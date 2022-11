Ricordi chi è Lidia Vivoli? età, ex compagno, storia

“Ad un certo punto la padella si ruppe sulla mia testa ed io riuscii ad alzarmi in piedi, non contento lui trovò un paio di forbici molto grandi e me le piantò nella schiena. Impugnando le forbici come un pugnale mi colpì ripetutamente anche al viso, provocandomi una ferita dal sopracciglio allo zigomo. Infine tentò di soffocarmi con il filo dell’abat-jour, io lottavo disperatamente, cercavo di resistere: con le forbici riuscì a colpirmi nel coccige. Riuscì a divincolarmi colpendolo sui genitali”.

L’aggressore

Dopo la scarcerazione per tentato omicidio e rapimento, Lidia ha sollevato la questione della pericolosità di Ferrante. Minacciata più volte dall’uomo, che le aveva detto che le avrebbe fatto del male non appena fosse stato libero, Lidia aveva chiesto protezione. Tornato libero, però, Ferrante non è tornato a perseguitare l’ex fidanzata, ma ha indirizzato il suo comportamento violento e abusivo verso la nuova compagna. Proprio per questo motivo è finito nuovamente in carcere.