della moglie. In realtà, sta meditando una tremenda vendetta…

Stasera su Rai 5 alle 20.50 CAPULETI E MONTECCHI In diretta dal Teatro Massimo Bellini di Catania un nuovo allestimento di Romeo e Giulietta di Vincenzo Bellini. Il soprano Ruth Iniesta interpreta il ruolo di Giulietta e il mezzosoprano Chiara Amarù è Romeo. Dirige Fabrizio Maria Carminati.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 CHIAMAMI ANCORA AMORE «La mela» con Greta Scarano L’assistente sociale indaga sui primi mesi di vita di Pietro e sulle capacità della madre. A obbligarla sono le accuse rivolte da Enrico e le prove che ha raccolto per dimostrare le mancanze di Anna. Segue «Il secondo»

Stasera su Real Time alle 21.20 BAKE OFF ITALIA DOLCI IN FORNO Il nuovo giudice è Tommaso Foglia. Nato a Nola (NA) nel 1990, ha l’opportunità di formarsi al Don Alfonso 1890, a Sant’Agata sui Due Golfi. Nel 2022, nominato Pastry Chef, entra nel cast di Bake Off Italia

Stasera su Giallo alle 21.10 ALICE NEVERS – PROFESSIONE GIUDICE (13ª st., ep. 9) «A briglie sciolte» con M. Delterme Alice e Marquand indagano sulla morte di un allevatore di cavalli: la vittima è stata uccisa con una freccia ipodermica, e uno dei suoi stalloni è scomparso. Segue ep. 10 «Chut!».

Stasera su Top Crime alle 21.10 CHICAGO P.D. (7ª st., ep. 5) «Il custode di mio fratello» con Patrick John Flueger L’inchiesta sull’omicidio di un cittadino bulgaro diventa presto complicata. Intanto, Ruzek sospetta che uno dei poliziotti stia abusando del suo potere su una nuova recluta. Segue ep. 6.