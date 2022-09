Renato Zero cade sul marciapiede a Roma: preoccupazioni dei fan (VIDEO)

Non solo per le acrobazie, ma per il modo in cui Renato Zero si muove da solo, come qualsiasi altro romano a Roma, al Circo Massimo. Perché Zero è vestito tutto di nero, il suo cappello da papalina e il fatto che un vigilante sembra avergli lasciato un biglietto, lo distingue. Zero lo ringrazia, si toglie i pantaloni e se ne va.

Stasera i sorcini lo aspettano al Circo Massimo. Il sogno si è avverato per lui e per i romani. Il 24, 25, 28 e 30 settembre, oltre al 1° ottobre, Zero presenterà altri concerti. Mentre il capitombolo continua a suscitare commenti, alcuni dei quali sono diventati tormentoni del “Triangolo”, abbiamo un altro esempio: “No, non ci avevo pensato!” e unaltro: “Se avessi i tuoi occhi, vedi quello che tu non vedi”.