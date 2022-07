Ricopre i piatti con pellicola trasparente per non buttarli: l’astuto trucco di una venditrice ambulante

Lavare i piatti della cena o del pranzo è una delle faccende domestiche più noiose, e le persone sviluppano metodi che sfidano la logica e la scienza per evitare i compiti più noiosi.

Un venditore ambulante in Perù ha escogitato un modo ingegnoso per servire cibo messicano. Una donna di Lima, in Perù, capitale del Paese, ha una fiorente attività di vendita ambulante di cibo fatto in casa, come riso e zuppa, da una piccola bancarella portatile.

Era necessario un metodo efficiente per risparmiare tempo e acqua e allo stesso tempo fornire un servizio veloce ai clienti, per soddisfare le esigenze del venditore, che non usa piatti usa e getta. Ai clienti viene dato un piatto coperto da un sacchetto di plastica monouso, sul quale la venditrice serve il cibo. Una volta terminato, i clienti le restituiscono il piatto e lei rimuove il sacchetto, lasciando il piatto immacolato.

Una persona di nome kattyhilarion su TikTok è rimasta affascinata dall’acume della venditrice e ha deciso di registrare un video da pubblicare sui social media. Tuttavia, come spesso accade su Internet, l’approccio dell’imprenditrice ha diviso le opinioni.

Qualcuno è rimasto colpito dall’astuzia della signora: “Questa si chiama creatività, è quello che farò quando la mia famiglia verrà a trovarmi, così si risparmia l’acqua”, ha scritto un utente.

Coloro che non si sono lasciati convincere dall’idea del venditore ambulante, affermando di aver visto il metodo in altri Paesi del mondo, non sono stati convinti. “In Messico i tacos vengono serviti in questo modo da anni”, ha commentato un utente.

Altri, infine, hanno sottolineato l’impatto ambientale che questo trucco può effettivamente comportare, visto che se da un lato questo escamotage fa risparmiare acqua, dall’altro richiede un massiccio uso di plastica: “Senza dubbio, alcuni applaudono il gesto perché ingegnoso e creativo, ma altri criticano il trucco di non lavare i piatti perché lo considerano altamente inquinante, a causa della quantità di sacchetti di plastica che deve usare e gettare ogni giorno”, ha spiegato un utente.